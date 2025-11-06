Пентагон будет вкладывать больше в оборонные компании, чтобы ускорить разработки оружия

ЦАМТО, 5 ноября. Пентагон намерен больше инвестировать в оборонные компании, чтобы ускорить разработки оружия и заключить больше контрактов на фоне устаревшей системы закупок.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило агентство Bloomberg.

"Пентагон намерен инвестировать в оборонные компании и предлагать гранты, кредиты и другие инициативы как способ ускорить развитие оружия и привлечь больше конкурентноспособных предложений на заключение контрактов... с целью исправить проблему, тянущуюся десятилетиями: до боли медленная процедура закупки", – пишет агентство со ссылкой на неподписанный документ.

По данным агентства, пресс-секретарь Пентагона Кингсли Уилсон заявила, что департамент не будет комментировать эту информацию.

Агентство подчеркнуло, что Пентагон тратил миллионы долларов на контракты с крупными оборонными копаниями, такими как Boeing, Lockheed Martin и General Dynamics. Законопроект может позволить получить огромное финансирование технологическим компаниям и стартапам, которые ранее заявляли о желании бросить вызов крупнейшим компаниям, уверяя, что смогут адаптировать новые технологии быстрее.

Согласно агентству, каждое военное ведомство должно предоставить план реализации этого приказа в течение 60 дней.