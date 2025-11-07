Россия вознамерилась вернуть себе второе место в мире по продажам вооружений (The National Interest, США)

Подготовка к выставке трофейного вооружения и техники на Поклонной горе 26 апреля 2024 года.

TNI: Россия поставила целью вернуть второе место в мире по продажам вооружений

За последние несколько лет объем российского военного экспорта сократился, пишет TNI. Но сейчас Москва собирается восстановить свои позиции второго в мире по величине поставщика вооружений, и для этих планов есть все основания.

Питер Сучу (Peter Suciu)

На протяжении всей холодной войны Советский Союз прилагал все усилия, чтобы завоевать золотые медали на Олимпийских играх, поддерживая при этом крупнейшие в мире вооруженные силы. Однако Москве постоянно приходилось довольствоваться вторым местом по экспорту вооружений, неизменно уступая США. После распада Советского Союза в 1991 году Россия удерживала “серебро” вплоть до 2022 года, когда Кремль начал спецоперацию на Украине.

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), с 2020 по 2024 год экспорт вооружений из России сократился на 64% по сравнению с предыдущим пятилетним периодом. Россия скатилась на третью строчку в списке ведущих экспортеров, пропустив вперед Францию.

Доля Москвы на мировом рынке [вооружений] сократилась на 64% — с 21% в 2015 году до всего лишь 7,8% в прошлом. Снижение произошло в первую очередь из-за потерь России в ходе продолжающейся спецоперации, в результате чего Кремлю пришлось сократить экспорт и переоборудовать производство для удовлетворения внутренних военных потребностей.

Более того, на Москву обрушились западные санкции, ограничившие ее возможности поддерживать стабильное производство. Вместе с тем, как и другие развитые страны, Россия продолжает испытывать острую нехватку рабочей силы, которая усугубляется долгосрочным демографическим спадом. Это также подстегивает инфляцию в стране и еще больше сказывается на экспорте.

Россия провозгласила цель — вернуть себе второе место

Официальные лица государственного военно-промышленного конгломерата “Ростех” признали, что на фоне увеличения экспорта военной техники из Франции и Южной Кореи компания пытается восстановить свои позиции второго по величине поставщика в мире.

“В этом году "Ростех" утвердил новую Стратегию развития до 2036 года. Непростая ситуация в мире и давление со стороны основных иностранных конкурентов не меняют нашу стратегическую цель — второе место в мировом рейтинге стран-экспортеров вооружений в перспективе до 2030 года и далее, вплоть до 2036 года”, — пояснил исполнительный директор "Ростеха" Олег Евтушенко.

Возвращение второго места может стать достойной целью, поскольку “Рособоронэкспорт”, единственное в стране государственное посредническое агентство по продаже российских вооружений за рубеж, во вторник отпраздновало свое 25-летие — традиционный серебряный юбилей. Компания считается правопреемницей государственных экспортеров оружия, существовавших в бывшем Советском Союзе и постсоветской России.

Ранее в августе генеральный директор “Ростеха” Сергей Чемезов поздравил компанию на семнадцатом международном военном фестивале “Спасская башня” на Красной площади, посвященной 80-летию окончания Второй мировой войны.

Глава “Ростеха” также предрек “Рособоронэкспорту” и российской оружейной промышленности славные времена.

“За четверть века “Рособоронэкспорт” стал одним из лидеров мирового рынка вооружений, в разы нарастил портфель заказов и объем поставок. Компанией заключено свыше 30 тысяч контрактов с партнерами, обеспечен экспорт продукции в более чем 120 стран на сумму, превышающую 230 миллиардов долларов”, — заявил Чемезов.

Одна проблема: основные клиенты России производят оружие сами

Ситуация с российским экспортом может осложниться еще больше из-за двух крупнейших покупателей — Индии и Китая. Эти страны остаются региональными конкурентами, хотя и осторожно восстанавливают отношения после периода напряженности, обострившейся после пограничных столкновений 2020 года.

Пекин остается покупателем российской военной техники, однако характер торговли изменился, поскольку Китай развивает собственную военную промышленность. При этом Пекин продолжает завозить из России ключевые комплектующие — в частности двигатели для современных истребителей.

Индия же, даже увеличив свое внутреннее производство, продолжает поддерживать с Россией тесные связи, и даже заключает соглашения о совместном производстве. Сейчас идут переговоры о лицензионном производстве истребителя-невидимки пятого поколения Су-57 (по классификации НАТО: Felon или “Преступник”).

Помимо военных связей, на этой неделе также сообщалось, что Россия ожидает роста туристических обменов с Китаем на 30% по сравнению с прошлым годом. Российские туристы смогут познакомиться с такими достопримечательностями, как Великая Китайская стена и Запретный город, а их китайские собратья — чаще бывать на Красной площади.

За свою тридцатилетнюю журналистскую карьеру Питер Сучу опубликовал более 3 200 статей в сорока журналах и изданиях. Регулярно пишет о военной технике, истории огнестрельного оружия, кибербезопасности, политике и международных делах. Также публикуется в Forbes и Clearance Jobs. Живет в Мичигане