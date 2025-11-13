В Швейцарии одобрили смягчение закона об экспортных поставках и реэкспорте вооружений

ЦАМТО, 12 ноября. Комиссия по политике безопасности Национального совета, нижней палаты швейцарского парламента, 11 ноября одобрила смягчение закона о поставках и реэкспорте вооружений.

В частности, как передает "РИА Новости", комиссия высказалась в пользу поставок вооружений странам, находящимся в состоянии вооруженного конфликта.

"Комиссия высказалась в пользу того, чтобы Швейцария могла поставлять военную технику в страны, экспортный режим которых аналогичен ее собственному, даже если эти страны участвуют в вооруженном конфликте", – следует из текста документа, опубликованного на сайте парламента.

Комиссия предложила парламенту законопроект о федеральных военных закупках Швейцарии, призванный смягчить регулирование не только экспорта военной техники из Швейцарии, но и ее реэкспорта странами, которым она изначально предназначалась.

"Что касается экспорта военной техники, то комиссия поддержала предложение Федерального совета о предоставлении ему исключительной юрисдикции, которая позволила бы ему в исключительных обстоятельствах и, если того требует защита внешнеполитических интересов или интересов безопасности страны, отступать от критериев разрешения на ведение бизнеса с зарубежными странами", – говорится в документе.

Также комиссия предложила отказаться от принципа о запрете реэкспорта вооружений.

"Предлагается, чтобы была возможность отказаться от запрета реэкспорта запасных частей и сборочных компонентов, если установлено, что поставка является частью международной цепочки создания стоимости", – следует из пресс-релиза.

Комиссия большинством голосов посчитала, что все эти меры позволят укрепить оборону Швейцарии "ввиду постоянно ухудшающейся геополитической ситуации".

Как напоминает агентство, в конце сентября заместитель министра обороны Швейцарии Маркус Мэдер выразил надежду, что швейцарский парламент пересмотрит ограничения, не позволяющие Швейцарии поставлять вооружения странам, находящимся в состоянии вооруженного конфликта, в том числе Украине. По его словам, такие ограничения не выгодны ОПК страны.

В декабре 2024 года посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин заявил, что Швейцария в 2024 году продолжила сближение с НАТО в ущерб своему статусу "нейтральной страны" и двусторонним отношениям с Россией.

Швейцария не является членом ЕС и НАТО, однако Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Швейцарские военные приняли участие в 20 учениях за пределами своей территории и четырех на своей территории в 2024 году, все они проводились с участием стран НАТО, отмечает "РИА Новости".