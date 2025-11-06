Стратегическая цель "Рособоронэкспорта": сохранить за Россией второе место в мировом рейтинге экспортеров ВиВТ

ЦАМТО, 5 ноября. "Рособоронэкспорт" за 25 лет своего существования нарастил экспортные поставки российского вооружения в пять раз, сообщил заместитель гендиректора "Ростеха" Олег Евтушенко.

Компания "Рособоронэкспорт" была основана 4 ноября 2000 года.

"Это компания с уникальными компетенциями, сегодня ее знают во всем мире. За 25 лет ее работы объем экспортных поставок российского оружия вырос в 5 раз, и темп работы остается высоким", – приводятся в Telegram-канале госкорпорации слова О.Евтушенко.

Он отметил, что несмотря на непростую ситуацию в мире и давление со стороны основных иностранных конкурентов, стратегическая цель не меняется – России необходимо остаться на втором месте в мировом рейтинге стран-экспортеров вооружений в перспективе до 2030 года и далее, вплоть до 2036 года.

"Цель сложнейшая, с учетом того, что набирают обороты Франция, Южная Корея и другие государства, но она реальная, достижимая. И, конечно, ключевую роль здесь играет входящий в состав "Ростеха" спецэкспортер – "Рособоронэкспорт", – цитирует "РИА Новости" О.Евтушенко.