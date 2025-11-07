Войти
В Госдуме заявили, что соседство с военными США в Сирии не помешает российскому контингенту

Источник изображения: Дмитрий Виноградов/РИА Новости

Депутат Журавлев: у России и США есть опыт совместного использования военных объектов

Присутствие военных США на авиабазе в Дамаске вряд ли скажется на безопасности российской авиабазы в Латакии, заявил «Газете.Ru» первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Он добавил, что у России и США даже есть опыт совместного использования военных объектов.

«От Латакии, где располагается российская военная база, до Дамаска, где собираются расквартироваться американцы, больше 300 километров, так что конфликтовать вряд ли получится. Кроме того, у военных весьма строгие правила распорядка, и собственная полиция, которая следит за тем, чтобы они не совершали преступлений в стране пребывания. В Киргизии, кстати, именно поведение американцев стало причиной того, что в итоге их из страны попросили - в декабре 2006 солдат армии США, находившийся, как показала экспертиза, под наркотиками, дважды выстрелил в водителя-киргиза, потому что ему показалось, будто у того нож. Такие инциденты случаются с американскими военными периодически, но сложно представить, чтобы они полезли в драку с нашими - русские точно себя в обиду не дадут. Кстати, есть и опыт совместного использования военных объектов Россией и США - это не только после окончания Второй мировой в Берлине. Совсем недавно войска обеих стран разместились на авиабазе в Нигере, и никаких сложностей это не вызвало», - сказал Журавлев.

О том, что власти США готовятся разместить военный контингент на авиабазе в Дамаске, чтобы способствовать заключению соглашения о безопасности между Сирией и Израилем, сообщило агентство Reuters со ссылкой на шесть источников. Американские силы должны будут использовать базу для контроля за соблюдением этой договоренности в будущем.

Американские войска уже размещены на северо-востоке Сирии. Их задача, по утверждению Пентагона, состоит в борьбе с «Исламским государством» (организация запрещена в России).

В Киргизии авиабаза США размещалась на территории аэропорта Манас в Бишкеке с 2001 года, в 2014-м киргизские власти ее закрыли.

Ранее в НАТО прокомментировали сокращение военного контингента США в Европе.


Ирина Иорданова

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
