Ракета русского возмездия - Х-32 - внушает ужас личному составу ПВО ВСУ

Российская крылатая ракета Х-32 создавалась для замены старой советской Х-22, которая, в свою очередь, являлась штатным оружием для знаменитых грозных Backfire - такое название в натовской классификации получили сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3 с изменяемой стреловидностью крыла.

По открытым данным, после цикла испытаний ракету приняли на вооружение в 2016 году, и, по сравнению с предшественницей, обладавшей дальностью полета в 600 км, новинка, по разным оценкам, покрывает расстояние в 1000 км. При этом она способна подниматься на высоту до 40 км.

Скоростные характеристики тоже впечатляют, пишут, что цифра составляет 5400 километров в час. Не удивительно, что представители противника, отвечающие за противовоздушную оборону, неоднократно жаловались, что Х-32, как, впрочем, и старую "двадцать вторую", практически невозможно сбить.

Отечественная оборонная промышленность создала целую линейку ракет "воздух-земля", являющихся мощным оружием, с которым считаются в штабах НАТО. И, судя по всему, нашими оружейниками для врагов приготовлено еще немало смертельных сюрпризов, которые очень огорчат тех, кто не учитывает национальные интересы Российского государства.

Лев Романов