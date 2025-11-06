Войти
ЦАМТО

Пентагон будет вкладывать больше в оборонные компании, чтобы ускорить разработки оружия

202
0
0
Пентагон
Пентагон.
Источник изображения: Andrew Harnik/AP

ЦАМТО, 5 ноября. Пентагон намерен больше инвестировать в оборонные компании, чтобы ускорить разработки оружия и заключить больше контрактов на фоне устаревшей системы закупок.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило агентство Bloomberg.

"Пентагон намерен инвестировать в оборонные компании и предлагать гранты, кредиты и другие инициативы как способ ускорить развитие оружия и привлечь больше конкурентноспособных предложений на заключение контрактов... с целью исправить проблему, тянущуюся десятилетиями: до боли медленная процедура закупки", – пишет агентство со ссылкой на неподписанный документ.

По данным агентства, пресс-секретарь Пентагона Кингсли Уилсон заявила, что департамент не будет комментировать эту информацию.

Агентство подчеркнуло, что Пентагон тратил миллионы долларов на контракты с крупными оборонными копаниями, такими как Boeing, Lockheed Martin и General Dynamics. Законопроект может позволить получить огромное финансирование технологическим компаниям и стартапам, которые ранее заявляли о желании бросить вызов крупнейшим компаниям, уверяя, что смогут адаптировать новые технологии быстрее.

Согласно агентству, каждое военное ведомство должно предоставить план реализации этого приказа в течение 60 дней.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
Boeing
General Dynamics
Lockheed-Martin
Разное
Кредитование
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.11 01:46
  • 1
Шойгу: шаги США по возобновлению ядерных испытаний не совсем понятны
  • 06.11 01:38
  • 1
Влияние ракет Storm Shadow на ход СВО оценили
  • 05.11 23:28
  • 11326
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 05.11 20:48
  • 5
Российский проект СТР-40ДТ: новая жизнь самолета Як-40
  • 05.11 18:39
  • 1
Человек с «админкой бога»
  • 05.11 17:40
  • 1
Нидерланды продали Румынии 18 истребителей F-16 по символической цене
  • 04.11 07:18
  • 15
"Цифровая война" - новая реальность
  • 04.11 00:29
  • 63
МС-21 готовится к первому полету
  • 03.11 21:11
  • 1
В США жителям Чикаго дали совет при подлете российской ядерной «Булавы»
  • 03.11 19:17
  • 13
Основатель Amazon объявил о создании тяжелой космической ракеты
  • 03.11 19:12
  • 333
Космонавтика Илона Маска
  • 03.11 18:04
  • 3
ГРЦ Макеева начнет работу по созданию многоразовой ракеты-носителя "Корона" в 2023 году
  • 03.11 17:17
  • 0
Запад, как обычно, стреляет сразу по двум зайцам
  • 03.11 06:44
  • 3
О росте производства в богоспасаемой империи св. Николая II
  • 02.11 13:39
  • 178
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214