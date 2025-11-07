Украина присоединилась к европейскому оборонному альянсу. "Россия воспримет это в штыки" (NRK, Норвегия)

Солдаты Армии Норвегии принимают участие в военных учениях НАТО Железный волк 2022-II (Iron Wolf 2022-II) на полигоне в Пабраде, к северу от столицы Литвы Вильнюса.

NRK: Украина стала официальным партнером альянса Объединенных экспедиционных сил

Украина стала официальным партнером альянса JEF, сообщает NRK. Объединенные экспедиционные силы включают в себя страны Северной Европы, пять из которых граничат с Россией. Норвежский военный эксперт подчеркнул, что таким образом Киев стал на шаг ближе к членству в НАТО.

Томас Фредрик Кристенсен (Thomas Fredrik Kristensen), Моника Уайт Мартинсен (Monica White Martinsen), Мариус Гуттормсен (Marius Guttormsen)

Киев стал на шаг ближе к членству в НАТО, говорит военный эксперт.

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль сейчас находится в Будё. Здесь он встречается с новыми коллегами из стран, представленных в альянсе JEF — Объединенные экспедиционные силы.

Сегодня Украина стала официальным партнером JEF. Соответствующие документы были подписаны в Будё в среду утром.

"Соглашение укрепляет наше сотрудничество, придает формальные рамки для расширенного партнерства и гарантирует, что мы вместе с нашими союзниками, включая Украину, сможем действовать быстро и эффективно для поддержания безопасности в Северной Европе", — заявил норвежский министр Туре Сандвик из Рабочей партии.

Министр обороны подчеркнул в интервью государственной телерадиовещательной компании NRK, что это важно не только для Украины, но и для Норвегии, Европы и НАТО.

"Они ведут современные боевые действия против агрессивной России — и мы к таким готовимся (Россия не проявляет агрессии к другим странам, а защищается от НАТО — прим. ИноСМИ). Мы учимся на украинском опыте. Одновременно мы учим Украину выживать на поле боя. Мы делаем это в Польше, где мы прямо сейчас обучаем 1 200 украинских солдат", — добавил Сандвик.

— Можно ли считать это шагом на пути Украины к вступлению в НАТО?

"Это помогает Украине подготовиться к вступлению в альянс. На саммите НАТО в Вашингтоне было принято решение о том, что Украина находится на пути к членству, однако сейчас ситуация такова, что в ближайшем будущем это нереально", — отвечает Сандвик.

Соседи России

Объединенные экспедиционные силы действуют с 2018 года и включают в себя Норвегию, Швецию, Данию, Финляндию, Исландию, Великобританию, Нидерланды, Латвию, Литву и Эстонию. Пять из этих стран граничат с Россией.

"Это исторический шаг для моей страны и всех членов альянса JEF", — заявил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

Он высоко оценил сотрудничество с Норвегией.

"Я хотел бы поблагодарить министра обороны Сандвика, правительство и норвежский народ за их поддержку. Я очень благодарен Норвегии за оказанную финансовую поддержку. Мы высоко ценим лидерство Норвегии в морской сфере и ее усилия по укреплению балтийского морского сотрудничества", — добавил Шмыгаль.

Министр обороны Великобритании Джон Хили также приветствовал укрепление сотрудничества между Украиной и JEF.

"Это очень мощный сигнал Путину — что JEF сильны как никогда прежде", — сказал Хили в интервью NRK — Наше расширенное партнерство с Украиной позволит странам-участницам JEF оказать дополнительную поддержку и предоставить украинцам наилучшие возможности для того, чтобы отстоять свою свободу".

В России это воспримут в штыки

Старший военный аналитик Норвежского института международных отношений Пэр Эрик Солли считает, что это большой шаг вперед для Украины.

"С 2014 года Украина пытается стать членом западного сообщества в области безопасности и экономики. Это скромное достижение, но для нее это большой шаг. И она убеждена, что это первый шаг в правильном направлении", — объясняет Солли.

— Насколько смогут сблизиться НАТО и Украина?

"Присоединившись к JEF и подобным организациям, она постепенно также станет членом НАТО, если все страны-участницы на это согласятся", — отвечает Солли.

— Как, по-вашему, это воспримет Россия?

"Думаю, она будет очень недовольна", — говорит Солли.

Россия пытается помешать сближению Украины с западным сообществом с 2014 года. В том же году она присоединила Крым.

"Хотя сам по себе это небольшой шаг, Россия воспримет его в штыки", — заключил он.