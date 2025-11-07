Владимир Путин поручил подготовить предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия

ЦАМТО, 6 ноября. Президент России Владимир Путин 5 ноября провел оперативное совещание с постоянными членами СБ, в ходе которого в приоритетном порядке был обсужден вопрос о заявлениях Д.Трампа о возобновлении испытаний ЯО и реагировании на это России.

В совещании приняли участие председатель правительства Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, руководитель Администрации президента Антон Вайно, секретарь Совета Безопасности Сергей Шойгу, министр обороны Андрей Белоусов, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, а также министр транспорта Андрей Никитин, директор Федеральной службы войск национальной гвардии Виктор Золотов и начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации Валерий Герасимов.

Ниже приведена стенограмма открытой части совещания в изложении пресс-службы Кремля.

В.Путин: Уважаемые коллеги, добрый день!

Наша правительственная делегация, как вы знаете, только что вернулась из поездки в Китайскую Народную Республику. Михаил Владимирович Мишустин подробно доложил мне о результатах этой работы. Считаю, что она была очень своевременной, содержательной и весьма полезной. После завершения рассмотрения основных вопросов попросил бы Михаила Владимировича проинформировать об этом всех наших коллег.

Основной вопрос у нас сегодня – обеспечение безопасности на транспорте. Докладчик – министр транспорта Андрей Сергеевич Никитин.

В.Володин: Владимир Владимирович, можно не по повестке?

В.Путин: Да, пожалуйста, прошу Вас.

В.Володин: Учитывая, что Трамп недавно буквально заявил, что Соединенные Штаты Америки возобновляют испытания ядерного оружия, депутаты задают вопрос и в целом обеспокоены ситуацией. Потому что это понятно, куда может мир сподвигнуть.

Поэтому, исходя из того что два года назад Вы со своей стороны сказали, что, если США вернутся к испытаниям ядерного оружия, со своей стороны Россия имеет полное право сделать то же самое. Можно по этой теме, которая волнует практически каждого депутата, и вопросы эти звучат, пояснить: какие с нашей стороны будут шаги и действия? Учитывая, что тема крайне важная, и тем более что президент США по ней высказался.

В.Путин: Да, действительно, это вопрос серьезный. Давайте коллег послушаем.

Слово министру обороны Андрею Рэмовичу Белоусову. Пожалуйста, прошу Вас.

А.Белоусов: Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые коллеги!

Мы, безусловно, должны ориентироваться не только и не столько на заявления и высказывания политических деятелей, американских должностных лиц, но прежде всего на действия Соединенных Штатов Америки. А эти действия однозначно свидетельствуют об активном наращивании Вашингтоном стратегических наступательных вооружений.

Во-первых, Белый дом последовательно вышел из действовавших многие годы договоров в сфере сокращения и ограничения вооружений. В 2002 году – из Договора по ПРО, в 2019 году – из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, в 2020 году – из Договора по открытому небу. Поэтому возможный отказ США от моратория на проведение ядерных испытаний может стать вполне логичным шагом Вашингтона по разрушению системы глобальной стратегической стабильности в мире.

Второе – США осуществляют форсированную модернизацию своих стратегических наступательных вооружений. Идут работы по созданию новой межконтинентальной баллистической ракеты "Сентинел" с новой ядерной боеголовкой. Ее дальность стрельбы составит 13 тысяч километров. Ведутся работы по перспективной стратегической атомной подводной лодке "Коламбия" на замену "Огайо". Разрабатывается новый тяжелый бомбардировщик B-21 "Райдер". Разрабатывается крылатая ракета с ядерной боевой частью и так далее. Предусматривается расконсервация 56 пусковых установок на 14 подводных лодках типа "Огайо", хочу подчеркнуть, именно расконсервация, их полная загрузка баллистическими ракетами "Трайдент II". Проводятся подготовительные мероприятия для обратного переоборудования 30 стратегических бомбардировщиков B-52H в носители ядерного оружия.

Третье – американцы приступили к реализации программы "Золотой купол", предусматривающей как противоракетный перехват, так и достартовое поражение ракет России и Китая.

Четвертое – на вооружение Соединенных Штатов, армии США в конце текущего года планируется принятие нового ракетного комплекса средней дальности "Дарк Игл" с гиперзвуковыми ракетами с дальностью стрельбы 5,5 тысячи километров. В дальнейшем предусматривается развертывание этого комплекса в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Подлетное время с территории Германии, где планируется разместить данный ракетный комплекс, до объектов центральной части России составит порядка шести-семи минут.

И пятое – Вашингтон регулярно проводит учения стратегических наступательных сил. Последнее такое учение Global Thunder 2025 с отработкой вопросов, хочу это подчеркнуть, превентивного нанесения ракетных ядерных ударов по российской территории состоялось в октябре текущего года.

Говоря в целом, это единый комплекс мероприятий, включающий в том числе возможные планы США по проведению ядерных испытаний, которые существенно повышают уровень военной опасности для России.

Из этого вытекает, что мы должны поддерживать наш ядерный потенциал в готовности к нанесению противником неприемлемого ущерба в любых условиях и обстановке и действовать адекватно в ответ на шаги Вашингтона в интересах гарантированного обеспечения безопасности нашей страны.

С учетом вышеизложенного считаю целесообразным подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям начать немедленно. Готовность сил и средств Центрального полигона на архипелаге Новая Земля позволяет обеспечить ее проведение в сжатые сроки.

В.Путин: Спасибо. Я по первому вопросу для участия в работе пригласил и начальника Генерального штаба, по основному вопросу. Поскольку возник этот, попросил бы и Валерия Васильевича тоже высказаться на эту тему, пожалуйста.

В.Герасимов: Товарищ Верховный Главнокомандующий!

То, что американская сторона не дает официальных пояснений на заявление президента Трампа по вопросу возобновления ядерных испытаний, не дает оснований полагать, что Соединенные Штаты не приступят в ближайшем будущем к подготовке, а затем и к проведению ядерных испытаний.

Американская сторона и далее может уклоняться от официальных объяснений, но это ничего не меняет, потому что если мы сейчас не примем соответствующие меры, то будет упущено время и возможности по своевременному реагированию на действия Соединенных Штатов, так как времени на подготовку ядерных испытаний в зависимости от их вида необходимо от нескольких месяцев до нескольких лет.

Нам известны высказывания ряда высокопоставленных американских должностных лиц о возобновлении в США ядерных испытаний, и анализ этих заявлений свидетельствует о нацеленности Вашингтона на их подготовку и проведение.

В.Путин: Что касается разъяснений, то многим коллегам поступила телеграмма из Министерства иностранных дел от нашего посла в Вашингтоне на эту тему.

Сергей Евгеньевич, у Вас есть это?

С.Нарышкин: Да, Владимир Владимирович, несколько дней назад поступила телеграмма от посла России в США Александра Дарчиева, в которой он пишет о том, что наши дипломаты связались с аппаратом Совета национальной безопасности США и Госдепартаментом США для прояснения существа резонансных высказываний президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.

Наши коллеги-дипломаты поинтересовались, что конкретно имелось в виду в прозвучавшем накануне заявлении относительно данных лидером Соединенных Штатов Америки указаний Пентагону о немедленном переходе к испытаниям ядерных вооружений, и попросили разъяснений в СНБ и в Госдепе. На что представители и Белого дома, и Государственного департамента США уклонились от предметной реакции и заверили, что доложат информацию "наверх" и свяжутся с российской стороной, если будет, мол, сочтено необходимым дать пояснения по существу поднятых российскими дипломатами вопросов.

В.Путин: Сергей Кужугетович, я знаю, что Совет Безопасности занимался тоже этим вопросом и анализировал то, что происходит в этой связи в правящих кругах, как у нас принято говорить, самих Соединенных Штатов. У Вас есть на этот счет что-то, что Вы могли бы пояснить?

С.Шойгу: Да, Владимир Владимирович, безусловно.

И до обращения нашего посла, и после звучат разного рода заявления, направленные в основном на одну цель. После крайнего заявления, которое сделал президент Соединенных Штатов 3 ноября, вышло его большое интервью, в котором он несколько раз заявил, что Соединенные Штаты возобновят испытания ядерного оружия, при этом обвинил и Россию, и Китай в проведении таких тестов, таких испытаний.

Следом за ним или перед ним министр обороны Хегсет уже отрапортовал, что Пентагон оперативно выполняет распоряжение американского президента о возобновлении испытаний ядерного оружия. Далее вице-президент Соединенных Штатов Вэнс отметил, что иногда ядерный арсенал нужно протестировать, чтобы убедиться, что он работает должным образом. И вторит ему спикер Палаты представителей Джонсон, утверждающий, что возобновление испытаний является демонстрацией силы, необходимой для поддержания мира и сдерживания России и Китая.

Глава Министерства энергетики Райт, который, собственно, отвечает за ядерные испытания в Соединенных Штатах, заявил, что тестирование будет касаться новых систем, и это будут неядерные взрывы. Глава комитета по разведке Сената Конгресса США Коттон в свою очередь отметил, что речь идет не о масштабных испытаниях с "ядерными грибами" в пустыне или южной части Тихого океана, а о небольших контролируемых подземных взрывах, что, по сути, является такими испытаниями ядерного оружия. Это позволит США – я цитирую – протестировать как системы, давно принятые на вооружение, так и перспективные образцы ядерного оружия.

На основе анализа всех этих высказываний и всех этих заявлений нам не совсем понятны дальнейшие действия и шаги Соединенных Штатов Америки в части проведения либо непроведения испытаний ядерного оружия.

В.Путин: Александр Васильевич, Ваша служба занимается проблемами, известно, противодействия прежде всего иностранных разведок на территории Российской Федерации, но тем не менее есть и часть Вашей работы, связанная с деятельностью спецслужб за рубежом.

У Вас какое мнение на этот счет?

А.Бортников: Владимир Владимирович, конечно же, ситуация очень непростая, сложная. И я согласен с тем, что к этому нужно отнестись очень серьезно, но возникает очень много вопросов, для того чтобы принять конкретное решение.

В связи с этим, Владимир Владимирович, я прошу Вас дать нам время, для того чтобы в этом во всем досконально разобраться и подготовить соответствующие предложения.

В.Путин: Хорошо.

Я пометил некоторые высказывания ваши и ваши мнения и хотел бы отметить, что Россия всегда неукоснительно придерживалась и придерживается обязательств по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, и планов отойти от этих обязательств у нас нет.

Вместе с тем действительно еще в Послании Федеральному Собранию в 2023 году мною было сказано, что в случае, если Соединенные Штаты либо другие государства – участники соответствующего Договора проведут такие испытания, то и Россия тоже должна будет соответствующим образом предпринять адекватные ответные действия.

В этой связи я поручаю Министерству иностранных дел, Министерству обороны Российской Федерации, специальным службам и соответствующим гражданским ведомствам сделать все для того, чтобы собрать дополнительную информацию по этому вопросу, провести ее анализ на площадке Совета Безопасности и внести согласованные предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия.

Давайте из этого будем исходить. Я жду вашего доклада.

Давайте перейдем к основному вопросу сегодняшней повестки дня.

<…>