ТАСС

Эксперт Железняков: КНР может вернуть экипаж "Шэньчжоу-20" на Землю на другом корабле

Старт космического корабля Шэньчжоу
Старт космического корабля Шэньчжоу. Архивное фото.
Источник изображения: AP Photo / Ng Han Guan

Вопрос о международной кооперации пока не стоит, отметил историк космонавтики

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Управление программы пилотируемых космических полетов Китая может запустить к орбитальному комплексу "Тяньгун" новый пилотируемый космический корабль, чтобы вернуть на Землю экипаж поврежденного ранее "Шэньчжоу-20". Такое мнение в беседе с ТАСС выразил историк космонавтики Александр Железняков.

Ранее Центральное телевидение Китая сообщило, что ведомство отложило возвращение пилотируемого корабля "Шэньчжоу-20" на Землю из-за столкновения с космическим мусором.

Железняков не исключил сходства этой нештатной ситуации с произошедшей в 2022 году с российским "Союзом МС-22" - тогда корабль был поврежден в результате удара микрометеорита, и для обеспечения безопасности экипажа на орбиту в беспилотном режиме был отправлен "Союз МС-23". "Надо оценить характер повреждения, опасность для экипажа этого повреждения, и тогда уже принимать какие-то решения. Один из возможных вариантов - поступить так же, как поступили мы в свое время. Единственное, насколько я знаю, у китайцев нет корабля с такой степенью готовности. Это может занять некоторое время - наверное, месяца три на подготовку следующего старта", - сказал эксперт, отметив, что такая схема теоретически реализуема.

Он добавил, что вопрос о международной кооперации пока не стоит. "Это технически практически нереализуемо - не только из-за наклонения орбиты станции, но и из-за того, что разные системы сближения и стыковки используются у китайцев и у других стран мира. Поэтому предложить какую-то помощь ни Россия, ни США вряд ли смогут", - добавил Железняков.

Китайская космическая станция находится на высоте примерно 400 км и прослужит более 10 лет. Она рассчитана на трех человек (до шести на короткое время при ротации экипажей). Масса комплекса в виде буквы Т (в обозримом будущем планируется расширение до крестообразной формы), имеющего три стыковочных узла и шлюз для выхода в открытый космос, составляет 66 тонн, объем отсеков достигает 110 кубометров. В 2022 году орбитальный объект заработал в штатном режиме и приступил к реализации международных проектов. 

