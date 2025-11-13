Россия поставляет технологии Северной Корее и ракеты Венесуэле (The National Interest, США)

TNI: Россия создает новые альянсы на фоне санкций из-за конфликта на Украине

Россия укрепляет отношения с незападными странами на фоне санкций из-за конфликта на Украине, пишет TNI. Китай, Иран, Северная Корея и Венесуэла, которые Запад считает "осью зла", стали важными партнерами для Москвы. Укрепление отношений выражается в том числе в военной помощи КНДР на СВО и в поставках России вооружений Венесуэле.

Петер Сучиу (Peter Suciu)

В условиях нестабильности на Украине Россия стремится укрепить более широкие альянсы, создавая свободную ось антизападных стран по всему миру.

В своем обращении "О положении страны" в 2002 году экс-президент США Джордж Буш-младший ввел термин "ось зла", которая, по его словам, в то время состояла из Ирака, Ирана и Северной Кореи. Эта фраза помогла заручиться поддержкой для вторжения в Ирак в следующем году, выбив Ирак из "оси". Тем не менее, это создало множество других проблем для США в ходе последующей десятилетней войны.

Однако Иран и Северная Корея не претерпели изменений со времени речи Буша и стремились к установлению тесных связей с Россией после ее разрыва с Западом, что сделало понятие "оси зла" гораздо более конкретным, чем во времена Буша.

Ось авторитарных государств

Россию теперь можно охарактеризовать как центрального игрока в оси авторитарных государств, в которую входят Китай, Иран, Северная Корея и Венесуэла (это название — придумка Запада, который не терпит независимых игроков — прим. ИноСМИ). Китай решил сохранить хотя бы видимость нейтралитета, но этого нельзя сказать о других странах, которые сейчас находятся в сфере влияния России.

Отношения между Москвой и Тегераном значительно углубились с 2022 года, главным образом из-за общей оппозиции Западу. Северная Корея стала самым сильным союзником России в СВО: Пхеньян поставляет миллионы артиллерийских снарядов и даже направил тысячи солдат для поддержки продолжающегося конфликта на Украине.

Владимир Путин, который когда-то охарактеризовал распад Советского Союза как "геополитическую катастрофу", почти наверняка понимает, что восстановление Варшавского договора и влияния России в Восточной Европе остается невозможным — даже несмотря на то, что Венгрия и Словакия в последние годы заняли более пророссийскую позицию.

Вместо этого Россия стремится противостоять Западу, поддерживая Северную Корею, Иран и, с недавнего времени, Венесуэлу.

Россия поставляет ракеты Мадуро

Соединенные Штаты продолжают укреплять свое присутствие в Карибском бассейне, что теперь подразумевает развертывание атомного авианосца USSGerald R. Ford (CVN-78) для противодействия Венесуэле и официально для ведения войны с южноамериканскими наркокартелями. Это также является частью усилий по свержению сильного президента Николаса Мадуро.

Чего в администрации Трампа, возможно, не ожидали, так это того, что Кремль может быть столь же решительным в поддержке режима Мадуро, как и Запад в своих усилиях по оказанию помощи Украине.

В начале этого месяца высокопоставленный представитель России заявил, что Москва может оказать дополнительную помощь Мадуро, чья армия в последние годы полагалась на российскую поддержку.

"Российские системы „Панцирь-С1“ и „Бук-М2Е“ были недавно доставлены в Каракас транспортным самолетом Ил-76", — сообщил в начале этой недели российскому государственному изданию Gazeta.Ru первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по обороне Алексей Журавлев.

Как сообщалось ранее, есть предположения, что бойцы печально известной ЧВК "Вагнер", находились на борту российского транспортного самолета Ил-76, который приземлился в Венесуэле в конце октября. Самолет, который может перевозить до 200 человек или 50 тонн груза, совершил двухдневный полет с многочисленными остановками, в том числе в Армении, Алжире, Марокко, Сенегале и Мавритании.

Остается неясным, что еще могло находиться на борту транспортного самолета, но Россия признала, что поставила Каракасу систему противовоздушной обороны С-300ВМ "Антей-2500" (кодовое название НАТО SA-23 Gladiator/Giant).

"Россия фактически является одним из ключевых военно-технических партнеров Венесуэлы; мы поставляем в эту страну практически весь спектр вооружений, от стрелкового оружия до самолетов", — добавил Журавлев. "Российские истребители Су-30МК2 составляют основу военно-воздушных сил Венесуэлы, делая их одними из самых мощных ВВС в регионе. Поставка нескольких батальонов С-300ВМ значительно укрепила способность страны защищать важные объекты от авиаударов".

В Москве дали понять, что готовы продолжить поставки гиперзвукового оружия Каракасу, что может привести к значительной эскалации конфликта, учитывая угрозу, которую такие ракеты могут представлять для кораблей ВМС США, в том числе CVN-78.

"От имени президента Николаса Мадуро правительство Боливарианской Республики Венесуэла благодарит братскую Россию за ее постоянные усилия по осуждению и деэскалации военных угроз в Карибском море, которые напрямую направлены против Венесуэлы", — заявил министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто в посте в мессенджере Telegram в начале этой недели, упомянув правительство под его официальным названием.

Путин передает технологии в сфере АПЛ Северной Корее

В прошлом году Москва и Пхеньян сформировали стратегическое партнерство, после чего Северная Корея предоставила России войска и материальную поддержку. В свою очередь, Россия помогает Северной Корее в укреплении военно-морского флота. Это укрепление включает в себя два эсминца водоизмещением 5000 тонн, а также атомную подводную лодку, способную нести ракеты.

"Передача этой технологии не будет неожиданной и, по логике вещей, является важной частью обмена, в рамках которого северокорейские солдаты гибнут на передовой на Украине", — написал известный военно-морской аналитик Х. И. Саттон, добавив, что это не первый случай, когда Северная Корея "получает поддержку от России".

Считается, что Кремль поставил несколько модулей для атомных подводных лодок, включая реактор. Это может обеспечить Северной Корее подводную лодку с неограниченной дальностью хода и автономностью, способную нести и запускать новую межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-20", которая была представлена в прошлом месяце на военном параде в Пхеньяне, посвященном 80-летию создания Трудовой партии Кореи.

Это может побудить Южную Корею и другие страны региона принять аналогичные меры, еще больше подчеркнув, что мы близки к состоянию холодной войны 2.0. Или уже находимся в ней.

На этот раз речь идет не столько о противостоянии Востока и Запада, сколько о противостоянии России и ее союзников "демократическим" странам по всему миру.