США испытали ядерную ракету. На что способна американская Minuteman III и к чему готовиться России?

В США провели испытательный пуск межконтинентальной ракеты Minuteman III

В среду, 5 ноября, стало известно, что Космические силы США провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III («Минитмен 3»). Как сообщает 30-е крыло Космических сил, ракета без боевой части пролетела около 6,7 тысячи километров и достигла полигона имени Рональда Рейгана на атолле Кваджалейн в республике Маршалловы Острова. МБР стартовала с базы Ванденберг (штат Калифорния).

Испытания ракеты, которая составляет основу сухопутного компонента ядерной триады США, привлекло особое внимание на фоне недавних заявлений президента США Дональда Трампа об испытаниях ядерного оружия.

«Я поручил министерству войны начать тестировать наше ядерное оружие на равных основаниях», — писал он.

В рамках пуска проверили эффективность МБР Minuteman

Накануне испытаний в сообщении на сайте базы Ванденберг отметили, что основная цель пуска — проверка эффективности основных систем «Минитмена».

По итогам испытаний 30-е крыло Космических сил сообщило, что старт подтвердил надежность Minuteman III.

Это испытание (…) позволило оценить текущую надежность, оперативную готовность и точность системы МБР, которая является краеугольным камнем национальной обороны США Космические силы США

США регулярно проводят испытания «Минитменов»

База Ванденберг подчеркнула, что график тестовых пусков «Минитменов» был составлен «годы назад». Американские военные регулярно проводят испытания МБР. Ранее тестовые пуски ракет проводили в феврале и в ноябре 2024 года, а в июне того же года состоялось два старта за неделю.

Старт ракеты Minuteman III в ходе испытаний в мае. Источник: www.dvidshub.net

О подобных испытаниях заранее предупреждают, а формулировки о целях стартов иногда меняют. Например, в июне командование Космических сил США заявило, что испытания «продемонстрируют готовность ядерных сил США и обеспечат уверенность в летальности и эффективности национальных средств ядерного сдерживания».

Также существует мнение, что сегодняшний пуск «Минитмена» — это своеобразный ответ на сообщения об испытаниях нового стратегического оружия России. Его придерживается член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. При этом он подчеркнул, что пока рано говорить об очередной гонке вооружений.

На что способны ракеты Minuteman III

МБР «Минитмен 3» приняли на вооружение Военно-воздушных сил США в 1970 году. С тех пор она остается единственной МБР шахтного базирования в арсенале Вашингтона. Более четырехсот ракет находятся на боевом дежурстве на авиабазах в штатах Монтана, Вайоминг и Северная Дакота.

14 тыс. километров дальность МБР Minuteman III

Трехступенчатая ракета длиной более 18 метров и весом около 36 тонн обладает дальностью 14 тысяч километров. Minuteman III регулярно модернизируют в рамках нескольких программ. Например, Guidance Replacement Program, которая стартовала в 1996 году, обеспечивает обновление компонентов систем наведения ракет. В 2002 — 2009 годах ракеты получили более совершенные боеголовки W87 мощностью 300 килотонн, а с 2004-го на «Минитменах» производят замену компонентов маршевого двигателя.

LGM-30G Minuteman III. Источник: U.S. Air Force / Staff Sgt. Michael A. Richmond

Minuteman III считают аналогом российского «Тополя»

Ближайшим аналогом «Минитмена» считают МБР советского и российского подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) «Тополь», который сняли с вооружения в 2023 году. Ему на смену пришли более совершенные «Ярсы» — мобильного и шахтного базирования.

Первый испытательный пуск ракеты «Ярс» состоялся в 2007 году. Твердотопливная МБР несет разделяющуюся головную часть с блоками индивидуального наведения. ПГРК получил систему пересчета полетных заданий, которая позволяет осуществить пуск с любого участка на маршруте патрулирования. Считается, что ракета несет 3-4 боевых блока мощностью до 500 килотонн.

Минэнерго США рассказало о докритических ядерных испытаниях

После слов Трампа об испытаниях министр энергетики США Крис Райт заявил, что в рамках испытаний ядерного оружия планируют провести докритические взрывы. Это позволит проверить все компоненты ядерного оружия, кроме ядерной боевой части.

Обслуживание «Минитмена». Источник: U.S. Air Force / Senior Airman Abbigayle Williams

Подобные эксперименты также проводили неоднократно. Так, в мае 2024 года Минэнерго провело испытания на полигоне в Неваде — это первый эксперимент в серии тестов Nimble. «Эксперимент прошел в соответствии с добровольно введенным мораторием на испытания ядерных взрывных устройств, который США поддерживают с 1992 года, в нем не произошла самоподдерживающаяся сверхкритическая цепная реакция», — рассказали в ведомстве.

В 2019 году Ливерморская национальная лаборатория провела эксперимент Ediza, в ходе которого взорвали плутоний. Результаты исследования использовали для совершенствования физических моделей, которые используют при оценке сохранности ядерных арсеналов.

Путин пообещал ответить на ядерные испытания

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с Совбезом напомнил, что Москва предупреждала об ответе на проведение ядерных испытаний другими странами.

«Еще в послании Федеральному собранию в 2023 году мною было сказано, что в случае, если Соединенные Штаты либо другие государства — участники соответствующего Договора проведут такие испытания, то и Россия тоже должна будет соответствующим образом предпринять адекватные ответные действия», — сказал он.

При этом глава государства подчеркнул, что Россия всегда неукоснительно придерживалась Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и не планирует отойти от этих обязательств. Также президент поручил проработать вопрос о целесообразности начала подготовки к подобным испытаниям.

ДВЗЯИ расширяет до безусловных рамок ограничения, введенные Договором о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой.