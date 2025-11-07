Сравнение ядерного арсенала США с арсеналами России и Китая после новых ракетных испытаний (Newsweek, США)

Newsweek: Россия, Китай и США активно модернизируют свои ядерные потенциалы

США, Россия и Китай проводят интенсивную модернизацию ядерных арсеналов, обновляют имеющиеся средства и добавляют новые, пишет Newsweek. Потенциально это может привести к эскалации в ядерной сфере, в том числе к обострению риторики и отказу от соглашений по контролю.

Райан Чан (Ryan Chan)

Соединенные Штаты, Россия и Китай — три ведущие ядерные державы — провели за последний год ряд испытательных запусков межконтинентальных баллистических ракет (МБР), что привело к обострению гонки вооружений и поставило под угрозу глобальный стратегический баланс и стабильность.

По данным Командования глобальных ударов ВВС США, последнее испытание МБР, которое США провели в среду, запустив ракету Minuteman III без боевого заряда, было направлено на оценку надежности, готовности и точности этой системы вооружения.

Издание Newsweek обратилось за комментариями к министерствам иностранных дел России и Китая по электронной почте.

Почему это важно

По оценкам Стокгольмского международного института исследований проблем мира, девять государств, обладающих ядерным оружием — США, Россия, Китай, Великобритания, Франция, Индия, Пакистан, Израиль и Северная Корея — обладают в общей сложности 12 241 ядерной боеголовкой. Около 9614 из них находятся в состоянии готовности для возможного использования, в том числе 3912, которые в настоящее время развернуты.

Недавняя напряженность в ядерной сфере возникла после того, как Россия испытала так называемую "машину судного дня" — торпеду "Посейдон" с ядерной силовой установкой и ядерным зарядом — а президент США Дональд Трамп приказал военным немедленно начать испытания ядерного оружия для противодействия противникам. Между тем Китай, развивающаяся ядерная держава, продемонстрировал новейшие межконтинентальные баллистические ракеты.

Что нужно знать

После испытания ракеты Minuteman III, которое, по заявлению американских военных, планировалось заранее, Трамп заявил, что он, вероятно, намерен работать над ядерным разоружением с Россией и Китаем, отметив, что эти две страны могут догнать США в течение четырех-пяти лет.

По оценкам ядерного информационного проекта Федерации американских ученых, в ядерном арсенале США насчитывается около 3700 боеголовок, доставляемых самолетами и баллистическими ракетами, в то время как у России и Китая их количество составляет 4309 и 600 соответственно.

Если говорить о межконтинентальных баллистических ракетах, то США, Россия и Китай развернули 400, 333 и 462 ракеты соответственно. В отличие от российских и китайских партнеров, вооруженные силы США используют только один тип МБР — Minuteman III, который находится на вооружении с 1970 года.

Все три ядерные державы создали собственную ядерную триаду, в состав которой входят МБР, подводные лодки, вооруженные баллистическими ракетами, и самолеты, способные нести ядерное оружие. Эти средства обеспечивают способность их вооруженных сил выдержать первый удар и нанести ответный удар, тем самым предотвращая угрозу ядерной атаки.

ВВС США регулярно проводят испытания МБР. Так, 19 февраля и 21 мая была запущена ракета Minuteman III без боевого заряда, что подтвердило безопасность, надежность и эффективность ядерного сдерживания.

22 октября Россия провела ядерные учения, за ходом которых наблюдал президент Владимир Путин. По данным Кремля, в рамках учений были испытаны МБР наземного базирования "Ярс", баллистическая ракета морского базирования "Синева", и крылатые ракеты воздушного базирования.

Ракета "Ярс" без боевого заряда была запущена с космодрома Плесецк на северо-западе России и достигла ракетного полигона Кура на Камчатском полуострове на Дальнем Востоке России. В Кремле заявили, что учения позволили оценить готовность военного командования.

Испытания межконтинентальных баллистических ракет в Китае в последний раз проводились в сентябре 2024 года — впервые с 1980-х годов. Тогда, согласно карте Newsweek, ракета DF-31AG с учебной боеголовкой была запущена в направлении международных вод в южной части Тихого океана, в зоне, свободной от ядерного оружия.

В министерстве обороны Китая заявили, что испытание было "законной и плановой мерой" в рамках военных учений, добавив, что страна проводит "очень стабильную, последовательную и предсказуемую" ядерную политику, сохраняет приверженность обязательству не применять ядерное оружие первыми и использовать его исключительно в целях обороны.

Что говорят люди

Президент США Дональд Трамп в среду на Американском бизнес-форуме заявил: "Мы пересмотрели нашу ядерную политику — мы являемся ядерной державой номер один, что мне очень неприятно признавать, потому что это ужасно... Россия занимает второе место. Китай — с большим отставанием — на третьем месте, но они догонят нас в течение четырех-пяти лет. Возможно, нам следует поработать над планом по ядерному разоружению. Посмотрим, сработает ли это".

В среду на заседании Совета безопасности России президент Владимир Путин заявил: "Я поручаю министерству иностранных дел, министерству обороны, спецслужбам и соответствующим гражданским ведомствам сделать все возможное, чтобы собрать дополнительную информацию по этому вопросу, проанализировать ее в Совете безопасности и представить согласованные предложения о возможных первых шагах по подготовке к испытаниям ядерного оружия".

В понедельник на пресс-конференции официальный представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин заявил: "Китай привержен мирному развитию, следует политике „неприменения первым“ ядерного оружия, придерживается ядерной стратегии, ориентированной на самооборону и соблюдает мораторий на ядерные испытания. Мы готовы работать со всеми сторонами, чтобы совместно поддерживать авторитет Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и защищать международный режим ядерного разоружения и нераспространения".

Ханс Кристенсен, старший научный сотрудник Программы по оружию массового уничтожения Стокгольмского международного института исследований проблем мира, заявил в июне: "Эпоха сокращения количества ядерного оружия в мире, которая началась после окончания холодной войны, подходит к концу. Вместо этого мы наблюдаем явную тенденцию к росту ядерных арсеналов, обострению риторики в отношении ядерного оружия и отказу от соглашений по контролю".

Что будет дальше

Остается неясным, будут ли Россия и Китай проводить испытания ядерного оружия в ответ на испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты США и комментарии Трампа. Все три страны проводят интенсивную модернизацию ядерных арсеналов, обновляя имеющиеся средства и добавляя новые.