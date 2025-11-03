Американские ПВО Patriot могут стать бесполезными для Украины. Почему и как это связано с модернизацией российских «Искандеров»?

TNI: ПВО ВСУ после атаки ракет ВС РФ почти прекратила свое существование

Модернизация ракетных комплексов «Искандер-М» дала российским войскам возможность с легкостью обходить поставленные Украине американские системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Об этом заявил обозреватель американского журнала The National Interest (TNI) Брэндон Вайхерт.

Ссылаясь на материалы издания The American Conservative, он напомнил, что на Западе систему ПВО Украины официально признали настолько ненадежной и бесполезной, «будто ее вообще не существует». В статье приводится статистика, согласно которой за последние месяцы процент перехвата Киевом российских снарядов и дронов упал с 34 до 6.

Обновленные «Искандеры» понизили этот процент еще сильнее. По мнению Вайхерта, этому способствуют внезапные пикирования ракетных комплексов, которые теперь происходят на финальной стадии полета снаряда. Российская техника четко использует пробелы в работе Patriot и мешает радиолокационным системам ПВО «реагировать на приближающуюся угрозу».

Новые «Искандеры» резко меняют траекторию полета

Обновленная версия «Искандеров» теперь может резко отклоняться от траектории. Автор издания почеркнул, что теперь комплексы могут двигаться по инерции, а затем внезапно для операторов противника совершать крутое пикирование на конечном участке полета.

Когда цель внезапно меняет траекторию полета, у программного обеспечения и системы перехватчика остается меньше времени на расчеты и корректировку перехвата. Следовательно, вероятность неудачного перехвата резко возрастает Брэндон Вайхерт обозреватель журнала The National Interest

В издании предполагают и другие причины провала украинских ПВО Patriot. Одной из них является использование российскими войсками радиолокационных приманок — такие устройства намеренно сбивают радары Patriot. Кроме того, обозреватель заметил, что эффективность украинского вооружения снижается и на фоне высоких темпов военного производства в России. Вайхерт отметил, что ракетные комплексы РФ «штампуются, словно сосиски», в то время как Киев полностью зависит от западных поставок.

Ракетный комплекс "Искандер-М". Источник: © Вадим Савицкий/ пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

В России начали работать над новыми типами ракет для «Искандеров»

В России начали работать над созданием новых типов баллистических ракет для комплексов «Искандер-М». Об этом информирует Military Watch Magazine (MWM).

В материалах заметили, что российские инженеры создадут не менее семи модификаций снарядов с осколочно-фугасной и кассетной боевыми частями. Кроме того, особенно большой заказ поступил на создание модификации 9М723-1Ф2.

«Новая модификация [9М723-1Ф4] отличается модернизированной схемой подрыва и осколочного поражения, что повышает ее эффективность при поражении площадных целей», — заметили авторы материала. Известно, что Минобороны России закупило более 770 ракет данного типа, потратив на это почти 2,5 миллиона долларов.