Первый полёт ЛМС-901 «Байкал» с российским двигателем состоится до конца 2025 года — в будущем он заменит устаревшие Ан-2 «Кукурузник»

Первый прототип ЛМС-901 «Байкал» получит и отечественный винт

На заседании штаба по сертификации авиатехники, прошедшем на площадке Координационного центра правительства РФ, рассмотрен статус работ сразу по трём перспективным самолётам Уральского завода гражданской авиации (УЗГА).

Директор по качеству и сертификации УЗГА Андрей Дорофеев представил обновлённую информацию по ключевым проектам предприятия:

ЛМС-901 «Байкал» — создается новый сертификационный базис самолёта из-за перехода на отечественную силовую установку. Первый полёт прототипа с российским двигателем и винтом запланирован до конца 2025 года.

ЛМС-192 «Освей» — макетная комиссия успешно пройдена, замечания устранены. Документация направляется в Росавиацию и Авиарегистр России для дальнейшего согласования.

ТВРС-44 «Ладога» — первый опытный образец планируется построить до конца года, а первый полёт нового регионального лайнера ожидается в середине 2026 года.

ЛМС-901 «Байкал» — российский легкий многоцелевой самолет. Воздушное судно рассчитано на перевозку до 9 пассажиров, имеет крейсерскую скорость 300 км/ч и максимальную дальность полета 3000 км с полезной нагрузкой 2 тонны. Ориентировочная стоимость составляет 220–340 млн рублей. Самолет оснащается отечественным турбовинтовым двигателем ВК-800 и воздушным винтом АВ-901, полностью изготовленным из российских материалов.

ТВРС-44 «Ладога» — двухдвигательный турбовинтовой региональный пассажирский самолёт, созданный для замены устаревших советских самолётов Ан-24, Ан-26 и Як-40 в региональной авиации. Самолёт рассчитан на перевозку 44 пассажиров в базовой версии или до 5 тонн грузов. Максимальная крейсерская скорость составляет 480 км/ч, дальность полёта с пассажирами — 2200 км, максимальная дальность полета — 5500 км, высота полёта достигает 7200 метров.

ЛМС-192 «Освей» — это 19-местный региональный пассажирский самолет, разработанный совместно белорусским 558 Авиационным ремонтным заводом и Уральским заводом гражданской авиации. Самолет имеет верхнее расположение крыла и оснащен двумя турбовинтовыми двигателями типа ВК-800СМ с шестилопастными воздушными винтами. Комплекс бортового оборудования разработан концерном «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ). «Освей» имеет трансформируемый салон и подходит как для перевозки пассажиров, так и для грузоперевозок и спасательных операций. Самолет получит неубираемое шасси трёх вариантов — колесное, поплавковое или лыжи.