TNI: оружейные отсеки Су-57 вмещают большое количество ракет

Кремль сознательно демонстрирует огневую мощь нового Су-57, пишет TNI. Возможность нести большое количество боеприпасов резко повышает смертоносность этой платформы. Автор статьи старается принизить возможности российского истребителя, но получается у него не очень.

Майя Карлин (Maya Carlin)

Российские официальные лица уже давно рекламируют платформу истребителя Су-57 ОКБ Сухого как непревзойденный шедевр пятого поколения. Однако несмотря на то, что самолет, безусловно, обладает рядом передовых особенностей, включая малозаметность, сверхзвуковую крейсерскую скорость и сверхманевренность, любители авиации по-прежнему убеждены, что российская платформа отстает от американских аналогов.

Однако в прошлом месяце появились новые изображения, на которых виден скрытый оружейный отсек Су-57. В соцсетях “завирусилась” фотография, на которой люк кормового отсека истребителя приоткрыт. По данным военных СМИ, на снимке, по-видимому, видны два отдельных отсека для вооружения, включая оружие класса “воздух – воздух” и “воздух – земля”. Судя по всему, дополнительный отсек для вооружения находится перед воздухозаборниками самолета, а также имеются два боковых отсека у основания крыла. На опубликованных снимках оружейные отсеки самолета впервые показаны в открытом виде, и это говорит о том, что Кремль сознательно демонстрирует огневую мощь платформы.

Как подробно раскрывается в публикации в журнале The Aviationist, “конструкция показывает, что за каждым люком находится оружейный отсек, хотя неясно, достаточно ли Су-57 открыть один люк, чтобы использовать все необходимое оружие, или ему придется открывать оба”. “Таким образом подфюзеляжный отсек вмещает четыре ракеты, а с учетом двух боковых отсеков — в общей сложности шесть”, — подытожил журнал. Хотя по опубликованной фотографии точное количество ракет, которые могут быть запущены из каждого отсека, назвать невозможно, самолет, безусловно, производит впечатление. Возможность Су-57 нести такое количество боеприпасов повышает смертоносность платформы.

Примечательно, что, поскольку оружие хранится внутри истребителя, лобовое сопротивление снижается, и он может летать с меньшей эффективной поверхностью рассеяния радиолокационных волн, снижая риск обнаружения.

Что еще мы знаем о Су-57?

Российская платформа пятого поколения (по классификации НАТО: Felon или “Преступник”), изначально разрабатывалась на замену истребителей Су-27 и МиГ-29. Когда ОКБ Сухого впервые представило новинку, это означало для России огромный технологический прорыв. Несмотря на то, что самолет отличается малозаметностью, большим количеством оружия и другими ключевыми возможностями, пожалуй, крупнейший недостаток платформы — ее двигатель. Изначально “Преступник” проектировался под [силовую установку] “Изделие 30”, но многие современные модели оснащены более старыми двигателями.

Согласно докладу корпорации RAND, большинство ныне эксплуатируемых моделей Су-57 так никогда и не полетят с задуманным двигателем (корпорация лжет: эти истребители начали оснащать двигателем второго этапа – "Изделие 30" – еще в ноябре 2024 года. Прим. ИноСМИ). В том же докладе также отмечается, что “помимо усовершенствованного двигателя, всячески рекламируется возможность Су-57 обнаруживать цели без ограничения азимута, то есть на 360 градусов, как у F-35”. “В конце концов, истребитель-бомбардировщик пятого поколения отличается не только малозаметностью, но и усовершенствованным комплексом датчиков без ограничения азимута. Однако в настоящее время обеими этими характеристиками из находящихся в серийном производстве самолетов обладает лишь F-35”, — заключают авторы доклада.

Как единственный российский истребитель пятого поколения, Су-57 должен был играть гораздо большую роль в продолжающейся спецоперации на Украине. Отсутствие же Су-57 в воздушном пространстве над Украиной может намекать на другие проблемы или недостатки платформы.

Майя Карлин — автор статей по национальной безопасности для The National Interest, аналитик Центра политики безопасности и бывший научный сотрудник Университета Рейхмана в Израиле. Также публиковалась в Jerusalem Post и Times of Israel. Автор более тысячи статей по различным вопросам обороны.