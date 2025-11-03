Войти
ИноСМИ

Вмещает шесть ядерных торпед: что известно о новейшей атомной подлодке РФ "Хабаровск" (Телеграф, Украина)

708
0
0
Церемония вывода из эллинга атомной подводной лодки Хабаровск в Северодвинске
Церемония вывода из эллинга атомной подводной лодки Хабаровск в Северодвинске.
Источник изображения: © Вадим Савицкий

"Телеграф": Россия спустила на воду АПЛ "Хабаровск"

Россия спустила на воду подводную лодку нового поколения "Хабаровск", пишет "Телеграф". Она способна поражать цели в любой точке мирового океана и уже успела нагнать ужаса на руководство Украины и Запада.

Андрей Руденко

Вывод из эллинга атомной подводной лодки "Хабаровск" прошел 1 ноября в Северодвинске на судостроительном предприятии "Севмаш". АПЛ спроектирована петербургским АО "Центральное конструкторское бюро морской техники „Рубин“", находящимся под санкциями Украины, США, Канады, ЕС и Японии.

Тяжелый атомный ракетный крейсер, как утверждается, "позволит решать задачи по обеспечению безопасности морских границ России и защите ее национальных интересов в разных районах Мирового океана". Об этом во время церемонии заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

Что нужно знать:

· Подлодку "Хабаровск" вывели из эллинга на предприятии "Севмаш" 1 ноября.

· АПЛ разработана КБ "Рубин", которое находится под санкциями Запада.

· По заявлениям Москвы, "Хабаровск" способен нести шесть ядерных торпед "Посейдон".

Согласно информации российских СМИ, "Хабаровск" будет приписан к Тихоокеанскому флоту и базироваться на Камчатке.

Бывший начальник главного штаба ВМФ России адмирал Виктор Кравченко в комментарии российским СМИ заявил, что цикл заводских и государственных испытаний подводной лодки займет не более полугода.

Подлодка пятого поколения "Хабаровск", как заявляется, может нести шесть автономных ядерных торпед "Посейдон", способных, как утверждают в России, поражать цели "в любой точке Мирового океана". Из-за огромного размера и веса транспортировать торпеды могут только специальные подводные лодки, как, например, единственный представитель проекта 09852 "Белгород" (БС-329), несущая боевое дежурство с 2022 года.

АПЛ "Хабаровск"

На данном этапе проект 09851 засекречен, и данные в открытых источниках часто отличаются.

· Скорость (подводная): 30–32 узла, то есть примерно 55 км/ч

· Глубина погружения: 500 метров

· Автономность: 90–120 суток

· Экипаж: 100 человек

· Водоизмещение: 10 000 т

· Длина: 113 м

· Ширина: 10 м

· Осадка: 10 м

· Вооружение: шесть пусковых установок 2П39 для самоходных подводных аппаратов 2М39 "Посейдон".

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что 26 октября Владимир Путин заявил об испытаниях крылатой ракеты "Буревестник" с ядерной силовой установкой, которая, по его словам, имеет "неограниченную дальность".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Канада
Россия
США
Украина
Япония
Компании
Минoбороны РФ
Севмаш
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Евросоюз
ТОФ
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.11 16:27
  • 11312
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 04.11 07:18
  • 15
"Цифровая война" - новая реальность
  • 04.11 03:54
  • 4
Российский проект СТР-40ДТ: новая жизнь самолета Як-40
  • 04.11 00:29
  • 63
МС-21 готовится к первому полету
  • 03.11 21:11
  • 1
В США жителям Чикаго дали совет при подлете российской ядерной «Булавы»
  • 03.11 19:17
  • 13
Основатель Amazon объявил о создании тяжелой космической ракеты
  • 03.11 19:12
  • 333
Космонавтика Илона Маска
  • 03.11 18:04
  • 3
ГРЦ Макеева начнет работу по созданию многоразовой ракеты-носителя "Корона" в 2023 году
  • 03.11 17:17
  • 0
Запад, как обычно, стреляет сразу по двум зайцам
  • 03.11 06:44
  • 3
О росте производства в богоспасаемой империи св. Николая II
  • 02.11 13:39
  • 178
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 01.11 02:30
  • 0
Ответ на ""Цифровая война" - новая реальность"
  • 31.10 19:12
  • 0
Комментарий к "Стало известно о сценарии ядерного «второго удара» России"
  • 31.10 14:08
  • 36
США планируют практически утроить ядерный арсенал к 2050 году
  • 31.10 01:33
  • 2
Бездорожный рабочий: в войска начали массово поставлять вездеходы «Пластун-ТТ»