Разведка Южной Кореи сообщила об отправке в Россию тысяч военных из КНДР. Чем они займутся?

«Рёнхап»: КНДР отправит в Россию несколько тысяч военных

Разведка Южной Кореи считает, что КНДР уже направила в Россию около десяти тысяч своих военных, еще около пяти тысяч - в процессе переброски. По данным спецслужб, Пхеньян перебрасывает бойцов в РФ с сентября, а взамен получает от Москвы наработки в области ракетостроения. Утверждается, что северокорейские военные помогут восстановить инфраструктуру в зоне СВО. Они уже участвовали в боях за Курскую область, а в Пхеньяне им пообещали установить памятник.

Северная Корея направила около десяти тысяч своих военнослужащих в Россию, еще пять тысяч военных направят, чтобы они помогли восстановить инфраструктуру в зоне боевых действий, пишет южнокорейское агентство «Рёнхап» со ссылкой на данные Национальной разведывательной службы.

4 ноября разведка Южной Кореи во время пресс-конференции сообщила, что с сентября КНДР последовательно перебрасывает около пяти тысяч северокорейских военных строительных подразделений, вероятно, для восстановления инфраструктуры. По их данным, около тысячи северокорейских саперов перебросили в Россию для проведения разминирования в зоне СВО.

«В настоящее время около 10 000 северокорейских военнослужащих дислоцированы вблизи российско-украинской границы и выполняют задачи по обеспечению безопасности.

Мы внимательно следим за ситуацией, поскольку постоянно выявляем тенденции в подготовке и наборе новобранцев в Северной Корее в рамках подготовки к развертыванию дополнительных войск», - сказано в сообщении разведки.

Спецслужбы подозревают, что Россия якобы передает свои технологии в области изготовления современных ракет и беспилотников в обмен на помощь военнослужащих.

«Поскольку северокорейские военные все чаще посещают Россию, мы внимательно отслеживаем, происходит ли какая-либо передача конфиденциальных технологий из России», - заявили в разведке.

Тесное сотрудничество

27 октября министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи приезжала в Москву с визитом. Она встретилась с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, а затем и с президентом страны Владимиром Путиным.

«Наши отношения получили дополнительный и очень мощный импульс в развитии принципиальных договоренностей наших лидеров, (достигнутых - ред.) в июне 2024 года в ходе Пьхеньянского саммита», - сказал Лавров на встрече с коллегой.

Путин же поделился, что в ходе визита в Пекин в сентябре он и Ким Чен Ын обсуждали отношения между странами и перспективы их развития. По словам главы государства, «все идет по плану». А глава северокорейского МИД пообещала Москве неизменную поддержку "политики российского руководства, направленной на отстаивание суверенитета государства, территориальной целостности, международной справедливости».

Лавров встречался с Ким Чен Ыном в июле этого года и выразил "искреннюю признательность за последовательную принципиальную поддержку Пхеньяном специальной военной операции России, участие воинов Корейской народной армии в изгнании украинских националистов и иностранных наемников с территории Курской области".

"Боевые буряты"

Сообщения об участии северокорейских солдат в боях за Курскую область появились в 2024 году. Москва долгое время не подтверждала эту информацию. Однако 26 апреля 2025 года, когда Курскую область освободили, глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов подтвердил, что военнослужащие КНДР помогали российской армии:

«Отдельно хочу отметить участие в освобождении приграничных районов Курской области военнослужащих Корейской Народно-Демократической Республики, которые в соответствии с Договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между нашими странами оказали значительную помощь в разгроме вклинившейся группировки ВСУ».

Через несколько дней Ким Чен Ын назвал участие своих сограждан в СВО "священной миссией" для укрепления дружбы с Россией. Он также сообщил о намерении установить в Пхеньяне памятник северокорейским военнослужащим, сражавшимся в Курской области.

По словам военкора Александра Коца, сначала бойцы КНДР прошли обучение на полигонах, познакомились с тактикой проведения боевых действий, научились управлять дронами и узнали больше о полевых реалиях.

"Затем «боевых бурятов», как их в шутку и для конспирации называли наши военные, перекинули в Курскую область. Жили они в полевых условиях, чтобы не «отсвечивать». Сначала держали третью линию, потом вторую, затем их попробовали на закреплениях и, наконец, в штурмах", - писал Коц.

Российские военные отметили, что северокорейские коллеги отличаются слаженностью, дисциплиной, выносливостью и пренебрежением к смерти. В основном, в Россию приехали молодые северокорейцы, которые прошли хорошую военную подготовку на родине.

"Союзники внесли большой вклад и в освобождение Кореневского района, и в боях под Старой и Новой Сорочинами, и в прорыве на Куриловку… У них было строгое правило - не попадать в плен живыми. И не сдаваться добровольно", - отметил Коц.

Алена Фомина