MWM: "Русские витязи" показали фигуры высшего пилотажа на авиасалоне в Наньчане

Авиационная группа высшего пилотажа “Русские витязи” провела показательные выступления на китайском авиасалоне, пишет MWM. Российские истребители Су-35 стали единственными, кто выполнил фигуры высшего пилотажа. Эти самолеты остаются главным символом российской мощи, отмечает издание.

Побывав на авиасалоне в Наньчане 1 ноября, члены редакции Military Watch Magazine посмотрели показательные выступления как местных турбовинтовых и учебно-тренировочных подразделений, так и приглашенной авиационной группы высшего пилотажа “Русские витязи”, которая доставила на мероприятие шесть истребителей Су-35 и один Су-30СМ в сопровождении транспортного самолета Ил-76МД. Группа была сформирована в апреле 1991 года, а в 2019 году переключилась с советских истребителей Су-27 на значительно усовершенствованные истребители аналогичной конструкции — Су-35С. Этот технический прорыв позволил группе выполнять значительно более экстремальные фигуры высшего пилотажа благодаря более легкому и прочному корпусу Су-35 из высокопрочных композитных материалов и двигателям АЛ-41Ф-1С, которые не только мощнее, но и обладают управлением вектора тяги. “Витязи” — единственное в мире подразделение высшего пилотажа, оснащенное истребителями с изменяемым вектором тяги, что за пределами России относительная редкость.

“Русские витязи” единственные в Наньчане выполняли фигуры высшего пилотажа, хотя местные авиационные подразделения тоже продемонстрировали поистине впечатляющие результаты, в том числе на турбовинтовых самолетах. Су-35 показали несколько своих “фирменных” приемов, впервые проделанных на истребителях семейства Су-27 (по классификации НАТО: Flanker, или “Фланкёр”), в том числе способность зависать в воздухе с поднятым носом. Сообщается, что эта фигура имеет практическое применение, помогая истребителям избежать захвата радаром противника. Используя программное обеспечение для перевода, мы задали несколько вопросов сопровождающему специалисту из “Витязей”, который, когда мы встретились, разглядывал сувениры, связанные с китайской военной авиацией.

Military Watch: Какой у вас опыт работы с истребителями и их обслуживанием?

Техник: Су-35, а на самом деле еще и Су-30. С другими самолетами не работал.

— Есть ли существенные различия между Су-35 и Су-30 в плане технического обслуживания? Какой из них проще в обслуживании?

— Существенных отличий нет, но с точки зрения технического обслуживания Су-30 немного проще. В этом смысле Су-30 лучше только из-за меньших затрат на техническое обслуживание.

В ходе дальнейшей беседы мы спросили о положении Су-35 в Воздушно-космических силах России на сегодняшний день и о том, каков его боевой потенциал по сравнению с другими самолетами, такими как перехватчик МиГ-31. Он ответил: “Су-35 — лучший российский истребитель. Это истребитель поколения “4++”. Он реагирует намного быстрее, чем Су-30”. Он добавил, что эти возможности будут дополнительно улучшены на Су-57.

Су-35 получил мощный пиар со стороны российских источников. Но сообщения с украинского театра военных действий указывают на то, что по возможностям воздушного боя за пределами прямой видимости он уступает МиГ-31, который запускает ракеты с более высоких скоростей и оснащен значительно более мощным радаром. Су-35 представляет собой значительно более сложную и дорогостоящую конструкцию, чем Су-30, и был предназначен для устранения задержек с истребителем пятого поколения Су-57, чей выпуск неоднократно откладывался и выбивался из графика. Однако его потребности в техническом обслуживании во многих отношениях ниже, чем у предшественника Су-27, в первую очередь благодаря более совершенным технологиям производства и использованию высокопрочного композитного планера и более совершенного двигателя.

Ожидается, что этот тип истребителя останется главным символом российской мощи в течение как минимум следующего десятилетия. В 2025 году были подтверждены новые экспортные заказы на поставку в Алжир, Иран и Эфиопию. Планам же по поставке в Китай осуществиться было не суждено, поскольку страна разработала отечественные истребители, такие как J-16 и J-20 — более совершенные даже по признанию российских источников.