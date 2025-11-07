Доклад в США: Больше половины военной техники идёт на списание уже через 5-7 лет

Источник изображения: topwar.ru

Публикация доклада Счётной палаты США (GAO) вызвала бурные эмоции в среде американских военных экспертов. Причина эмоционального отклика связана с тем, что большой процент поставленных в американскую армию боевых машин сложно отнести к полностью боеспособными. Обнаружена нехватка деталей для ремонта, несвоевременность в техническом обслуживании.

Согласно отчёту GAO, из 18-ти проверенных в рамках инспекции бронемашин «показатели боевой готовности 16-ти оказались сниженными».

Основной вывод заключается в том, что доступ к этим машинам для выполнения задач ограничен из-за давних проблем с их обслуживанием. Ни одна из наземных машин армии не достигла цели по обеспечению 90% готовности в 2024 году, а пять из шести боевых машин не соответствовали этому показателю ни в одном году за 10-летний период мониторинга. Исключение составила боевая машина Bradley, которая выполнила требование только один раз.

Счётная палата США выявила девять ключевых проблем, влияющих на готовность техники. Две из них касались всех 18 машин: нехватка запчастей и отсутствие актуальных технических данных или чертежей от производителей. Это ограничивало возможности проведения технического обслуживания и ремонта, вынуждая полагаться на дорогостоящих поставщиков с ограниченными возможностями. Другие проблемы включали нехватку квалифицированных специалистов, проблемы с ресурсом техники и внеплановое техническое обслуживание.

Также отмечено значительное сокращение объёма комплексных работ по техническому обслуживанию складов. Например, количество капитальных ремонтов армейских складов сократилось с 1278 в 2015 году до крайне малого значения в 12 в 2024 году. Корпус морской пехоты также сократил количество ремонтов с 725 до 163 за тот же период. Несмотря на снижение расходов на техническое обслуживание, затраты на содержание парка техники выросли. Например, расходы на обслуживание танков Abrams увеличились на 181,3 млн долларов с 2015 по 2023 год, при этом уровень готовности оставался ниже целевого показателя. В 2023 году армия и корпус морской пехоты потратили более 2,3 млрд долларов на техническое обслуживание наземной техники.

Эксперт по рынку вооружений Дэниел Дарлинг отмечает пагубную для армии США тенденцию. Многие контракты прописаны так, что ремонт и техобслуживание тех же «Абрамсов» или «Брэдли» должен осуществляться исключительно специалистами из компаний-производителей. Но зачастую поломки случаются далеко за пределами США, а доставка туда заводского специалиста может занять несколько недель, а то и месяцев – при всех необходимых согласования. В итоге американские военные, как говорят американские военные эксперты, вынуждены ждать всё это время, не имея права ремонтировать технику самостоятельно. Если же, кто-либо из командиров теряет терпение и отдаёт приказ на «срочный» ремонт силами своего подразделения, то потом у такого командира могут возникнуть проблемы – вплоть до уголовной ответственности за некачественный ремонт, повлекший финансовые потери военного ведомства. В итоге больше половины сравнительно новой военной техники оказывается в перечне на списание уже через 5-7 лет после поставки, а Пентагон тратит новые миллиарды на новые закупки.

Как говорится, нам бы их проблемы... Но в США считают, что сама система закупок и техобслуживания вооружения в настоящее время привела к тому, что Штаты оказались не готовы к конфликту промышленного масштаба с равным соперником.