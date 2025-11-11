Аргентина близка к заключению контракта с Францией на поставку НАПЛ "Скорпен" и кораблей OPV-87

ЦАМТО, 10 ноября. Президент Аргентины Хавьер Милей в телевизионном интервью 6 ноября заявил, что правительство продолжает процедуру приобретения французских подводных лодок класса "Скорпен" и дополнительных патрульных кораблей "Говинд" (OPV-87).

Как сообщает Armyrecognition.com, таким образом, Х.Милей придал новый политический вес многолетним затянувшимся переговорам Аргентины с Францией.

ВМС Аргентины рассматривали несколько предложений о закупке трех новых субмарин, включая французский проект НАПЛ класса "Скорпен" и немецкий "Тип-209". Также рассматривалась возможность приобретения "переходной" подводной лодки, видимо, из наличия от одного из зарубежных флотов.

В 2023 году бывший министр обороны Хорхе Тайана объявил, что приобретение подводных лодок для ВМС Аргентины является приоритетом. Для продвижения этого проекта Х.Тайана совершил турне по Европе и посетил верфь Naval Group во Франции и ThyssenKrupp в Германии. В Бразилии он посетил верфь Itaguai Construcciones Navales. В ходе визитов министр оценил возможности подводных лодок и обсудил варианты финансирования их закупки.

Согласно опубликованной 3 октября 2024 года Zona Militar информации, сделка, которая оценивается более чем в 2 млрд. долл., обсуждается между правительством Аргентины и французским оборонным подрядчиком Naval Group. Прогресс в переговорах совпал с официальным визитом министра обороны Аргентины Луиса Петри в Париж, в ходе которого были обсуждены ключевые элементы соглашения для подписания потенциального контракта. По данным различных источников, страны были близки к подписанию письма о намерениях, в котором будут изложены условия приобретения подводных лодок, включая предоставление сопутствующих услуг, таких как запасные части и обучение. Президент Аргентины Хавьер Милей также публично заявил, что приоритетом "номер один" национальной обороны для новой администрации является приобретение новых подводных лодок.

В итоге 26 ноября 2024 года министр обороны Аргентины Луис Петри и командующий ВМС Аргентины вице-адмирал Карлос Мария Аллиеви подписали письмо о намерениях, касающееся приобретения трех НАПЛ класса "Скорпен" французской Naval Group.

Тем не менее, подписание документа такого характера не означало завершение процесса приобретения посредством заключения контракта, а скорее открывало серию переговоров технических групп Минобороны и ВМС Аргентины с французской стороной.

Документ, также подписанный с верфью Naval Group, касается планируемой закупки трех НАПЛ класса "Скорпен", аналогичных тем, которые строятся для ВМС Бразилии по проекту Riachuelo, хотя аргентинские субмарины будут иметь другие технические характеристики, поскольку доступные сегодня технологии изменились. Вероятнее всего, новые НАПЛ будут иметь технические и эксплуатационные характеристики более совершенной версии, известной как "Скорпен Эволвед" (Scorpene Evolved).

По имеющейся информации, стоимость каждой НАПЛ составит более 700 млн. долл., поскольку подлодки будут оснащены самыми передовыми системами на текущий момент.

Проект оборонного бюджета Аргентины на 2025 финансовый год включает покупку ударных подводных лодок на сумму 2,3 млрд. долл., однако финансирование проекта предусматривается осуществлять за счет международных кредитов.

После потери в ноябре 2017 года 2300-тонной подводной лодки "Сан Хуан" класса TR-1700 в Атлантическом океане со всеми 44 членами экипажа на борту, ВМС Аргентины остались без боеготовых подлодок. Головная подлодка серии, (S-41) "Санта-Круз", уже длительное время находится на ремонте на предприятии Tandanor в Буэнос-Айресе. ВМС могут использовать для подготовки экипажей на военно-морской базе Мар-дель-Плата только более старую подводную лодку "Сальта" класса "Тип-209" немецкой постройки, которая также не может выходить в море.

Относительно патрульных кораблей прибрежной зоны OPV-87 на базе проекта "Говинд" известно, что французская сторона одобрила финансирование строительства кораблей данного типа для Военно-морской префектуры Аргентины в декабре 2024 года. Целью проекта является усиление надзора и контроля в исключительной экономической зоне Аргентины за счет французского финансирования. Корабли будут аналогичны OPV-87 класса "Бушар", уже состоящих на вооружении ВМС Аргентины. Хотя состав устанавливаемого оборудования еще не определен, общая конструкция новых судов с кораблями ВМС будет способствовать оптимизации логистики и оперативной совместимости.

Новые патрульные корабли постепенно заменят суда береговой охраны класса "Мантилья", находящиеся в эксплуатации Военно-морской префектуры Аргентины несколько десятилетий.

Процесс покупки начался в ноябре 2023 года посредством проведения открытого тендера 0038/2023, который первоначально предусматривал приобретение четырех кораблей типа OPV. В итоге было решено закупить три единицы.

Суда будут производиться компанией Kership (совместное предприятие Naval Group и французской судостроительной компании Piriou). Один из патрульных кораблей будет построен во Франции, два других – в Аргентине. Местная верфь, которая будет осуществлять строительство, пока не определена.