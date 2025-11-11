Войти
В одной из бригад ВСУ из Т-62 соорудили машину для перевозки пехоты

Источник изображения: РГ: русское оружие"

Из-за больших потерь в гусеничных боевых машинах в ВСУ вынуждены делать самодельную технику, предназначенную для переброски пехоты. Для этих целей используются шасси различных поврежденных танков.

Недавно мы рассказывали о том, что в одной из вражеских бригад приспособили корпус от самоходной артиллерийской установки 2С19 "Мста-С" под тяжелый бронетранспортер. На него него водрузили башню Т-72 без пушки, в которой оборудовали места для нескольких боевиков. На эту самоделку установили также противодронные экраны.



То же самое сделали вэсэушники еще в одной из бригад, правда там под БТР приспособили советский средний танк Т-62. На нем осталась "родная" башня, где также отсутствует орудие.

Об этой машине рассказал проект "РГ: русское оружие". Там напомнили, что ранее на линию боевого соприкосновения враг перебрасывал тяжелые бэтээры на платформах Т-64 и Т-72. Однако в настоящее время их уже уничтожили наши воины-освободители, та же участь ожидает и существующий в единственном экземпляре этот образец.

Фото и видео: "РГ: русское оружие"

