Rolls-Royce представил первый в мире судовой двигатель, который работает исключительно на метаноле

Судовой двигатель

Компания Rolls-Royce анонсировала демонстрацию рабочего прототипа судового двигателя, который использует в качестве топлива метанол. Вся информация о технических характеристиках засекречена, но и так очевидно, что метанол проигрывает дизельному топливу практически по всем параметрам. Кроме ключевого – это вещество можно производить и сжигать практически без создания выбросов в атмосферу.

Дизельное топливо используется почти на 100 % кораблей, потому что оно дешевое, энергоемкое, не пожароопасное и доступно по всему миру. Двигатели под это топливо строятся уже более века и признаны одними из самых надежных и неприхотливых в обслуживании. То есть, перед инженерами Rolls-Royce стоит крайне амбициозная задача – заменить то, на чем основано 90 % коммерческих перевозок в мире, без потери качества и выгоды. К преимуществам метанола можно отнести отсутствие оксидов серы, оксидов азота и частиц сажи в выхлопных газах. Также это биоразлагаемое вещество и его легко хранить. С другой стороны, метанол не может самовоспламеняться, в отличие от дизельного топлива, поэтому такому двигателю нужна сложная система турбонаддува и совершенно другая конструкция камеры сгорания. А еще у него нет способности к самосмазке, поэтому нужно в корне переделать систему впрыска топлива. Все описанные проблемы представляют собой обычные инженерные задачи, однако итоговый вариант такого двигателя должен быть значительно эффективнее существующих аналогов на дизельном топливе, иначе в затее просто нет смысла. В Rolls-Royce в этом не сомневаются и называют свое детище «первым в мире» прецедентом, когда мощный судовой двигатель перевели на работу на метаноле. Осталось дождаться официальной презентации и проверить новинку в деле.

Александр Мартыненко

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
