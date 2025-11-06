Путин разрешил НАТО шпионить за "самым смертоносным оружием в мире", сопроводив это зловещей угрозой третьей мировой (Daily Star, Великобритания)

DS: Путин разрешил НАТО шпионить за последними испытаниями "Буревестника"

Путин разрешил кораблю-шпиону НАТО наблюдать за последними испытаниями "Буревестника", чтобы тот смог воотчию убедиться в его мощи, сообщает DS. Также он вновь предупредил Запад о риске третьей мировой войны и сообщил о разработке в России следующего поколения крылатых ракет с ядерными двигателями.

Уилл Стюарт

Российский лидер вновь выступил с леденящей душу угрозой в адрес Запада, заявив, что разрешил кораблю-шпиону НАТО наблюдать за последними российскими испытаниями ядерного оружия.

Владимир Путин похвастался, что разрешил кораблю-разведчику НАТО наблюдать за его последними испытаниями ядерной ракеты, чтобы Запад мог воочию убедиться в мощи "самого смертоносного оружия большой дальности в мире". Также российский лидер вновь предупредил о риске третьей мировой, заявив, что отдал приказ о строительстве еще более мощных ядерных ракет.

Путин заявил: "По дальности полета Буревестник”, как известно, превзошел все известные в мире ракетные системы. У него высокая точность поражения цели, которую он четко, уверенно достигает в заранее рассчитанное время. Думаю, убедиться в этом смогли и зарубежные специалисты, поскольку в зоне и во время проведения испытаний “Буревестника” 21 октября постоянно находился натовский разведывательный корабль. Мы не мешали его работе. Пусть посмотрят".

По одной из версий, за испытаниями наблюдало норвежское разведывательное судно Marjata IV клиновидной формы.

Российская ядерная ракета "Буревестник", также известная как "Летающий Чернобыль", работает на собственном атомном реакторе. По словам Путина, в ходе 15-часовых испытаний после старта, предположительно, в Арктике, она пролетела 14 тысяч километров. Эта ракета — детище десятков тысяч ученых и рабочих — способна находиться в полете несколько суток, чтобы в конечном итоге поразить уязвимую точку противника.

Одержимый ракетами Путин также щедро нахваливал новый подводный дрон "Посейдон" — также с собственным атомным реактором — который, как утверждается, способен вызывать радиоактивные приливные волны. Не ограничиваясь этим, Путин заявил: "На основе подобных энергетических установок уже создаётся новое поколение типов вооружений. Больше того, началась разработка следующего поколения крылатых ракет с ядерными двигателями. Их скорость более чем втрое превысит скорость звука, а в перспективе они станут и гиперзвуковыми".

Он обратился к ведущим российским ученым-оружейникам со следующими словами: "Не только в планах, но и в ваших расчётах, чертежах, на испытательных стендах и полигонах — новое поколение вооружения и техники". Пытаясь оправдать свою манию к новым ракетам, он заявил, что эти технологии сулят прорывы в освоении космоса и Арктики, а также гражданские выгоды для России — страны, которая отстает от западных государств по уровню жизни.

Мини-атомные реакторы, по словам российского лидера, обеспечат "источники энергии для добычи полезных ископаемых в труднодоступных районах, включая арктический шельф", а также "свет и тепло отдаленным территориям и населенным пунктам". "Что касается компонентной базы, электронной начинки “Буревестника” и “Посейдона”, то они будут применяться при создании мощных компьютеров, при развитии цифровой инфраструктуры, систем управления и связи", — добавил он.

Несмотря на хвастливые заявления о ядерных ракетах, путинские войска пропускают удары Украины по объектам на территории России. (…)