Цезары Томчик: Польша построит самую современную границу в мире

Польша строит "самую современную границу в мире", заявил замминистра обороны страны Цезары Томчик в интервью Welt. Все чтобы защититься от "российской угрозы", про которую голосят западные пропагандисты. Польша стремится стать для других стран "примером в сфере пограничной безопасности", утверждает политик.

Филипп Фриц (Philipp Fritz)

Противотанковые заграждения, мины, ПВО, бункеры: Польша строит "самую современную границу в мире". Заместитель министра обороны Цезары Томчик (Cezary Tomczyk) в интервью объясняет, почему это так важно и чего в Варшаве ждут от Берлина.

На строительство "Восточного щита" – многоуровневой оборонительной линии на восточной границе — Польша направляет многие миллиарды евро. В интервью газете WELT Томчик называет его "лучшей и самой современно защищенной границей в мире". 41-летний политик с декабря 2023 года занимает пост замминистра обороны Польши, имеет широкие связи и считается одним из самых компетентных и влиятельных специалистов по вопросам безопасности в Европе. В 2015 году он был правительственным спикером, а с 2020 года – председателем коалиции в парламенте, сформированной его партией, либерально-консервативной "Гражданской платформой" (PO).

WELT: Господин Томчик, США подтвердили сообщения о выводе войск из Восточной Европы. Это вас тревожит?

Цезары Томчик: Польши это сокращение не касается. У нас – особые отношения с США. Независимо от того, кто находится у власти в Вашингтоне или Варшаве, отношения между нашими странами находятся на очень высоком уровне, и мы хотим, чтобы так и оставалось. Поэтому вместе с европейскими партнерами мы добиваемся, чтобы в Вашингтоне видели и понимали правду о конфликте на Украине. Польша, Великобритания, Финляндия и Германия в последнее время сделали для этого очень многое. Несмотря на переброску части военных с восточного фланга, мы не видим признаков того, что американцы намерены отказываться от своих обязательств в Европе. Кроме того, беседы нашего президента с Дональдом Трампом и переговоры, которые мы вели с Питом Хегсетом (Pete Hegseth), свидетельствуют о хорошем развитии польско-американского партнерства в сфере безопасности.

– Двусторонние отношения – это одно. Но США меняют внешнеполитический курс: политика Трампа непредсказуема, и Вашингтон больше не поддерживает Украину в прежних объемах, как было при его предшественнике Джо Байдене. В конечном счете это касается и безопасности Польши.

– Да, политика США без сомнений развивается в определенном направлении – и быстрее, чем раньше. Однако отношение Белого дома к Украине тоже претерпевает изменения, сегодня оно иное, чем в начале второго срока Трампа. Актуальный опрос показывает, что поддержка Украины в США с момента первой встречи Трампа и Владимира Зеленского выросла с 12% до более чем 16%. Избиратели Трампа, как и американская администрация, понимают, что контакты с Владимиром Путиным ни к чему не приводят, чего стоили все усилия вокруг Путина на Аляске. Россия просто не является надежным партнером. Американцы это понимают. Украинское руководство, напротив, в том числе в США, демонстрирует, что готово к миру (Россия неоднократно заявляла, что окончание боевых действий возможно после устранения первопричин конфликта и учета интересов Москвы. — Прим. ИноСМИ).

– Польша считается одним из ключевых партнеров Вашингтона в Европе. Но не менее важна кооперация Польши с европейскими союзниками. Какую роль играет германо-польское взаимодействие в оборонной сфере?

– Одной из стран, которая пришла Польше на помощь во время атаки дронами в сентябре, была Германия. В том числе благодаря немецким системам разведки, немецкой батарее Patriot, а также польским, нидерландским, итальянским и немецким истребителям-перехватчикам мы смогли успешно действовать. НАТО работает. Германия – часть Альянса, важный союзник, и именно так мы на нее смотрим.

– Как можно в дальнейшем развивать это партнерство?

– Германия – часть польской внутренней политики. Наши отношения с этим соседом эмоционально нагружены. Прежде всего партия "Право и справедливость" старается разжигать негативные эмоции по отношению к Германии. Речь не только об истории Второй мировой войны, но и о некоторых решениях немецкой политики последующих лет. Мы работаем над взаимопониманием. Но сегодня Германия – наш партнер. Я уже говорил об этом в Сейме, польском парламенте, и повторю еще раз: у нас есть три способа выстраивать отношения с Германией и Россией, когда Россия угрожает миру, – либо Германия стоит на нашей стороне против России, либо мы стоим с Россией против Германии (что, очевидно, абсурдно), либо Германия стоит с Россией против нас. Если есть такие варианты, то выбор очевиден: сотрудничество. Нам нужно вместе с Германией и Францией строить и укреплять европейский дом.

– Польша, которая наращивает вооружения как ни одна другая страна в НАТО, долгое время делала ставку на американскую технику, а в последнее время – на вооружения из Южной Кореи. Можно ли расширять и германо-польское сотрудничество в оборонке?

– В оборонной сфере мы должны быть равноправными партнерами. Иногда у меня складывается впечатление, что в Германии не замечают, что мы можем предложить. Мы не хотим быть лишь клиентом западной или немецкой промышленности – мы хотим совместно развивать технологии и хотим, чтобы Германия тоже закупала у нас, в Польше. У нас развитая индустрия беспилотников и танков, мы производим винтовки и пистолеты, у нас есть компетенции в наземных системах, а с ПЗРК Piorun мы предлагаем, вероятно, лучшую в мире переносную систему ПВО. Я не возражаю против того, что федеральное правительство поддерживает немецкую индустрию, в особенности Rheinmetall и других производителей. Польша тоже поддерживает свою оборонную промышленность. Но если мы говорим о партнерстве, нам нужно встретиться посередине. Преимущества сотрудничества должны быть ощутимы для обеих сторон. Потенциал огромен.

– Хотя у вашей армии тоже есть проблемы с набором военнослужащих, вы не ведете дискуссию о призыве, как в Германии. Что вы посоветуете немецким коллегам, которые хотят устойчиво обеспечить Бундесвер кадрами?

– Критически важно укреплять доверие общества к вооруженным силам. В Польше это удалось – среди демократических государств у нас самый высокий уровень доверия к армии – 94%. Все политические силы стоят за армией и видят необходимость дальнейших инвестиций. Общество поддерживает этот курс. Мы знаем нашу географию и угрозы. Я знаю, что прежние правительства до федерального канцлера Фридриха Мерца частично преуменьшали российскую угрозу. Но правда – лучший аргумент. Бундесвер на правильном пути, а федеральное правительство понимает серьезность ситуации. Я еще во времена федерального канцлера Олафа Шольца сказал одному человеку в Минобороны Германии, что Германия должна вооружаться. И если такие слова звучат из уст поляка – в контексте нашей общей истории – это имеет вес. Эти слова поляка, который хорошо знает историю двусторонних отношений, показывают, что мы действительно стоим перед колоссальными вызовами.

– Следует ли из этого, что нам, европейцам, нужно готовиться к усилению гибридных действий России? В последнее время участились сообщения о дронах не только в Польше, но и в Дании или Германии.

– Это показывает, что у нас общая проблема. Вчера прежде всего Польша сталкивалась с проникновением дронов, сегодня – Германия, завтра, возможно, Испания. Мы видим недорогие операции, когда за две тысячи евро удается взбудоражить всю Европу. Нам нужно становиться устойчивее как общество. На провокации надо реагировать спокойно: не каждая провокация – это угроза нацбезопасности. В Польше мы имеем дело с диверсантами и шпионами. Скажу предельно ясно: каждую неделю мы задерживаем ряд людей, вставших на службу иностранной державе и пытающихся нам навредить. Каждую неделю – таков масштаб. Это люди с российскими, украинскими или даже колумбийскими паспортами. У нас таким лицам грозит до 20 лет тюрьмы. Мы действуем жестко, и каждому стоит подумать, стоит ли за несколько тысяч евро действовать против нашего государства.

– На восточной границе Польши вы строите масштабные оборонительные сооружения – "Восточный щит". Как он выглядит?

– Еще два года назад мы начали работу по военному укреплению нашей восточной границы – в сторону России и Белоруссии, а также Украины и Литвы, чтобы быть готовы к эскалации конфликта. Речь о создании наилучших условий для обороны от России. Перечислю лишь некоторые элементы: мы возводим противотанковые заграждения, устанавливаем мины, разворачиваем системы противодействия дронам, средства ПВО, бункерные сооружения и многое другое – вдоль всей восточной границы, на протяжении многих сотен километров. Это многомиллиардный проект, аналогов которому в мире нет. В ближайшие 24 месяца мы добьемся того, чтобы восточная граница ЕС и НАТО стала самой хорошо и современно укрепленной границей в мире.

– Все это частично финансируется за счет оборонной программы ЕС SAFE – первая широкомасштабная программа военных инвестиций на уровне ЕС.

– Верно. Но, разумеется, средства получают и другие. Для стран Балтии, которые тоже усиливают свои границы, мы служим примером в сфере пограничной безопасности. Мы оказываем им и практическую помощь. Одновременно мы поддерживаем инициативу Еврокомиссии по созданию так называемой "стены от дронов" и участвуем в ней. В этом вопросе Комиссия пользуется нашей полной поддержкой. Это еще один инструмент построения общей безопасности.

– Ваше правительство критикуют за то, что Польша вышла из Оттавской конвенции, запрещающей производство и применение противопехотных мин. Будете ли вы размещать такие мины вдоль границы?

– Я не могу говорить о том, что именно мы делаем на границе. Но да, верно, что мы вышли из конвенции. У нас должны быть в распоряжении все средства, чтобы защитить себя.