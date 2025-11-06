"Столкновение" с Путиным в ближайшие три года? Мрачный сценарий, который обсуждает французский генштаб (L'Express, Франция)

L’Express: командующий Мандон призвал Францию готовиться к войне с Россией

У Европы началась истерия от заявлений, которые годами игнорировались, пишет L’Express. Теперь ее высшие генералы в открытую называют сроки, отмеренные до неминуемого столкновения с Россией. Кажется, пора напомнить Западу, что ЕС не пуп земли.

Александра Савиана (Alexandra Saviana)

22 октября, выступая перед депутатами комиссии по обороне, начальник штаба вооруженных сил Фабьен Мандон заявил, что Франции следует быть "готовой к столкновению с Россией в течение трех-четырех лет".

Вечер с коктейлями в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Осенью 2009 года военные и дипломаты поднимают бокалы за Атлантический альянс. Но все они все еще под впечатлением. Чуть более года назад Москва, которая, казалось, так хорошо ладила с европейцами, вторглась в Грузию (то есть защиту Россией Южной Осетии от нападения грузинских войск автор назвал "интервенцией" и не сообщил при этом, что эта республика отказалась быть частью Грузии. — Прим. ИноСМИ). Конфликт длился девять дней: при посредничестве Европейского союза было подписано соглашение о прекращении огня. Париж может приписать эту заслугу себе: роль посредника между двумя странами взял на себя Николя Саркози. "В то время Саркози признавал, что русские перешли некоторые границы. Но он был убежден, как и Ангела Меркель, что нужно исправить ситуацию и вернуть Россию в концерт наций", — вспоминает генерал Мишель Яковлефф, в то время представитель верховного главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе.

Среди светской суеты к нему с недовольным видом подходят представители Польши и стран Балтии. По их мнению, Запад закрывает глаза на реальность. Кремль вступил на путь ревизионистского крестового похода, который в конечном итоге обрушится на другие бывшие советские сателлиты, а затем и на саму Европу. "Вы, французы и немцы, не понимаете природу российского режима. Когда вы поймете ее, вы будете рассматривать его как угрозу", — убеждали они его.

Курс на перевооружение

Шестнадцать лет спустя их предупреждение звучит совсем иначе. И отголосок прозвучал 22 октября из уст самого начальника штаба вооруженных сил. Выступая перед депутатами комиссии по обороне, генерал Фабьен Мандон заявил, что французская армия должна быть готова к "столкновению в течение трех-четырех лет" с Россией, которая "может соблазниться продолжением войны на нашей части континента". Его заявление прозвучало в момент начала обсуждения бюджета на 2026 год, в котором министерство обороны стало одним из немногих, чье финансирование увеличилось — на 13%, до 57,1 миллиарда евро.

Однако этот "курс на перевооружение" выходит за рамки простого бюджетного графика. Уже несколько недель подряд звучат тревожные сигналы. 11 июля бывший начальник генштаба Тьерри Буркхард заявил, что Москва теперь рассматривает Францию как "своего главного противника в Европе". Россия, "держава-нарушитель спокойствия", "причастна ко всем существующим угрозам", — подчеркнул он. В Берлине спецслужбы также предупреждают о том, что Кремль может "вступить в прямой военный конфликт с НАТО" до 2029 года. В Лондоне министр обороны Великобритании Джон Хили констатировал "30-процентный рост числа российских кораблей, угрожающих британским водам". "Россия бросает нам вызов; она испытывает нас; она наблюдает за нами", — резюмировал он в эфире BBC.

"Преступная беспечность"

Отныне не проходит и недели, чтобы какая-нибудь европейская столица не высказала своей тревоги. Россия, вовлеченная в украинский конфликт, наращивает градус провокаций: вторжения дронов в европейское воздушное пространство; кратковременные пролеты военных самолетов над Литвой; кибератаки и кампании по дезинформации (эти обвинения ничем не подтверждаются и являются лишь точкой зрения некоторых западных медиа источников — прим. ИноСМИ). Ставшая мишенью гибридной войны со стороны России, Европа хочет дать ответ. "Заявления генерала Мандона направлены на то, чтобы подготовить страну психологически и технологически к возможному „столкновению“. Диапазон угроз широк: от гибридных атак до прямого нарушения суверенитета одного из наших союзников, — разъясняет историк Гийом Ласконьярия. — Посыл заключается в том, что мы не можем довольствоваться ролью травоядных в мире хищников". Таким образом, у Франции в запасе есть "три-четыре года". Срок чрезвычайно сжатый, едва достаточный для того, чтобы обеспечить горизонт планирования в оборонной промышленности. Срок, установленный, прежде всего, агрессивностью соседа — России (Россия не устанавливала никакие сроки, о которых говорит автор — прим. ИноСМИ).

Времена, когда только страны Балтии предостерегали от Москвы, остались в прошлом. Столкнувшись с необходимостью наращивать военные расходы и испытывая неуверенность в защите со стороны американского союзника, западные европейцы за три года коренным образом изменили свою позицию. "Нет ничего спорного в утверждении, что Москва хочет напасть на Европу, — заявляет Кир Джайлз, старший консультант программы „Россия и Евразия“ аналитического центра Chatham House и автор книги „Война России против всех“ (Bloomsbury Publishing). Большинство стран Западной Европы проявили преступную беспечность, не подготовив свое население к риску того, что привычный уклад жизни может быть у него отнят".

Пересмотр сроков

Одним эпизодом накануне начала конфликта можно проиллюстрировать эту перемену в восприятии. 4 февраля 2022 года Соединенные Штаты предупредили о возможности российского вторжения на Украину, которое может "начаться в любой момент". Такие страны, как Норвегия и Великобритания, вывозили свой вспомогательный персона (в данном контексте речь идет о сотрудниках посольств или дипломатических представительств, которых не считают необходимыми для функционирования миссии в условиях кризиса — прим. ИноСМИ). В Брюсселе же не спешат в это верить. О недоверии Парижа красноречиво говорит тот факт, что лишь ближе к полуночи 23 февраля МИД Франции призвал французских граждан "немедленно покинуть" страну. Спустя шесть часов Москва начала свою "специальную военную операцию".

В Европе политики и военные разделились на тех, кто оправдывает Москву, видя в конфликте ответ на расширение НАТО, и тех, кто предупреждает о риске прямой конфронтации. "Многие считали, что Россия не сможет напасть на европейскую страну или члена НАТО, раз уж ей не удается одержать победу над Украиной", — отмечает Жан-Луи Тьерио, депутат Национального собрания от департамента Сена и Марна, член партии "Республиканцы" (Les Républicains), экс-министр по делам ветеранов. Затяжной характер конфликта на Украине вызывает и тревогу, и облегчение одновременно. "До начала 2024 года в НАТО все еще считали, что России потребуется от десяти до двадцати лет, чтобы подготовиться к нападению на одного из союзников с использованием своей обычной военной мощи, — продолжает Кейр Джайлз. — Но эта оценка вскоре была пересмотрена в сторону сокращения".

Страх перед российским арсеналом

Россия восстановила свои вооруженные силы гораздо быстрее, чем ожидалось. "[Российская] армия в настоящее время более многочисленна — на 15% — чем она была в момент начала российско-украинского конфликта, — писал 11 апреля 2024 года генерал Кристоф Каволи, в то время верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, в письме, направленном сенаторам США. За прошедший год Россия увеличила численность своих войск первой линии с 360 000 до 470 000 человек". Как в людях, так и в технике, армия наращивает мощь. "Россия, конечно, испытывает определенные трудности в конфликте, но ее армия располагает значительным бюджетом. Она закалилась в конфликте на Украине. Ее военный аппарат быстро наращивает потенциал", — подчеркивает Камий Гран, бывший заместитель генерального секретаря НАТО (в 2016–2022 годах), а сейчас генеральный секретарь Ассоциации аэрокосмической и оборонной промышленности.

Европейцев преследует кошмар сценария, в котором будет заключено неудачное перемирие. "Прекращение операции на Украине позволило бы россиянам перегруппироваться, — считает генерал в отставке Мишель Яковлефф. — Это дало бы им время на реорганизацию с учетом полученного боевого опыта". В этом контексте упомянутые генералом Мандоном "три-четыре года" приобретают ключевое значение. "Сухопутные силы России, задействованные сегодня [на Украине], тогда стали бы доступны для использования в другом месте. Россия уже сейчас формирует стратегический резерв, который может быть использован против страны НАТО", — полагает Кир Джайлз.

Хотя Москва стала целью международных санкций, она не находится в полной изоляции. Россия активизирует усилия по наращиванию своего арсенала и дает это понять европейцам. Так, в ноябре 2024 года Владимир Путин, к примеру, пригрозил нанести удар по Киеву с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса "Орешник". Вслед за этим начальник российского Генерального штаба генерал Валерий Герасимов заявил, что эта ракета способна поражать цели на всей территории Европы. 26 октября российский президент выложил на стол другую карту — ракету "Буревестник". Этот "крылатый снаряд", по заверению Путина, "способен обойти любые существующие и перспективные системы ПРО". Он был представлен с целью посеять страх как на Украине, так и в странах Запада.

С целью укрепления своей стратегической значимости Россия наращивает военное присутствие в Арктике. Отдельные российские корабли и подводные лодки направляются в один из ключевых арктических проливов, ведущих в Атлантику к северу от Европы. "Если российским подводным лодкам удастся пройти незамеченными, они получат возможность нацелить свои ракеты на европейские столицы, а затем пересечь Атлантику для создания угрозы восточному побережью США", — отмечается в статье Financial Times от мая 2025 года.

Смена театра (военных) действий

Нервы треплет и новая расстановка союзников. Западные стратеги с тревогой наблюдают за сотрудничеством между Москвой и Пекином в арктическом регионе. В июле 2024 года, среди прочего, две страны провели совместные военные патрулирования в Беринговом проливе в Арктике. "Северокорейские солдаты присутствуют на Украине. Военные усилия России поддерживаются Пхеньяном, иранскими дронами (России не отправляют вооружения другие страны, включая Иран — прим. ИноСМИ) и китайскими технологиями. Долгое время мы пытались разделять театры военных действий, — отмечает Камий Гран. — Теперь же необходимо учитывать их взаимосвязь".

Теперь европейцы опасаются взаимной поддержки [между противниками]. В сентябре 2024 года в записке шведского аналитического центра SCEEUS отмечается, каким образом Китай мог бы предоставить Москве "прямую, открытую, систематическую и широкомасштабную военную помощь в виде систем вооружения, боеприпасов, оборудования и технологий. И наоборот, также можно предположить прямую военную поддержку со стороны России устремлений Китая в отношении Тайваня и Индо-Тихоокеанского региона". При таком раскладе США сосредоточили бы основные свои силы в Тихом океане, оставив Европу без внимания.

Изолированная Европа

Наихудший сценарий в этом году стал немного более реальным. 14 февраля 2025 года вице-президент США Вэнс прочитал европейцам нотацию на сцене Мюнхенской конференции по безопасности. В своей гневной речи он призвал их принять "важные меры в ближайшие годы для обеспечения [собственной] обороны". Десять дней спустя новоизбранный канцлер Германии Фридрих Мерц с тревогой заявил: "Все сигналы, которые мы получаем из Соединенных Штатов, указывают на то, что интерес к Европе значительно ослабевает". 26 октября США объявили о выводе одной из своих бригад, дислоцированных в Румынии. "Это не означает вывод американских войск из Европы и не является признаком снижения приверженности НАТО и статье 5", — указала американская армия в своем коммюнике. 2000 или 5000 человек одной бригады — это лишь малая часть от 85 000 солдат, размещенных в Европе. Но в нынешней обстановке это решение, разумеется, подвергается самому пристальному изучению.

Европа оказалась в ловушке дьявольского танго: ей приходится наращивать военные расходы, чтобы угодить Дональду Трампу, но при этом не переусердствовать, чтобы не подтолкнуть его к уходу с европейского континента. "На Украине Путин допустил ошибку в оценке. Он начал наступление, недооценив украинские силы. Наша роль — дать понять россиянам, что любая новая крупная военная операция обречена на провал", — подчеркивает Жан-Луи Тьерио.

Есть соблазн полагать, что Франция защищена от конфликта благодаря своим системам ядерного сдерживания. Однако в Европе также опасаются сценария "тихого" вторжения. В 2014 году в Крыму появились люди в масках и с тяжелым вооружением. Они представлялись местными силами, пришедшими защитить сепаратистов. "Если другие „зеленые человечки“ появятся в Нарве, в Эстонии, желая присоединить русскоязычное население к исторической родине, что нам делать? — задается вопросом Жан-Луи Тьерио. — Мы же не станем применять ядерное оружие. Нам придется сражаться обычной армией. И нам придется победить".