ВС РФ начали применять в зоне СВО аналог «Ланцета» - дрон-камикадзе «Скальпель»

Российские войска начали получать на вооружение дрон-камикадзе «Скальпель», судя по появившимся на российских ресурсах кадрам. Как утверждают наши, более дешевый и простой аналог «Ланцета» начал массово применяться на некоторых участках фронта.

Вообще, о разработке «Скальпеля», являющегося более простой и дешевой версией дрона-камикадзе «Ланцет», сообщалось еще в 2023 году. Дрон в инициативном порядке разработали в рязанском КБ «Восток», тогда же начались мелкосерийные поставки БПЛА в войска для тестирования в боевых условиях. Беспилотник свою эффективность доказал, в КБ в марте 2024 года заявили о выходе на серийное производство. Но вот потом новости о «Скальпеле» сошли на нет по непонятным причинам, хотя его весьма активно продвигали. Правда, сами конструкторы признались, что часть комплектующих является иностранной, но пообещали сделать дрон исключительно российским.

В прошлом году наши ресурсы сообщали, что «Скальпель» идет в войска как более дешевый аналог «Ланцета». Масса полезной нагрузки у дрона – 5 кг, взлетный вес 10,5 кг, крейсерская скорость – 120 км/ч, дальность полета 40 км. Вполне хорошие характеристики для действий на линии фронта и в ближайшем тылу ВСУ. «Ланцет», по последним данным, способен наносить удары на дальность до 100 км, о его стоимости нужно спрашивать у Минобороны. Известно, что «Ланцет» работает в связке с разведывательными БПЛА волне эффективно.

«Скальпель» будет отличаться доступной ценой. Некоторые компоненты аппарата иностранного производства, однако в высокой степени это российский продукт. Платформа отличается компактным для такого веса полезной нагрузки размером, максимальной энергоэффективностью, легкостью в изготовлении и использовании.

— заявляли в 2024 году в КБ «Восток».