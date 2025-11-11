Войти
ИноСМИ

Россия набила скрытый оружейный отсек Су-57 до отказа (The National Interest, США)

718
0
0
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 на международной выставке Aero India 2025
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 на международной выставке Aero India 2025.
Источник изображения: © РИА Новости Нина Падалко

TNI: оружейные отсеки Су-57 вмещают большое количество ракет

Кремль сознательно демонстрирует огневую мощь нового Су-57, пишет TNI. Возможность нести большое количество боеприпасов резко повышает смертоносность этой платформы. Автор статьи старается принизить возможности российского истребителя, но получается у него не очень.

Майя Карлин (Maya Carlin)

Российские официальные лица уже давно рекламируют платформу истребителя Су-57 ОКБ Сухого как непревзойденный шедевр пятого поколения. Однако несмотря на то, что самолет, безусловно, обладает рядом передовых особенностей, включая малозаметность, сверхзвуковую крейсерскую скорость и сверхманевренность, любители авиации по-прежнему убеждены, что российская платформа отстает от американских аналогов.

Однако в прошлом месяце появились новые изображения, на которых виден скрытый оружейный отсек Су-57. В соцсетях “завирусилась” фотография, на которой люк кормового отсека истребителя приоткрыт. По данным военных СМИ, на снимке, по-видимому, видны два отдельных отсека для вооружения, включая оружие класса “воздух – воздух” и “воздух – земля”. Судя по всему, дополнительный отсек для вооружения находится перед воздухозаборниками самолета, а также имеются два боковых отсека у основания крыла. На опубликованных снимках оружейные отсеки самолета впервые показаны в открытом виде, и это говорит о том, что Кремль сознательно демонстрирует огневую мощь платформы.

Как подробно раскрывается в публикации в журнале The Aviationist, “конструкция показывает, что за каждым люком находится оружейный отсек, хотя неясно, достаточно ли Су-57 открыть один люк, чтобы использовать все необходимое оружие, или ему придется открывать оба”. “Таким образом подфюзеляжный отсек вмещает четыре ракеты, а с учетом двух боковых отсеков — в общей сложности шесть”, — подытожил журнал. Хотя по опубликованной фотографии точное количество ракет, которые могут быть запущены из каждого отсека, назвать невозможно, самолет, безусловно, производит впечатление. Возможность Су-57 нести такое количество боеприпасов повышает смертоносность платформы.

Примечательно, что, поскольку оружие хранится внутри истребителя, лобовое сопротивление снижается, и он может летать с меньшей эффективной поверхностью рассеяния радиолокационных волн, снижая риск обнаружения.

Что еще мы знаем о Су-57?

Российская платформа пятого поколения (по классификации НАТО: Felon или “Преступник”), изначально разрабатывалась на замену истребителей Су-27 и МиГ-29. Когда ОКБ Сухого впервые представило новинку, это означало для России огромный технологический прорыв. Несмотря на то, что самолет отличается малозаметностью, большим количеством оружия и другими ключевыми возможностями, пожалуй, крупнейший недостаток платформы — ее двигатель. Изначально “Преступник” проектировался под [силовую установку] “Изделие 30”, но многие современные модели оснащены более старыми двигателями.

Согласно докладу корпорации RAND, большинство ныне эксплуатируемых моделей Су-57 так никогда и не полетят с задуманным двигателем (корпорация лжет: эти истребители начали оснащать двигателем второго этапа – "Изделие 30" – еще в ноябре 2024 года. Прим. ИноСМИ). В том же докладе также отмечается, что “помимо усовершенствованного двигателя, всячески рекламируется возможность Су-57 обнаруживать цели без ограничения азимута, то есть на 360 градусов, как у F-35”. “В конце концов, истребитель-бомбардировщик пятого поколения отличается не только малозаметностью, но и усовершенствованным комплексом датчиков без ограничения азимута. Однако в настоящее время обеими этими характеристиками из находящихся в серийном производстве самолетов обладает лишь F-35”, — заключают авторы доклада.

Как единственный российский истребитель пятого поколения, Су-57 должен был играть гораздо большую роль в продолжающейся спецоперации на Украине. Отсутствие же Су-57 в воздушном пространстве над Украиной может намекать на другие проблемы или недостатки платформы.

Майя Карлин — автор статей по национальной безопасности для The National Interest, аналитик Центра политики безопасности и бывший научный сотрудник Университета Рейхмана в Израиле. Также публиковалась в Jerusalem Post и Times of Israel. Автор более тысячи статей по различным вопросам обороны.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Россия
США
Украина
Продукция
ПАК ФА
Су-27
Компании
Сухой ПАО
Проекты
Истребитель 5 поколения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.11 16:24
  • 69
МС-21 готовится к первому полету
  • 11.11 14:42
  • 11432
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 11.11 12:42
  • 1
Берегись, НАТО — Россия расширяет свой парк истребителей Су-35 (The National Interest, США)
  • 11.11 12:23
  • 3
«Роскосмос» рассказал о запуске ракеты «Протон»
  • 11.11 12:10
  • 5
Прогнозы Илона Маска: ИИ полностью заменит работающих за компьютерами. Приложения исчезнут, а звук и изображение будет создавать ИИ
  • 11.11 11:52
  • 1
Самолет ТВС-2МС на базе Ан-2: Какая экономика у таких машин?
  • 11.11 10:14
  • 1
Мьянма получила три вертолёта Ми-38Т
  • 11.11 10:04
  • 4
"Новое „чудо-оружие“ России стратегически ничего не изменит. США стоит просто игнорировать эту риторику", — считает эксперт (Neue Zürcher Zeitung, Швейцария)
  • 11.11 09:57
  • 1
Приключения "итальянцев" в России: почему ВС РФ отказались от закупок бронемашин Centauro
  • 11.11 07:41
  • 4
Авианосец «Фуцзянь» официально вошёл в состав китайских ВМС
  • 11.11 05:40
  • 0
Комментарий к "Эксперт Степанов рассказал, чем подлодки РФ с "Посейдонами" превосходят флот НАТО"
  • 11.11 01:54
  • 0
Ответ на "Зачем отстающие США пугают Россию гонкой вооружений"
  • 11.11 01:31
  • 1
Корпусирование процессоров Baikal M в России остановлено: нет чипов
  • 11.11 00:26
  • 0
Комментарий к "Тысячи подтвержденных побед: простая, но надежная российская ракета "Корнет" (Military Watch Magazine, США)"
  • 10.11 23:31
  • 0
Ответ на "Новое „чудо-оружие“ России стратегически ничего не изменит. США стоит просто игнорировать эту риторику"