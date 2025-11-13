Выхватить «Кинжал»: что было целью операции ГУР и британской разведки по угону МиГ-31

И почему российский гиперзвуковой ракетный комплекс так интересен западным спецслужбам

Одной из основных целей попытки угона российского истребителя МиГ-31 с гиперзвуковым «Кинжалом» для западных разведок было получение доступа к секретным технологиям, которые и делают эту ракету неуязвимой. Это, полагают опрошенные «Известиями» военные эксперты, позволило бы западному военно-промышленному комплексу заняться разработкой некой системы противодействия и попытаться сконструировать аналогичные боеприпасы или усовершенствовать свои системы ПВО. Однако 11 ноября стало известно, что совместная операция украинских и британских спецслужб была сорвана российскими контрразведчиками.

Какие секреты пытались получить западные разведки

"Начинка" ракеты «Кинжал» представляет большой интерес для западных разведок. В первую очередь - с точки зрения разработки способов противодействия системам наведения, отметил в беседе с «Известиями» редактор портала Militaryrussia Дмитрий Корнев.

— Для того, чтобы создать помехи, нужно понимать, чему именно эти помехи создаются, — пояснил он. — Им надо понять, как работает система наведения и разработать комплекс мероприятий по противодействию. Интерес представляет и сама ракета: корпус, материалы, двигатель. Кроме того, для них интересно и самонаведение, и спутниковая навигация, и инерциальная система управления.

Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Андрей Станавов

Конечно, ранее фрагменты ракет падали после взрывов, украинские военные их собирали, а западные специалисты изучали - доступ к подобным частям элементов «Кинжалов» у разведок, вероятно, есть, предположил Дмитрий Корнев.

— А если бы они получили целую ракету, да еще и сам самолет-носитель, чтобы можно было посмотреть, какое на нем стоит оборудование, это представляло бы для них огромный интерес, — заключил эксперт.

Изучение устройства российской ракеты позволило бы противникам России наладить систему противодействия и усовершенствовать свои комплексы ПВО, рассказал «Известиям» военный эксперт Юрий Лямин.

— Если бы они смогли подробно изучить все, что заложено в российской системе, это, возможно, дало бы им увеличить эффективность противовоздушной обороны, полагает он. — Кроме того, они могли бы изучить секретные системы связи и шифрования, которые стоят на самолете.

Сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31 Источник изображения: Фото: РИА Новости/ФСБ РФ

Эксперт отметил, что в случае угона самолета западные спецслужбы получили бы доступ не только к ракете, но и к системе наведения, которая находится в самолете-носителе. Ее изучение представляло огромный интерес для иностранных разведок, уверен Юрий Лямин.

Эксперты напомнили, что на сегодняшний день гиперзвуковых ракет нет на вооружении ни одной страны блока НАТО, а США пока только сообщали об испытаниях этого вида оружия.

Как украинские и британские спецслужбы пытались угнать самолет

О пресечении операции Главного управления разведки Минобороны Украины и его британских кураторов по угону за границу сверхзвукового высотного истребителя МиГ-31 ВКС России — носителя гиперзвуковой ракеты «Кинжал», ФСБ России сообщила 11 ноября.

Как выяснилось, ГУР пыталось завербовать российских пилотов, обещая им три миллиона долларов и гражданство западной страны.

В российской спецслужбе заявили, что украинская разведка планировала направить самолет с «Кинжалом» в район крупнейшей в юго-восточной Европе авиабазы НАТО в Констанце в Румынии, где он мог быть сбит. «В складывающейся на сегодняшний момент международной ситуации понятно, что это могло привести к труднопрогнозируемым негативным последствиям», — отметили в ФСБ.

Российские спецслужбы отработали на отлично, сорвав важную спецоперацию, рассказал «Известиям» президент Международной ассоциация ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.

Фото: REUTERS Источник изображения: iz.ru

— Самое сложное в том, что им приходится работать в новой реальности, — отметил эксперт. — Если раньше людей вербовали при личной встрече, то теперь это делают при помощи мессенджеров. Это приносит большие проблемы нашим спецслужбам. Но ни одна из спецслужб мира не может закрыть мессенджеры и это купировать. Выйти на людей дистанционно можно и другими способами. Мир изменился, работать стало сложнее, но наши сотрудники справились.

Вся история с МиГом показывает, что российские оперативники переигрывают не только украинские, но и западные спецслужбы, которые им помогают, отметил военный эксперт Василий Дандыкин.

— На фронте сейчас у ВСУ плохое положение, все идет к большому военному поражению, — рассказал он «Известиям». Угон самолета мог бы многое сгладить для них. Но не сыграла ставка на жадность, обещание денег и сытой жизни на Западе. Можно предположить, что они спешили, не все продумали до конца. Но все в итоге решил профессионализм наших контрразведчиков. Нашими спецслужбами в ходе спецоперации был накоплен опыт работы против неприятельской агентуры. Он будет востребован и в дальнейшем.

Попытки вербовки с украинской стороны

В 2023 году предатель Максим Кузьминов перегнал вертолет Ми-8АМТШ на территорию Украины, но судьба его наказала, напомнил военный эксперт Алексей Леонков.

Вертолет Ми-8АМТШ Источник изображения: Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

— Сначала пилот был обласкан украинской властью, уехал в Испанию, думая, что он там скроется, — рассказал он «Известиям». — Но его кто-то ликвидировал. Он был расстрелян, а потом его дважды переехал автомобиль. Это всё, что могла рассказать общественности испанская полиция. Я думаю, что предателей, если таковые найдутся, ждут такие же последствия.

Справка «Известий» Бывший российский летчик Максим Кузьминов 9 августа 2023 года угнал вертолет Ми-8 на сторону Украины. Штурман и бортмеханик, находившиеся с ним на борту, пытались помешать его действиям, однако они не смогли этому воспрепятствовать, так как только пилот мог управлять вертолетом. Позже в интервью украинским СМИ Кузьминов сообщил, что после посадки его коллеги попытались убежать, но были застрелены Вооруженными силами Украины (ВСУ). 20 февраля 2024 года испанские СМИ сообщили, что в пригороде испанского Аликанте на пандусе гаража обнаружено тело украинца. В мужчину выстрелили несколько раз, затем по его телу проехал автомобиль. Водитель скрылся с места происшествия. Тело принадлежало Кузьминову. По данным газеты The New York Times, 13 февраля Кузьминов был расстрелян на парковке своего дома в Барселоне. Убийцы выстрелили в него шесть раз, после чего уехали на белой машине марки Hyundai. Кузьминов пытался скрыться, но упал и умер на месте. Отец перебежчика Кузьминова в прошлом году заявил, что ему больше жалко членов экипажа угнанного Ми-8, погибших от рук Вооруженных сил Украины (ВСУ), чем собственного сына. Мужчина сравнил своего сына с Иудой и отметил, что предателей никто не уважает.

ФСБ России неоднократно пресекала вербовочные операции украинской военной разведки, нацеленные на угон российских боевых самолетов и получение секретной информации.

В июле 2024 года ФСБ предотвратила попытку похищения стратегического ракетоносца Ту-22М3, к организации которой, по данным спецслужбы, причастны страны блока НАТО. Пилоту, которого пытались склонить к измене, предлагали $3 млн и итальянское гражданство.

Дальние бомбардировщики Ту-22М3 на стратегических командно-штабных учениях Источник изображения: Фото: РИА Новости/Вадим Савицкий

Ранее, в июле 2022 года, контрразведчики сорвали операцию по угону самолетов Су-24, Су-34 или Ту-22М3. Вербовщики предлагали $2 млн и гражданство Евросоюза. В процессе этих контактов ФСБ получила сведения о схемах расположения украинских средств противовоздушной обороны, а также точные данные об аэродромах Озерное и Староконстантинов. Эта информация впоследствии была использована Вооруженными силами России для нанесения ударов по ряду военных объектов противника.

Юлия Леонова

Максим Высочин

Андрей Буевич