ВВС Мьянмы приняли на вооружение 3 вертолета Ми-38Т и два самолета Y-8F200WB

ЦАМТО, 10 ноября. ВВС Мьянмы в ходе проведенной 7 ноября в Нейпьидо церемонии приняли на вооружение три вертолета Ми-38Т российского производства и два китайских транспортных самолета Y-8F200WB.

Согласно пресс-релизу комиссии ВВС Мьянмы, церемония была проведена под руководством премьер-министра и главы государственного административного совета генерала Мин Аун Хлайна. В своем обращении генерал отметил, что за 15-летний период с 2011 по 2025 гг. комиссия провела 15 официальных церемоний приема в состав ВВС новых или модернизированных военных самолетов и вертолетов.

Новая авиатехника, как правило, вводится в состав ВВС 15 декабря, в годовщину создания ВВС, однако на этот раз церемония состоялась более чем за месяц до этой даты.

По данным Института военных и оборонных исследований Мьянмы (MDSI), три вертолета Ми-38 (два транспортных Ми-38Т и один в VIP-версии с бортовыми номерами "60-10", "60-11" и "60-12") прибыли на авиабазу Нейпьидо в сентябре. Два новых самолета Y-8F200WB (бортовые номера "5923" и "5924") были замечены в международном аэропорту Куньмин Чаншуй (Китай) 4 июня.

В сентябре 2020 года в интервью "РИА Новости" возглавлявший тогда холдинг "Вертолеты России" Андрей Богинский, отвечая на вопрос об имеющемся портфеле заказов на серийные Ми-38 заявил, что "есть заключенные контракты на две машины со Специальным летным отрядом (СЛО) "Россия", также в рамках развития своей вертолетной составляющей СЛО планирует приобрести еще до трех Ми-38. Еще две такие машины законтрактованы Минобороны, также у нас есть заключенный контракт и получен аванс от инозаказчика на три вертолета. Кроме того, есть контракт на три Ми-38 еще с одним государственным заказчиком". По всей видимости, инозаказчиком являлись ВС Мьянмы.

Ввод в состав ВВС Мьянмы двух турбовинтовых самолетов, созданных на базе советского Ан-12 и производимых в Китае с начала 1980-х годов, позволит увеличить парк Y-8 до 8 ед., что компенсирует имевшие место потери. За последнее десятилетие в ходе столкновений с повстанцами ВВС Мьянмы потеряли три самолета Y-8F-200W (вариант с удлиненным фюзеляжем и увеличенной грузоподъемностью), приобретенных в дополнение к первой партии стандартных Y-8D.