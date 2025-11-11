Берегись, НАТО — Россия расширяет свой парк истребителей Су-35 (The National Interest, США)

TNI: российские ВКС получили новую партию сверхзвуковых истребителей Су-35

Кремль закупил новую партию прославленных истребителей Су-35, пишет The National Interest. Сверхзвуковые самолеты оснащены усовершенствованной системой отслеживания и способны нести целый ряд управляемых ракет. Эта легенда российской авиации не оставит украинским силам ни единого шанса.

Майя Карлин (Maya Carlin)

Су-35С стал излюбленным истребителем Москвы.

Россия продолжает наращивать свой парк истребителей на фоне продолжающегося конфликта на Украине. По сообщениям российских государственных СМИ, ранее в этом месяце Объединенная авиастроительная корпорация поставила Москве шестую партию истребителей Су-35С. В борьбе с Киевом российский воздушный флот во многом делает ставку на универсальность Су-35 — и тем выше значение этих поставок для Кремля. 1 ноября Россия продемонстрировала свои истребители Су-35 на авиасалоне в Наньчане, где группа высшего пилотажа "Русские витязи" выполнила показательные полеты. Москва располагает и более совершенным преемником пятого поколения Су-57, но, очевидно, по-прежнему считает Су-35 ведущим звеном своей воздушной стратегии.

Су-35 "Фланкёр"

Су-35С — это глубоко модернизированный представитель классического Су-27 (по классификации НАТО: Flanker или "Фланкёр"). Концепцию преемника "Сухого" советские инженеры начали разрабатывать еще на пике холодной войны, чтобы справиться с ширящимся парком истребителей четвертого поколения в США. В итоге наименование Су-35 стало использоваться для двух усовершенствованных вариантов более старой платформы истребителя ПВО Су-27. К концу 1980-х годов первый прототип Су-35, ранее известный как Су-27М, совершил свой первый полет. Су-35С, по классификации НАТО получивший шифр Flanker-E/M, эволюционировал и стал предпочтительной истребительной платформой Москвы.

Мощные турбовентиляторные двигатели AЛ-31Ф (изделие 117С НПО "Сатурн") отечественного производства обеспечивают самолету сверхзвуковую скорость в 2,25 Маха. По части авионики Су-35 оснащен радиолокационной станцией Н035 "Ирбис-Э" с фазированной антенной решеткой — значительно усовершенствованной относительно установленной на его предшественнике Су-27. Кроме того, самолет оснащен комплексом радиоэлектронного противодействия Л175 "Хибины-М" и оптико-электронной системой наведения на цель ОЛС-35, поддерживающей ситуационную осведомленность пилота.

Модификации и возможности Су-35

За прошедшие годы российская платформа претерпела ряд изменений, чтобы оставаться господствующим игроком в небе. Одно из важнейших — система управления вооружением, включающая радар с фазированной антенной решеткой и импульсно-доплеровским сопровождением. Новая система Н011 "Барс" позволяет истребителю поколения "четыре с половиной" отслеживать неприятеля за горизонтом, а также засекать наземные цели. Примечательно, что эта усовершенствованная система способна отслеживать 15 целей и запускать шесть ракет одновременно.

По части вооружений Су-35С также весьма смертоносен. Российский истребитель может нести массу ракет классов "воздух-воздух" и "воздух-земля", включая Р-27 "Вымпел", Х-29 "Молния" и Х-58УШКЭ большой дальности. Как уточняет издание Air Force Technology: "Су-35 может быть вооружен целым рядом управляемых бомб, включая КАБ-500Кр с телевизионным наведением, КАБ-500С-Э со спутниковым наведением, ЛГБ-250 с лазерным наведением, КАБ-1500Кр с телевизионным наведением и KAB-1500ЛГ с дистанционным наведением. Самолет также может быть вооружен 80-мм, 122-мм, 266-мм и 420-мм реактивными снарядами."

Хотя на бумаге Су-57 технически превосходит Су-35, отсутствие боевого опыта у истребителя пятого поколения привело к тому, что его использование в продолжающемся конфликте на Украине сведено к минимуму. В результате Москва продолжает закупать больше истребителей Су-35 для удовлетворения потребностей своих ВКС.

Майя Карлин — автор статей по национальной безопасности для The National Interest, аналитик Центра политики безопасности и бывший научный сотрудник Университета Рейхмана в Израиле. Также публиковалась в Jerusalem Post и Times of Israel. Автор более тысячи статей по различным вопросам обороны.