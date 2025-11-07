The Sun: ракета "Буревестник" и торпеда "Посейдон" помогут в освоении Луны

Путин представил новый ядерный арсенал, который можно применить в освоении Луны, пишет The Sun. Ракета "Буревестник" и торпеда "Посейдон", которые превосходят все предыдущие технологии, также пригодны для работы в трудных условиях Арктики. Отмечается, что во время испытания "Буревестника" рядом находился корабль НАТО.

Саян Боуз (Sayan Bose)

Путин заявил, что во время испытаний оружия поблизости находился военный корабль НАТО.

Владимир Путин хвастался новым арсеналом ужасающего ядерного оружия, которое, по его словам, поможет России в освоении Луны.

Вчера вечером российский лидер хвастался возможностями российских крылатых ракет с ядерным вооружением и суперторпед, заявив, что технологию, лежащую в основе этого стратегического оружия, можно использовать для полетов в космос и освоения Луны.

На прошлой неделе Путин заявил, что Россия успешно испытала ракету "Буревестник", способную нести ядерный заряд, и что она может обойти любую систему противоракетной обороны.

Вчера он высоко оценил скорость ракеты, превышающую более чем в три раза скорость звука, а также ее силовую установку, состоящую из небольших ядерных реакторов, которые можно запустить гораздо быстрее, чем стандартные реакторы — за считанные секунды.

"Дальность полета „Буревестника“, как известно, превосходит дальность всех существующих в мире ракетных систем", — сказал он, вручая высшие награды ученым, разработавшим новые системы вооружения "Буревестник" и "Посейдон".

"У него высокая точность поражения цели, которую он четко, уверенно достигает в заранее рассчитанное время", — добавил Путин.

Он также высоко оценил новые российские торпеды "Посейдон" с ядерной силовой установкой и ядерной боеголовкой, способные вызвать цунами, достаточно мощное, чтобы разрушить прибрежные города.

Эксперты по контролю над вооружениями говорят, что это оружие нарушает большинство традиционных правил ядерного сдерживания и классификации.

По их оценкам, торпеда может нести боеголовку мощностью в две мегатонны и, возможно, питается от реактора с жидкометаллическим охлаждением.

Путин заявил, что мощность "Посейдона" превосходит "даже нашу самую перспективную межконтинентальную ракету „Сармат“, известную как SS-X-29 или Satan II".

"В мире нет ничего подобного с точки зрения скорости и глубины движения этого беспилотного аппарата — и вряд ли когда-нибудь будет", — добавил он.

Президент заявил, что малогабаритные ядерные технологии, используемые как в "Буревестнике", так и в "Посейдоне", особенно полезны для работы в Арктике, для космических полетов и, в конечном итоге, для строительства станции на Луне.

Он отметил: "На основе таких энергетических установок уже разрабатывается новое поколение вооружений. Кроме того, уже началась разработка следующего поколения крылатых ракет с ядерной силовой установкой. Их скорость будет более чем в три раза превышать скорость звука, а в будущем — даже гиперзвуковую".

"Результат, которого вы добились, имеет, без преувеличения, историческое значение для нашего народа, для обеспечения безопасности и стратегического паритета на десятилетия вперед, можно смело сказать на весь ХХI век", — заявил Путин в комментарии, переданном российскими информационными агентствами.

Он сказал, что во время испытания ракеты поблизости находился военный корабль НАТО.

"Думаю, убедиться в этом смогли и зарубежные специалисты. Поскольку в зоне и во время проведения испытаний „Буревестника“ 21 октября постоянно находился натовский разведывательный корабль. Мы не мешали его работе. Пусть посмотрят".

В последние несколько недель Россия активно испытывает свой ядерный арсенал.

Появились спутниковые снимки, на которых видно новую российскую атомную подводную лодку, способную запускать торпеды "Посейдон".

Подводная лодка класса "Хабаровск", новейшая атомная подлодка России, способная запускать разрушительное ядерное оружие, впервые представлена в полном размере.

Это огромное судно можно увидеть пришвартованным в цехе верфи "Севмаш", где ведется строительство новых подводных лодок проекта 09851.

Эта устрашающая подводная лодка была спущена на воду на прошлой неделе в северном городе Северодвинск — с отставанием от графика на пять лет из-за необъяснимых задержек.

Подводная лодка приводится в движение ядерным двигателем и может погружаться на глубину около 500 метров, оставаясь в море в течение нескольких месяцев.

Аналитики в области обороны оценивают, что судно водоизмещением 10 тысяч тонн может нести до дюжины ракет "Посейдон".

Стоимость его строительства, окутанная тайной, по оценкам, превышает миллиард фунтов стерлингов.

По своей конструкции "Хабаровск" во многом похож на российские стратегические подводные лодки класса "Борей", но в отличие от них не несет баллистических ракет.

Вместо этого он создан специально для проведения специальных операций и развертывания подводных безэкипажных аппаратов с ядерным двигателем, что свидетельствует о растущей увлеченности Кремля нестандартными стратегическими системами.

На фотографиях, опубликованных министерством обороны России, видна только задняя часть судна с частично закрытым насосным водометным движительным комплексом, напоминающим системы на подводных лодках класса "Борей-А".

Вторая подводная лодка того же класса, "Ульяновск", уже находится на стадии строительства и, как ожидается, войдет в состав Тихоокеанского флота.

Вместе они обеспечат Москве возможность развертывания системы "Посейдон" в двух океанах, что, по мнению западных аналитиков, призвано вызвать страх на обоих полушариях.

Министр обороны России Андрей Белоусов заявил: "Тяжелый ракетный крейсер с ядерной силовой установкой „Хабаровск“ спускается на воду на знаменитой верфи „Севмаш“".

"Оснащенный подводным оружием и роботизированными системами, он позволит нам успешно обеспечивать безопасность морских границ России и защищать ее национальные интересы в различных частях мирового океана".

Белоусов сообщил, что подводная лодка пройдет морские испытания, прежде чем войти в состав флота ядерного сдерживания.