От «Ярса» до «Посейдона»: в западной прессе оценили возможные испытания ЯО в РФ

Глава РФ Владимир Путин поручил внести предложения по проведению ядерных испытаний. Это произошло после заявлений президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон может возобновить тестовые взрывы ЯО.

Это оживило дремлющий очаг соперничества времён холодной войны

- даётся оценка в издании Army Recognition.

Как указывается, предназначенный для испытаний полигон на Новой Земле в советское время служил площадкой для ядерных взрывов, а российские официальные лица неоднократно заявляли, что его инфраструктура поддерживается в состоянии готовности. Это позволяет Кремлю своевременно реагировать на действия США.

По словам автора, «если Москва продолжит в том же духе», то наиболее вероятным первым шагом станут подкритические или гидродинамические эксперименты [в ходе которых, не доводя до ядерного взрыва, проверяются соответственно начальная стадия срабатывания ЯЗ и способность взрывчатого вещества боеголовки сжимать ядро делящегося материала]. В ходе их проведения плутоний сжимается до состояния, близкого к началу цепной реакции.

Следующим шагом могут стать уже подземные подрывы ЯО с полной герметизацией ядерного выброса. Как отмечает автор, из стратегического арсенала РФ вероятными кандидатами для такого типа испытаний являются боеголовки для МБР шахтного и мобильного базирования – «Ярс», «Сармат» и «Булава», а также ЯБЧ гиперзвуковых планирующих ЛА, таких как «Авангард».

Отдельная тема – это возможное участие в испытаниях экзотических российских систем

- говорится в западной прессе.

Обозреватель называет крылатую ракету с ядерной силовой установкой 9М730 «Буревестник» и подводный аппарат «Посейдон», способные нести ЯО. Как указывается, в ходе подземных подрывов можно будет создать уникальные условия для проверки термомеханических характеристик данных изделий и их боеголовок.