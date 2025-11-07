Войти
Военное обозрение

От «Ярса» до «Посейдона»: в западной прессе оценили возможные испытания ЯО в РФ

327
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Глава РФ Владимир Путин поручил внести предложения по проведению ядерных испытаний. Это произошло после заявлений президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон может возобновить тестовые взрывы ЯО.

Это оживило дремлющий очаг соперничества времён холодной войны

- даётся оценка в издании Army Recognition.

Как указывается, предназначенный для испытаний полигон на Новой Земле в советское время служил площадкой для ядерных взрывов, а российские официальные лица неоднократно заявляли, что его инфраструктура поддерживается в состоянии готовности. Это позволяет Кремлю своевременно реагировать на действия США.

По словам автора, «если Москва продолжит в том же духе», то наиболее вероятным первым шагом станут подкритические или гидродинамические эксперименты [в ходе которых, не доводя до ядерного взрыва, проверяются соответственно начальная стадия срабатывания ЯЗ и способность взрывчатого вещества боеголовки сжимать ядро делящегося материала]. В ходе их проведения плутоний сжимается до состояния, близкого к началу цепной реакции.

Следующим шагом могут стать уже подземные подрывы ЯО с полной герметизацией ядерного выброса. Как отмечает автор, из стратегического арсенала РФ вероятными кандидатами для такого типа испытаний являются боеголовки для МБР шахтного и мобильного базирования – «Ярс», «Сармат» и «Булава», а также ЯБЧ гиперзвуковых планирующих ЛА, таких как «Авангард».

Отдельная тема – это возможное участие в испытаниях экзотических российских систем

- говорится в западной прессе.

Обозреватель называет крылатую ракету с ядерной силовой установкой 9М730 «Буревестник» и подводный аппарат «Посейдон», способные нести ЯО. Как указывается, в ходе подземных подрывов можно будет создать уникальные условия для проверки термомеханических характеристик данных изделий и их боеголовок.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Булава-30
РС-24 Ярс
Сармат МБР
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
Проекты
ГЗЛА
Ядерный щит
ЯО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.11 05:38
  • 1
Что дальше?
  • 07.11 05:36
  • 11340
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 07.11 04:08
  • 2
Прогнозы Илона Маска: ИИ полностью заменит работающих за компьютерами. Приложения исчезнут, а звук и изображение будет создавать ИИ
  • 07.11 02:05
  • 1
Президент Филиппин обсудил покупку подводных лодок с руководством Hanwha Ocean
  • 07.11 01:43
  • 1
Судить россиян будут при помощи искусственного интеллекта
  • 06.11 14:06
  • 2
Человек с «админкой бога»
  • 06.11 13:02
  • 145
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 06.11 11:56
  • 725
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 06.11 11:25
  • 1
В США предрекли «военный кошмар» для России
  • 06.11 11:20
  • 1
Сможет ли Россия сбивать американские крылатые ракеты "Томагавк"? (The National Interest, США)
  • 06.11 01:46
  • 1
Шойгу: шаги США по возобновлению ядерных испытаний не совсем понятны
  • 06.11 01:38
  • 1
Влияние ракет Storm Shadow на ход СВО оценили
  • 05.11 20:48
  • 5
Российский проект СТР-40ДТ: новая жизнь самолета Як-40
  • 05.11 17:40
  • 1
Нидерланды продали Румынии 18 истребителей F-16 по символической цене
  • 04.11 07:18
  • 15
"Цифровая война" - новая реальность