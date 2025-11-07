Reuters: Сирия переориентируется на Вашингтон и согласна на войска США в Дамаске

Источник изображения: topwar.ru

Вашингтон стремится реализовать сирийско-израильский пакт о безопасности. Он договорился о том, что американские военные будут размещены на авиабазе в Дамаске.

Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на шесть источников, в числе которых – два западных чиновника и представитель сирийского Минобороны.

Журналисты пришли к выводу, что Сирия переориентируется на Вашингтон и согласна на войска США, которые могут появиться в Дамаске. По их мнению, это стало возможным после отстранения от власти Башара Асада, который являлся союзником Ирана.

Согласно информации источников, США планируют использовать базу в Дамаске для отслеживания соблюдения сторонами договоренности между Израилем и Сирией, которое вскоре может быть заключено. Два источника из числа сирийских военных утверждают, что объект будет служить для наблюдения, логистики, дозаправки техники и гуманитарных операций. При этом полный суверенитет над базой сохранится за Сирией.

Сроки отправки американского контингента на объект пока неизвестны.

Точное местоположение базы пока не сообщается. Есть лишь информация, что она расположена по пути в южную часть Сирии, которая по договоренности с Израилем может стать демилитаризованной.

Сейчас готовится подписание сирийско-израильского пакта о ненападении. Посредниками в его заключении являются американцы.

Также через несколько дней ожидается визит в Вашингтон президента Сирии Ахмеда аш-Шараа и его встреча с главой Белого дома Дональдом Трампом.