Путин: "Рособоронэкспорт" продолжает оставаться одним из ключевых участников мирового рынка вооружений

ЦАМТО, 5 ноября. "Рособоронэкспорт" продолжает оставаться одним из ключевых участников мирового рынка вооружений, говорится в поздравлении президента России Владимира Путина коллективу российского спецэкспортера.

"Поздравляю вас с 25-летием "Рособоронэкспорта"... Отрадно, что сегодня, несмотря на сложные вызовы, компания продолжает выступать одним из ключевых участников мирового рынка вооружений, география ее сотрудничества охватывает более 120 стран", – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

"За прошедшие четверть века компания внесла большой вклад в расширение военно-технического сотрудничества России с зарубежными государствами, в укрепление национальной безопасности и технологического суверенитета страны, ее позиций на международной арене", – говорится в поздравлении главы государства.

В.Путин отметил, что деятельность "Рособоронэкспорта" способствует модернизации отечественного ОПК, сохранению и развитию уникального научного и кадрового потенциала отрасли, служит продвижению перспективных опытно-конструкторских проектов, а также созданию принципиально новых образцов вооружений и техники.

Президент подчеркнул, что работа "Рособоронэкспорта" повышает финансовую устойчивость отечественного ОПК, подтверждает авторитет РФ как надежного поставщика военной продукции и технологий.

"Такая активная работа повышает финансовую устойчивость и стабильность отечественного ОПК, подтверждает авторитет России как надежного поставщика военной продукции и технологий, позволяет выстраивать между государствами прочные отношения стратегического партнерства и союзничества", – говорится в телеграмме.

В.Путин выразил уверенность в том, что коллектив "Рособоронэкспорта" и впредь будет достойно решать поставленные задачи.