Вестник Мордовии

Бронефранкенштейн из ВСУ - тяжелый БТР из САУ "Мста-С" с башней от Т-72

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Несмотря на западные поставки из-за серьезных потерь формирования киевского режима вынуждены создавать бронефранкенштейнов, используя элементы конструкций различных подбитых бронемашин.

Ранее на линии боевого соприкосновения мелькали тяжелые БТР на базе Т-64 и Т-72. Правда, в последнее время они перестали попадать в объективы видеокамер, и, судя по всему, самоделки уже уничтожены нашими воинами - освободителями.

То же, видимо, случилось и с образцами, служащими для транспортировки пехоты, сделанными на основе подбитых и поврежденных самоходных артиллерийских установок "Мста-С". Один экземпляр снабдили башней, которая по конструкции напоминала ту, что применяется на БМП М2А2 "Брэдли", но и этого монстра благополучно сожгли наши дроноводы.

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Теперь в социальных сетях появились фотоматериалы, где демонстрируется, как в тылу, в одном из вражеских ремонтных подразделений из ходового корпуса выше упомянутой САУ пытаются создать бронированную транспортную машину. На нее водрузили башню, снятую с подбитого Т-72Б. Внутри установили лавки из прессованных опилок. Никакого вооружения не видно, но есть противодронные экраны и мангал. Однако, исходя из предыдущего опыта, и этот образец долго не протянет на передовой, поскольку наши операторы БПЛА научились преодолевать и более серьезные преграды.

Лев Романов

