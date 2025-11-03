Войти
Lenta.ru

Американские ПВО Patriot могут стать бесполезными для Украины. Почему и как это связано с модернизацией российских «Искандеров»?

895
0
0
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images.

TNI: ПВО ВСУ после атаки ракет ВС РФ почти прекратила свое существование

Модернизация ракетных комплексов «Искандер-М» дала российским войскам возможность с легкостью обходить поставленные Украине американские системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Об этом заявил обозреватель американского журнала The National Interest (TNI) Брэндон Вайхерт.

Ссылаясь на материалы издания The American Conservative, он напомнил, что на Западе систему ПВО Украины официально признали настолько ненадежной и бесполезной, «будто ее вообще не существует». В статье приводится статистика, согласно которой за последние месяцы процент перехвата Киевом российских снарядов и дронов упал с 34 до 6.

Обновленные «Искандеры» понизили этот процент еще сильнее. По мнению Вайхерта, этому способствуют внезапные пикирования ракетных комплексов, которые теперь происходят на финальной стадии полета снаряда. Российская техника четко использует пробелы в работе Patriot и мешает радиолокационным системам ПВО «реагировать на приближающуюся угрозу».

Новые «Искандеры» резко меняют траекторию полета

Обновленная версия «Искандеров» теперь может резко отклоняться от траектории. Автор издания почеркнул, что теперь комплексы могут двигаться по инерции, а затем внезапно для операторов противника совершать крутое пикирование на конечном участке полета.

Когда цель внезапно меняет траекторию полета, у программного обеспечения и системы перехватчика остается меньше времени на расчеты и корректировку перехвата. Следовательно, вероятность неудачного перехвата резко возрастает

Брэндон Вайхерт

обозреватель журнала The National Interest

В издании предполагают и другие причины провала украинских ПВО Patriot. Одной из них является использование российскими войсками радиолокационных приманок — такие устройства намеренно сбивают радары Patriot. Кроме того, обозреватель заметил, что эффективность украинского вооружения снижается и на фоне высоких темпов военного производства в России. Вайхерт отметил, что ракетные комплексы РФ «штампуются, словно сосиски», в то время как Киев полностью зависит от западных поставок.


Ракетный комплекс "Искандер-М".
Источник: © Вадим Савицкий/ пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

В России начали работать над новыми типами ракет для «Искандеров»

В России начали работать над созданием новых типов баллистических ракет для комплексов «Искандер-М». Об этом информирует Military Watch Magazine (MWM).

В материалах заметили, что российские инженеры создадут не менее семи модификаций снарядов с осколочно-фугасной и кассетной боевыми частями. Кроме того, особенно большой заказ поступил на создание модификации 9М723-1Ф2.

«Новая модификация [9М723-1Ф4] отличается модернизированной схемой подрыва и осколочного поражения, что повышает ее эффективность при поражении площадных целей», — заметили авторы материала. Известно, что Минобороны России закупило более 770 ракет данного типа, потратив на это почти 2,5 миллиона долларов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
9М723
Patriot ЗРК
Искандер
Компании
Минoбороны РФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.11 16:27
  • 11312
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 04.11 07:18
  • 15
"Цифровая война" - новая реальность
  • 04.11 03:54
  • 4
Российский проект СТР-40ДТ: новая жизнь самолета Як-40
  • 04.11 00:29
  • 63
МС-21 готовится к первому полету
  • 03.11 21:11
  • 1
В США жителям Чикаго дали совет при подлете российской ядерной «Булавы»
  • 03.11 19:17
  • 13
Основатель Amazon объявил о создании тяжелой космической ракеты
  • 03.11 19:12
  • 333
Космонавтика Илона Маска
  • 03.11 18:04
  • 3
ГРЦ Макеева начнет работу по созданию многоразовой ракеты-носителя "Корона" в 2023 году
  • 03.11 17:17
  • 0
Запад, как обычно, стреляет сразу по двум зайцам
  • 03.11 06:44
  • 3
О росте производства в богоспасаемой империи св. Николая II
  • 02.11 13:39
  • 178
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 01.11 02:30
  • 0
Ответ на ""Цифровая война" - новая реальность"
  • 31.10 19:12
  • 0
Комментарий к "Стало известно о сценарии ядерного «второго удара» России"
  • 31.10 14:08
  • 36
США планируют практически утроить ядерный арсенал к 2050 году
  • 31.10 01:33
  • 2
Бездорожный рабочий: в войска начали массово поставлять вездеходы «Пластун-ТТ»