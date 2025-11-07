Войти
Военное обозрение

Reuters: Сирия переориентируется на Вашингтон и согласна на войска США в Дамаске

343
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Вашингтон стремится реализовать сирийско-израильский пакт о безопасности. Он договорился о том, что американские военные будут размещены на авиабазе в Дамаске.

Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на шесть источников, в числе которых – два западных чиновника и представитель сирийского Минобороны.

Журналисты пришли к выводу, что Сирия переориентируется на Вашингтон и согласна на войска США, которые могут появиться в Дамаске. По их мнению, это стало возможным после отстранения от власти Башара Асада, который являлся союзником Ирана.

Согласно информации источников, США планируют использовать базу в Дамаске для отслеживания соблюдения сторонами договоренности между Израилем и Сирией, которое вскоре может быть заключено. Два источника из числа сирийских военных утверждают, что объект будет служить для наблюдения, логистики, дозаправки техники и гуманитарных операций. При этом полный суверенитет над базой сохранится за Сирией.

Сроки отправки американского контингента на объект пока неизвестны.

Точное местоположение базы пока не сообщается. Есть лишь информация, что она расположена по пути в южную часть Сирии, которая по договоренности с Израилем может стать демилитаризованной.

Сейчас готовится подписание сирийско-израильского пакта о ненападении. Посредниками в его заключении являются американцы.

Также через несколько дней ожидается визит в Вашингтон президента Сирии Ахмеда аш-Шараа и его встреча с главой Белого дома Дональдом Трампом.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Иран
Сирия
США
Персоны
Башар Асад
Трамп Дональд
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.11 05:38
  • 1
Что дальше?
  • 07.11 05:36
  • 11340
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 07.11 04:08
  • 2
Прогнозы Илона Маска: ИИ полностью заменит работающих за компьютерами. Приложения исчезнут, а звук и изображение будет создавать ИИ
  • 07.11 02:05
  • 1
Президент Филиппин обсудил покупку подводных лодок с руководством Hanwha Ocean
  • 07.11 01:43
  • 1
Судить россиян будут при помощи искусственного интеллекта
  • 06.11 14:06
  • 2
Человек с «админкой бога»
  • 06.11 13:02
  • 145
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 06.11 11:56
  • 725
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 06.11 11:25
  • 1
В США предрекли «военный кошмар» для России
  • 06.11 11:20
  • 1
Сможет ли Россия сбивать американские крылатые ракеты "Томагавк"? (The National Interest, США)
  • 06.11 01:46
  • 1
Шойгу: шаги США по возобновлению ядерных испытаний не совсем понятны
  • 06.11 01:38
  • 1
Влияние ракет Storm Shadow на ход СВО оценили
  • 05.11 20:48
  • 5
Российский проект СТР-40ДТ: новая жизнь самолета Як-40
  • 05.11 17:40
  • 1
Нидерланды продали Румынии 18 истребителей F-16 по символической цене
  • 04.11 07:18
  • 15
"Цифровая война" - новая реальность