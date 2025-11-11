Факты опровергают миф о том, что производство оружия ведет к росту занятости (Rebelión, Испания)

Rebelión: военные расходы не ведут к развитию экономики и росту занятости

Еврочиновники твердят, будто перевооружение открывает возможности для экономического роста стран НАТО, пишет Rebelión. Однако эти аргументы не выдерживают никакой критики, выяснили ученые. Напротив, наращивание военных расходов не служит созданию новых рабочих мест и способствует утеканию бюджетных средств за рубеж.

Хорди Кальво Руфанхес (Jordi Calvo Rufanges)

Ресурсы ограничены, а рост затрат на военную сферу рано или поздно приведет к сокращению прочих государственных расходов. Не обязательно быть экономистом, чтобы понимать это.

В последнее время много говорят о том, что миллиарды, выделяемые Европой на вооружение, открывают огромные возможности для оборонного сектора, инвесторов и экономики в целом. Если инициатива ReArm Europe председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен будет принята, следующее поколение наденет форму цвета хаки и направит 800 миллиардов евро на военные расходы, 150 миллиардов из которых поступят из бюджета Евросоюза, а остальные — от каждой из стран ЕС. В июне на последнем заседании НАТО в Гааге была установлена новая цель по военным расходам государств-членов ЕС в размере 3,5% ВВП для так называемых "серьезных" военных расходов и дополнительных 1,5% на другие аспекты безопасности.

Аргументы в пользу увеличения военных расходов столь же разнообразны, сколь и сомнительны. Появились сомнения даже в теории альтернативных издержек лауреата Нобелевской премии по экономике Пола Самуэльсона. Ресурсы ограничены, а рост затрат на военную сферу рано или поздно приведет к сокращению прочих государственных расходов. Не обязательно быть экономистом, чтобы понимать это. Ни одно исследование не доказывает, что тот или иной процент военных расходов приводит к большей или меньшей безопасности и миру или что безопасность, процветание и мир в Европе зависят от военных расходов США.

Следует поставить под сомнение идею об экономическом развитии и зависимости увеличения числа рабочих мест от роста военных расходов.

Согласно данным Стокгольмского международного института по исследованию проблем мира (SIPRI), военный бюджет на 2024 год для всех 27 государств-членов ЕС составил 369,692 миллиарда долларов, или 2,06% ВВП. В 2025 году Еврокомиссия и НАТО объявили о повышении военных расходов, поэтому можно считать за первый год повышения расходов текущий год. Если предположить, что в следующем десятилетии европейский ВВП будет расти на 1,4% в год, а общие военные расходы Европы будут увеличиваться на 10% в год, цифра в дополнительные 800 миллиардов евро (928 миллиардов долларов) может быть достигнута к 2035 году. Это в три раза превышает текущие военные расходы. Такой темп роста будет соответствовать цели НАТО в 5% ВВП к 2035 году, при этом военные расходы в 2035 году оцениваются в 1,05 триллиона долларов.

Рассмотрим дополнительные данные о создании рабочих мест в экономике при увеличении государственных расходов. Мы располагаем данными двух исследований по этому вопросу. Первое было проведено исследовательницей из Института политической экономики Массачусетского университета США Хайди Пельтье в 2017 году. Второе исследование в 2023 году осуществили Кьяра Бонайути (Ньюкаслский университет), Паоло Маранцано (Миланский университет Бикокка), Марио Пьянта и Марко Стаменья (факультет политических и социальных наук Высшей школы Флоренции).

В них дается оценка увеличения государственных расходов на один миллиард евро или долларов в секторах оборонной промышленности, экологии, образования и здравоохранения в Германии, Италии, Испании и США. Данные исследований показали, что увеличение расходов в военной сфере способствует созданию рабочих мест, но гораздо меньше, чем в таких сферах, как образование, здравоохранение или экология. Выделение дополнительно одного миллиарда евро на военные расходы в Испании создает 6580 рабочих мест в оборонной промышленности, 11 890 в экологических компаниях, 16 440 в образовании и 15 300 в здравоохранении. Государственные расходы, которые способны обеспечить больше всего рабочих мест в испанской экономике, — это расходы на образование, которые создают в 2,5 раза больше рабочих мест, чем военные расходы; расходы на здравоохранение, которые создают на 233% больше рабочих мест по сравнению с военными расходами; и расходы на охрану окружающей среды, которые создают на 181% больше рабочих мест. Результаты для других стран ЕС, Италии и Германии, а также для США аналогичны результатам для Испании. Во всех случаях дополнительные расходы в военном секторе создают в два-три раза меньше рабочих мест, чем увеличение бюджета в вышеупомянутых социальных сферах.

В исследовании ученых Бонайути, Маранцано, Пьянта и Стаменья, проведенном для Greenpeace*, приводятся дополнительные экономические данные о том, насколько повлияло выделение одного миллиарда евро на другие макроэкономические показатели. Результат снова не в пользу военных расходов. В Испании увеличение военного бюджета означает повышение импорта на 22,3%, что направит значительную долю испанских средств за рубеж, тогда как в остальных рассмотренных сферах потери для экономики страны практически равны нулю. В Италии и Германии наблюдается аналогичный эффект. Данное исследование показало, что инвестиции в образование, здравоохранение или защиту окружающей среды более эффективны с точки зрения создания рабочих мест, чем в военную сферу, и что "увеличение военных расходов ведет Европу по пути снижения экономического процветания, сокращения рабочих мест и ухудшения качества развития стран".

Сравнивая вышеуказанные данные, можно оценить перспективы создания рабочих мест на сумму 800 миллиардов евро в рамках плана по перевооружению Европы в течение следующего десятилетия. Если эти средства будут направлены в военную промышленность, то будет создано всего 4,2 миллиона рабочих мест, по сравнению с 8,8 миллионами в сфере экологии (в два раза больше) и 11,4 миллионами в сфере здравоохранения. Если 800 миллиардов евро, выделенных на перевооружение, будут направлены на образование, это создаст в Евросоюзе в три раза больше рабочих мест (12,8 миллиона).

Следует добавить, что, согласно тому же исследованию, на основе данных трех ведущих военных держав Европы — Германии, Италии и Испании — можно оценить, что увеличение расходов на перевооружение Европы на 35% будет направлено на импорт оружия из стран за пределами ЕС. При этом основным поставщиком оружия является США. То есть основная часть из 800 миллиардов евро, выделенных на перевооружение Европы, пойдет на поддержание военной промышленности США. Именно поэтому Дональд Трамп угрожает и настаивает на увеличении военных расходов в Европе, а также на военном сотрудничестве с Израилем, который в 2024 году экспортировал в Европу оружие на сумму восемь миллиардов евро.

*Нежелательная в России организация.