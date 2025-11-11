Bloomberg: Бундестаг намерен одобрить закупку вооружений на сумму более 3 млрд. евро

ЦАМТО, 10 ноября. Бундестаг намерен одобрить закупку вооружений на сумму более 3 млрд. евро. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило агентство Блумберг со ссылкой на правительственный документ.

"Немецкий парламент настроен на одобрение закупки вооружений на сумму более 3 млрд. евро, включая 20 легких боевых вертолетов производства Airbus, в рамках масштабной модернизации Бундесвера", – говорится в сообщении агентства со ссылкой на документ, с которым ему удалось ознакомиться.

Отмечается, что стоимость контракта с Airbus составляет около 1 млрд. евро. Кроме того, планируется закупить 100 тыс. приборов ночного видения у компаний Hensoldt AG и Theon International, стоимость этих двух контрактов также составит 1 млрд. евро. Кроме того, Минобороны Германии добивается одобрения закупки ЗУР для ЗРК IRIS-T SLM компании Diehl – стоимость этого контракта составит около 1,2 млрд. евро.

Ожидается, что законодатели одобрят закупки на закрытом заседании 12 ноября.