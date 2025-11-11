Посол РФ Черновол: создание базы ВМФ России в Порт-Судане поставили на паузу

ЦАМТО, 10 ноября. Создание военно-морской базы России в Порт-Судане на востоке африканской страны поставлено на паузу, сообщил "РИА Новости" посол РФ в республике Андрей Черновол.

"Как известно, двусторонние переговоры завершились еще в 2020 году подписанием соответствующего межгосударственного соглашения (Республика Судан согласилась на создание и размещение на ее территории пункта материально-технического обеспечения военно-морского флота РФ – ред.). В нем же прописаны механизмы двусторонних консультаций и временного применения до завершения всех необходимых ратификационных процедур. С учетом нынешнего военного конфликта движение по этому вопросу пока приостановлено", – пояснил дипломат.

В марте прошлого года министр иностранных дел Судана Али Садик Али Власти заявил "РИА Новости", что власти Судана не имеют принципиальных возражений против создания базы ВМФ России в стране.

О договоренности создать пункт ВМФ России в Судане стало известно в ноябре 2020 года. Согласно документу, Судан безвозмездно передает России в пользование часть порта и прилегающей акватории, а максимальная численность личного состава пункта ВМФ в Порт-Судане, чью работу предполагалось осуществлять силами и средствами российской стороны, не будет превышать 300 человек. Они будут пользоваться дипломатическим иммунитетом. Одновременно там смогут находиться не более четырех российских кораблей, в том числе и корабли с ядерной силовой установкой. Соглашение было заключено на 25 лет и может автоматически продлеваться каждые десять лет, если ни одна из сторон не подаст уведомление об отказе от участия.