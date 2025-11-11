Беспилотники, рейды, сухопутные войска... "К 2025 году Россия стала куда более опасной, чем в 2022-м", — заявляет Мишель Гойя (Le Parisien, Франция)

Президент Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время групповой фотографии глав государств и правительств стран НАТО на саммите НАТО в Гааге, Нидерланды, 25 июня 2025 года.

Военный эксперт Гойя: подготовка любой операции НАТО — сложнейшая головоломка

Подготовка любой операции НАТО — это сложнейшая головоломка из-за разницы в подходах государств-членов, заявил в интервью Le Parisien французский военный эксперт Мишель Гойя. При этом без поддержки США европейские страны альянса практически беспомощны.

Шарль де Сен-Совер (Charles de Saint Sauveur)

Не стоит недооценивать мощь армии России. Полковник в отставке Мишель Гойя предупреждает: после 2022 года российские войска сильно изменились.

Мишелю Гойя 63 года. Он занимается анализом конфликтов на протяжении многих лет, изучает их как в мельчайших деталях, так и в широком масштабе. Этот полковник в отставке, профессор военной истории в Военной школе (École de guerre) и Институте политических исследований (Sciences-po), только что опубликовал книгу "Теория бойца" ("Théorie du combattant", издательство Perrin) — захватывающее погружение в самое сердце фронта, в то, что он называет "зоной смерти", где "если ничего не делать для самозащиты, не проживешь и суток".

На Украине покорение этой зоны радикально преобразилось с приходом эры дронов. В этой области, как и в других, Россия сумела изменить всё. НАТО, которой Москва все более открыто бросает вызов, получила предупреждение.

— Как вы расцениваете регулярные случаи вторжения дронов, подобные недавнему инциденту в Бельгии? Несмотря на отсутствие доказательств, за ними часто угадывается рука Москвы?

МИШЕЛЬ ГОЙЯ: На самом деле, возможно, что за всеми этими случаями нарушения воздушного пространства стоят не только российские структуры, но и действия подражателей (каждый случай пролета неопознанного беспилотника возле любого инфраструктурного объекта в Европе местные политики и пресса приписывают России, но доказательств этих обвинений как не было, так и нет, — прим. ИноСМИ). Тем не менее имели место и серьезные инциденты, такие как появление двадцати боевых дронов над территорией Польши или проникновение трех российских МиГов в воздушное пространство Эстонии (нарушения воздушного пространства на самом деле не было, — прим. ИноСМИ). Это то, что мы называем гибридными действиями ниже порога открытой войны. Они, возможно, становятся все более зрелищными и наступательными, но в целом подобные операции происходят довольно часто после начала боевых действий на Украине.

— То есть это не должно вызывать особого беспокойства?

— В каком-то смысле это даже обнадеживает. Если бы русские собирались нападать на страны Прибалтики, они не стали бы множить провокации заранее. Это означает, что они не готовы к такому шагу. Что касается риска эскалации, то я в него не верю, хотя возможны отдельные столкновения, как в случае, когда российский истребитель был сбит Турцией (членом НАТО) в 2015 году. Ни НАТО, ни Москва не хотят войны — никто в этом не заинтересован.

— Реакцию НАТО можно считать обнадеживающей?

— Эти провокации предназначены для того, чтобы повысить уровень стресса и страха в наших обществах, проверить нашу оборону. В целом, альянс справляется довольно хорошо, хотя я бы предпочел больше твердости. Придется показать зубы, если это продолжится. Когда МиГи пролетели над Эстонией в сентябре, очередь охранять эту часть неба была за Италией. А итальянцы не особо горят желанием "бить русских". Когда дело доходит до реальных боевых действий, здесь все как в религии: есть практикующие, а есть все остальные.

— В 2019 году Эммануэль Макрон заявил, что НАТО переживает "смерть головного мозга". В каком состоянии находится альянс шесть лет спустя?

— События на Украине придали альянсу новый импульс, способствовали сплочению его участников и укреплению структур. НАТО — это самая интегрированная и эффективная военная организация в мире. С одной лишь оговоркой: альянс — это не одна страна. Подготовка любой операции в рамках НАТО превращается в сложнейшую головоломку, или, если говорить прямо, это просто бардак. У каждого своя стратегия, своя культура, свое оборудование, свои планы. Пойдут ли итальянцы и испанцы сражаться на другом конце Европы, если будет атаковано одно из прибалтийских государств? А как поведут себя Соединенные Штаты при Трампе? Пока они с нами, можно спать спокойно.

— Если говорить конкретно, в чем состоит преимущество НАТО?

— Ее главное преимущество — это господство в воздухе. Правда, без американцев картина радикально меняется: у нас будет меньше истребителей, меньше самолетов-заправщиков, меньше самолетов AWACS (авиационных систем дальнего радиолокационного обнаружения и наведения) для отслеживания передвижений противника. На море тоже, от Атлантики до Балтики, НАТО имеет явное превосходство над Россией. Это ценное преимущество для доставки снабжения, высадки техники или войск.

— А в чем ее слабое место?

— Это так называемые "населенные" пространства — те, где живут люди. То есть суша, в противовес "пустым" пространствам, каковыми являются небо, космос, киберпространство или море. Мы слишком долго недофинансировали сухопутные силы. Они слишком рассредоточены, их численность и мощь сократились. Необходимо вернуться к уровню военной мощи, который был у нас в 1989 году, в конце холодной войны. <…>

Русские после осени 2022 года, когда им пришлось туго, сумели извлечь уроки из своих ошибок.

— Что именно они поменяли?

— Они устранили свой главный недостаток, создав полноценную пехоту — хорошо оплачиваемых добровольцев в большом количестве: со 190 000 в начале "специальной операции" их численность возросла до 700 000 (количественные данные не подтверждены российскими официальными источниками, — прим. ИноСМИ). Сейчас у них меньше танков и артиллерии, но больше бойцов для ближнего боя — тех, кто водружает флаг в занятых деревнях. Теперь они действуют в составе совсем небольших мобильных и автономных подразделений, насчитывающих по несколько человек. Эта децентрализация является радикальным изменением в российско-советской военной культуре.

— То есть не стоит их недооценивать только из-за того, что они медленно продвигаются на Украине?

— Если они так медленно продвигаются, то не потому, что они слабы, а потому, что иначе уже невозможно действовать из-за повсеместного присутствия дронов начиная с 2024 года. Эти "снайперы с небес" блокируют поле боя, меняя характер войны. Что касается применения дронов, то мы учимся быстро, но до их количества и мастерства нам еще далеко. Одним словом, российская армия 2025 года — более грозная и опасная, чем в 2022 году.

— Фабьен Мандон, начальник Генштаба Вооруженных сил Франции, объяснил необходимость увеличения военного бюджета тем, что нужно быть "готовыми к столкновению с Россией через три-четыре года". Какого сценария опасаются военные?

— Опасения связаны не с тем, что Европа будет захвачена, а скорее с возможным молниеносным рейдом в странах Прибалтики, где локальное российское превосходство будет очевидным. Сумеем ли мы его остановить? Мы не знаем, и ответ, скорее всего, отрицательный. Следовательно, приоритетом альянса должно стать сдерживание России путем демонстрации достаточной силы и решимости. Границы Франции не подвергнутся нападению. В этом и состоит сложность: объяснить французам, что сегодня нужно вкладываться в далекие войны и, возможно, умирать за Таллин.