Войти
Деловая газета "Взгляд"

Южная Корея договорилась закупить оружие у США на 25 млрд долларов

331
0
0
Флаги Южной Кореи и США
Флаги Южной Кореи и США.
Источник изображения: Reuters

Сеул намерен вложить 25 млрд долларов в приобретение вооружения из США к 2030 году, включая контракт на двадцать самолетов F-35A для ВВС страны, сообщила газета «Тона ильбо» со ссылкой на источники в южнокорейском правительстве.

Сеул достиг предварительной договоренности с Вашингтоном о закупке американского оружия на сумму 25 млрд долларов до 2030 года, сообщает ТАСС со ссылкой на газету "Тона ильбо".

Информация об этом прозвучала на фоне переговоров между странами о пошлинах и совместном информационном документе по безопасности, который начали разрабатывать после октябрьского саммита президентов Ли Чжэ Мена и Дональда Трампа.

Документ содержит пункт, подтверждающий намерение Кореи потратить 25 млрд долларов на вооружения из США. В сумму вошли контракты, заключенные ранее, в том числе договоренности, по которым импорт американской продукции уже начался.

Стороны планируют публикацию меморандума о взаимопонимании по таможенным переговорам наряду с двумя совместными информационными справками: одна – по инвестированию и торговле, вторая – в области безопасности. При этом южнокорейское правительство, по данным "Тона ильбо", решило довести расходы на оборону до 3,5% ВВП и приступило к обсуждению закупок американских вооружений с экспертами сразу после первого саммита с Трампом.

Список техники, предложенный США, включает крупный контракт на приобретение 20 самолетов F-35A, заключенный в 2023 году, с началом поставок в 2027 году. Также соглашение предусматривает закупку оборудования для улучшения характеристик патрульных и истребительных самолетов, а также дальнобойных зенитных ракет.

В администрации президента Республики Корея отметили: "Ничего еще не решено. Правительство намерено увеличить военные расходы ради укрепления обороноспособности".

Как писала газета ВЗГЛЯД, Южная Корея разработала новые возможности для ведения глобальной морской войны.

Министр обороны США на прошлогй неделе впервые за восемь лет посетил демилитаризованную зону на границе между Южной и Северной Кореей.

Американский президент заявил о планах строительства Южной Кореей атомных подводных лодок в США.

Дмитрий Зубарев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
США
Южная Корея
Продукция
F-35A
Персоны
Трамп Дональд
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.11 05:38
  • 1
Что дальше?
  • 07.11 05:36
  • 11340
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 07.11 04:08
  • 2
Прогнозы Илона Маска: ИИ полностью заменит работающих за компьютерами. Приложения исчезнут, а звук и изображение будет создавать ИИ
  • 07.11 02:05
  • 1
Президент Филиппин обсудил покупку подводных лодок с руководством Hanwha Ocean
  • 07.11 01:43
  • 1
Судить россиян будут при помощи искусственного интеллекта
  • 06.11 14:06
  • 2
Человек с «админкой бога»
  • 06.11 13:02
  • 145
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 06.11 11:56
  • 725
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 06.11 11:25
  • 1
В США предрекли «военный кошмар» для России
  • 06.11 11:20
  • 1
Сможет ли Россия сбивать американские крылатые ракеты "Томагавк"? (The National Interest, США)
  • 06.11 01:46
  • 1
Шойгу: шаги США по возобновлению ядерных испытаний не совсем понятны
  • 06.11 01:38
  • 1
Влияние ракет Storm Shadow на ход СВО оценили
  • 05.11 20:48
  • 5
Российский проект СТР-40ДТ: новая жизнь самолета Як-40
  • 05.11 17:40
  • 1
Нидерланды продали Румынии 18 истребителей F-16 по символической цене
  • 04.11 07:18
  • 15
"Цифровая война" - новая реальность