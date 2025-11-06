Войти
Вестник Мордовии

Ракета русского возмездия - Х-32 - внушает ужас личному составу ПВО ВСУ

224
0
0
Источник изображения: Фото: wikipedia

Российская крылатая ракета Х-32 создавалась для замены старой советской Х-22, которая, в свою очередь, являлась штатным оружием для знаменитых грозных Backfire - такое название в натовской классификации получили сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3 с изменяемой стреловидностью крыла.

По открытым данным, после цикла испытаний ракету приняли на вооружение в 2016 году, и, по сравнению с предшественницей, обладавшей дальностью полета в 600 км, новинка, по разным оценкам, покрывает расстояние в 1000 км. При этом она способна подниматься на высоту до 40 км.

Скоростные характеристики тоже впечатляют, пишут, что цифра составляет 5400 километров в час. Не удивительно, что представители противника, отвечающие за противовоздушную оборону, неоднократно жаловались, что Х-32, как, впрочем, и старую "двадцать вторую", практически невозможно сбить.

Отечественная оборонная промышленность создала целую линейку ракет "воздух-земля", являющихся мощным оружием, с которым считаются в штабах НАТО. И, судя по всему, нашими оружейниками для врагов приготовлено еще немало смертельных сюрпризов, которые очень огорчат тех, кто не учитывает национальные интересы Российского государства.

Лев Романов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ту-22М
Проекты
NATO
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.11 01:46
  • 1
Шойгу: шаги США по возобновлению ядерных испытаний не совсем понятны
  • 06.11 01:38
  • 1
Влияние ракет Storm Shadow на ход СВО оценили
  • 05.11 23:28
  • 11326
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 05.11 20:48
  • 5
Российский проект СТР-40ДТ: новая жизнь самолета Як-40
  • 05.11 18:39
  • 1
Человек с «админкой бога»
  • 05.11 17:40
  • 1
Нидерланды продали Румынии 18 истребителей F-16 по символической цене
  • 04.11 07:18
  • 15
"Цифровая война" - новая реальность
  • 04.11 00:29
  • 63
МС-21 готовится к первому полету
  • 03.11 21:11
  • 1
В США жителям Чикаго дали совет при подлете российской ядерной «Булавы»
  • 03.11 19:17
  • 13
Основатель Amazon объявил о создании тяжелой космической ракеты
  • 03.11 19:12
  • 333
Космонавтика Илона Маска
  • 03.11 18:04
  • 3
ГРЦ Макеева начнет работу по созданию многоразовой ракеты-носителя "Корона" в 2023 году
  • 03.11 17:17
  • 0
Запад, как обычно, стреляет сразу по двум зайцам
  • 03.11 06:44
  • 3
О росте производства в богоспасаемой империи св. Николая II
  • 02.11 13:39
  • 178
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214