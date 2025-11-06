Войти
ЦАМТО

Путин: "Рособоронэкспорт" продолжает оставаться одним из ключевых участников мирового рынка вооружений

218
0
0
Стенд ОАО "Рособоронэкспорт" на Dubai AirShow
Стенд ОАО "Рособоронэкспорт" на Dubai AirShow.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

ЦАМТО, 5 ноября. "Рособоронэкспорт" продолжает оставаться одним из ключевых участников мирового рынка вооружений, говорится в поздравлении президента России Владимира Путина коллективу российского спецэкспортера.

"Поздравляю вас с 25-летием "Рособоронэкспорта"... Отрадно, что сегодня, несмотря на сложные вызовы, компания продолжает выступать одним из ключевых участников мирового рынка вооружений, география ее сотрудничества охватывает более 120 стран", – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

"За прошедшие четверть века компания внесла большой вклад в расширение военно-технического сотрудничества России с зарубежными государствами, в укрепление национальной безопасности и технологического суверенитета страны, ее позиций на международной арене", – говорится в поздравлении главы государства.

В.Путин отметил, что деятельность "Рособоронэкспорта" способствует модернизации отечественного ОПК, сохранению и развитию уникального научного и кадрового потенциала отрасли, служит продвижению перспективных опытно-конструкторских проектов, а также созданию принципиально новых образцов вооружений и техники.

Президент подчеркнул, что работа "Рособоронэкспорта" повышает финансовую устойчивость отечественного ОПК, подтверждает авторитет РФ как надежного поставщика военной продукции и технологий.

"Такая активная работа повышает финансовую устойчивость и стабильность отечественного ОПК, подтверждает авторитет России как надежного поставщика военной продукции и технологий, позволяет выстраивать между государствами прочные отношения стратегического партнерства и союзничества", – говорится в телеграмме.

В.Путин выразил уверенность в том, что коллектив "Рособоронэкспорта" и впредь будет достойно решать поставленные задачи.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
РОЭ
Персоны
Путин Владимир
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.11 01:46
  • 1
Шойгу: шаги США по возобновлению ядерных испытаний не совсем понятны
  • 06.11 01:38
  • 1
Влияние ракет Storm Shadow на ход СВО оценили
  • 05.11 23:28
  • 11326
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 05.11 20:48
  • 5
Российский проект СТР-40ДТ: новая жизнь самолета Як-40
  • 05.11 18:39
  • 1
Человек с «админкой бога»
  • 05.11 17:40
  • 1
Нидерланды продали Румынии 18 истребителей F-16 по символической цене
  • 04.11 07:18
  • 15
"Цифровая война" - новая реальность
  • 04.11 00:29
  • 63
МС-21 готовится к первому полету
  • 03.11 21:11
  • 1
В США жителям Чикаго дали совет при подлете российской ядерной «Булавы»
  • 03.11 19:17
  • 13
Основатель Amazon объявил о создании тяжелой космической ракеты
  • 03.11 19:12
  • 333
Космонавтика Илона Маска
  • 03.11 18:04
  • 3
ГРЦ Макеева начнет работу по созданию многоразовой ракеты-носителя "Корона" в 2023 году
  • 03.11 17:17
  • 0
Запад, как обычно, стреляет сразу по двум зайцам
  • 03.11 06:44
  • 3
О росте производства в богоспасаемой империи св. Николая II
  • 02.11 13:39
  • 178
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214