Южная Корея договорилась закупить оружие у США на 25 млрд долларов

Сеул намерен вложить 25 млрд долларов в приобретение вооружения из США к 2030 году, включая контракт на двадцать самолетов F-35A для ВВС страны, сообщила газета «Тона ильбо» со ссылкой на источники в южнокорейском правительстве.

Сеул достиг предварительной договоренности с Вашингтоном о закупке американского оружия на сумму 25 млрд долларов до 2030 года, сообщает ТАСС со ссылкой на газету "Тона ильбо".

Информация об этом прозвучала на фоне переговоров между странами о пошлинах и совместном информационном документе по безопасности, который начали разрабатывать после октябрьского саммита президентов Ли Чжэ Мена и Дональда Трампа.

Документ содержит пункт, подтверждающий намерение Кореи потратить 25 млрд долларов на вооружения из США. В сумму вошли контракты, заключенные ранее, в том числе договоренности, по которым импорт американской продукции уже начался.

Стороны планируют публикацию меморандума о взаимопонимании по таможенным переговорам наряду с двумя совместными информационными справками: одна – по инвестированию и торговле, вторая – в области безопасности. При этом южнокорейское правительство, по данным "Тона ильбо", решило довести расходы на оборону до 3,5% ВВП и приступило к обсуждению закупок американских вооружений с экспертами сразу после первого саммита с Трампом.

Список техники, предложенный США, включает крупный контракт на приобретение 20 самолетов F-35A, заключенный в 2023 году, с началом поставок в 2027 году. Также соглашение предусматривает закупку оборудования для улучшения характеристик патрульных и истребительных самолетов, а также дальнобойных зенитных ракет.

В администрации президента Республики Корея отметили: "Ничего еще не решено. Правительство намерено увеличить военные расходы ради укрепления обороноспособности".

Дмитрий Зубарев