Вмещает шесть ядерных торпед: что известно о новейшей атомной подлодке РФ "Хабаровск" (Телеграф, Украина)

Церемония вывода из эллинга атомной подводной лодки Хабаровск в Северодвинске.

"Телеграф": Россия спустила на воду АПЛ "Хабаровск"

Россия спустила на воду подводную лодку нового поколения "Хабаровск", пишет "Телеграф". Она способна поражать цели в любой точке мирового океана и уже успела нагнать ужаса на руководство Украины и Запада.

Андрей Руденко

Вывод из эллинга атомной подводной лодки "Хабаровск" прошел 1 ноября в Северодвинске на судостроительном предприятии "Севмаш". АПЛ спроектирована петербургским АО "Центральное конструкторское бюро морской техники „Рубин“", находящимся под санкциями Украины, США, Канады, ЕС и Японии.

Тяжелый атомный ракетный крейсер, как утверждается, "позволит решать задачи по обеспечению безопасности морских границ России и защите ее национальных интересов в разных районах Мирового океана". Об этом во время церемонии заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

Что нужно знать:

· Подлодку "Хабаровск" вывели из эллинга на предприятии "Севмаш" 1 ноября.

· АПЛ разработана КБ "Рубин", которое находится под санкциями Запада.

· По заявлениям Москвы, "Хабаровск" способен нести шесть ядерных торпед "Посейдон".

Согласно информации российских СМИ, "Хабаровск" будет приписан к Тихоокеанскому флоту и базироваться на Камчатке.

Бывший начальник главного штаба ВМФ России адмирал Виктор Кравченко в комментарии российским СМИ заявил, что цикл заводских и государственных испытаний подводной лодки займет не более полугода.

Подлодка пятого поколения "Хабаровск", как заявляется, может нести шесть автономных ядерных торпед "Посейдон", способных, как утверждают в России, поражать цели "в любой точке Мирового океана". Из-за огромного размера и веса транспортировать торпеды могут только специальные подводные лодки, как, например, единственный представитель проекта 09852 "Белгород" (БС-329), несущая боевое дежурство с 2022 года.

АПЛ "Хабаровск"

На данном этапе проект 09851 засекречен, и данные в открытых источниках часто отличаются.

· Скорость (подводная): 30–32 узла, то есть примерно 55 км/ч

· Глубина погружения: 500 метров

· Автономность: 90–120 суток

· Экипаж: 100 человек

· Водоизмещение: 10 000 т

· Длина: 113 м

· Ширина: 10 м

· Осадка: 10 м

· Вооружение: шесть пусковых установок 2П39 для самоходных подводных аппаратов 2М39 "Посейдон".

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что 26 октября Владимир Путин заявил об испытаниях крылатой ракеты "Буревестник" с ядерной силовой установкой, которая, по его словам, имеет "неограниченную дальность".