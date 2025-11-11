В Баку прошел военный парад, посвященный 5-летию победы во Второй Карабахской войне

ЦАМТО, 10 ноября. Военный парад, посвященный 5-летию победы во Второй Карабахской войне, прошел 8 ноября на площади Азадлыг в Баку, сообщает "РИА Новости".

На трибуне находились президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган, а также премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф. Парад наблюдали также министр обороны Объединенных Арабских Эмиратов, наследный принц Дубая Шейх Хамдан бен Мухаммед бен Рашид Аль Мактум и глава Минобороны Казахстана генерал-лейтенант Даурен Косанов.

В начале парада министр обороны Азербайджана Закир Гасанов отдал рапорт главам государств, прозвучали государственные гимны Азербайджана, Турции и Пакистана.

После выступлений Алиева, Эрдогана и Шарифа начался проход личного состава вооруженных сил. Перед трибунами прошли военнослужащие сил спецназа, ракетных и артиллерийских войск, морские пехотинцы, подразделения пограничных и внутренних войск, службы госбезопасности Азербайджана. Отдельно прошли группа военнослужащих ВС Турции и Пакистана. Впервые прошла парадная колонна войск беспилотных систем ВС Азербайджана.

Вслед за этим была продемонстрирована военная техника, находящаяся на вооружении азербайджанской армии. На военном параде в Баку впервые были показаны средства для специальных операций "Вашаг", бронированная медицинская эвакуационная техника "Кобра-2", мобильный боевой комплекс по борьбе с воздушными целями "Викинг" азербайджанского производства, морской дрон-камикадзе "Кайра", крылатый ракетный комплекс пятого поколения Ice Breaker, а также 370-мм высокоточный оперативно-тактический ракетный комплекс Predator Hawk.

На параде также продемонстрировали недавно принятые на вооружение новые 155-мм дальнобойные самоходные артиллерийские установки Nora и Vita, а также зенитный ракетный комплекс дальнего действия HQ-9 и другую технику.

Парад завершился пролетом самолетов и вертолетов ВВС Азербайджана. Над площадью Азадлыг пролетели также истребители F-16 ВВС Турции и JF-17 ВВС Пакистана.

По мнению ЦАМТО, парад подтвердил стремительно меняющуюся геополитическую ориентацию и дрейф Азербайджана в сторону Турции.

Справка ЦАМТО

После распада Советского Союза и вооруженного конфликта Армении с Азербайджаном в 1992-1994 годах Нагорный Карабах много лет существовал как непризнанная республика, населенная армянами. В сентябре 2020 года в регионе возобновились боевые действия. Наступление азербайджанских войск с масштабным применением авиации, бронетехники, артиллерии, ударных БЛА (политическую и военную поддержку Азербайджану оказывала Турция) началось 27 сентября 2020 года.

В зоне конфликта трижды объявлялось прекращение огня для обмена военнопленными и телами погибших, однако каждый раз стороны обвиняли друг друга в нарушении перемирия, и боевые действия возобновлялись.

Только 10 ноября 2020 года было опубликовано совместное заявление президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения и президента Российской Федерации о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта с 00 часов 00 минут мск. 10 ноября 2020 года. Соглашение о мире в Нагорном Карабахе, подписанное 9 ноября 2020 года Арменией, Азербайджаном и Россией, предусматривало ввод российских миротворцев, вывод армянских сил из прилегающих к Нагорному Карабаху районов и оставления под контролем Азербайджана южной части территории Нагорного Карабаха, в том числе города Шуша.

Спустя три года, 19 сентября 2023 года, Азербайджан начал в Нагорном Карабахе операцию по "восстановлению конституционного строя".

Боевые действия в Нагорном Карабахе между вооруженными силами Азербайджана и непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) продолжились 19-20 сентября и закончились при посредничестве российских миротворцев подписанием соглашения о прекращении огня, которое предусматривало вывод оставшихся армянских военных из Нагорного Карабаха, расформирование и разоружение армии непризнанной республики и вывод военной техники. Руководство НКР либо было арестовано, либо само сдалось азербайджанским властям.

Стороны договорились о прекращении огня с 13:00 по местному времени 20 сентября 2023 года.

Результатом операции Азербайджана по "восстановлению конституционного строя" стал массовый исход подавляющего большинства местного армянского населения, к 30 сентября из Нагорного Карабаха в Армению прибыло более 100 тысяч беженцев.

28 сентября 2023 года глава НКР Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования Нагорно-Карабахской Республики с 1 января 2024 года.