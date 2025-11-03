Daily Express: Россия разместит в Белоруссии ракетный комплекс "Орешник"

Россия планирует разместить в Белоруссии самую современную баллистическую ракету "Орешник", пишет Daily Express. Отмечается, что она имеет дальность действия в 5,5 тысяч километров и из нового места дислокации спокойно может достичь Лондона.

Адам Томс (Adam Toms)

Планируется, что президент России переместит новую ракету дальше в Восточную Европу.

Россия собирается разместить самую современную баллистическую ракету, способную нанести удар по территории Великобритании. Вчера союзник Владимира Путина, президент Белоруссии Александр Лукашенко, заявил, что в декабре 2025 года Россия поставит на боевое дежурство в его стране свой ракетный комплекс "Орешник", способный нести несколько ядерных боеголовок. Как утверждают украинские военные, баллистический снаряд средней дальности может развивать скорость свыше 10 махов и имеет дальность действия до 5,5 тысяч километров, заявил Владимир Зеленский.

В Институте изучения войны подчеркнули, что совсем недавно, 29 октября, кремлевские чиновники утверждали, что Россия и Белоруссия не чувствуют себя "в безопасности" из-за европейских "русофобских заявлений", а также "предполагаемых милитаристских устремлений и истерии". Эксперты добавили: "Наш исследовательский центр по-прежнему считает, что Россия использует „Орешник“ как элемент кампании рефлексивного контроля и продолжающейся демонстрации своего ядерного потенциала, направленной на подрыв решимости Запада оказывать военную поддержку Украине".

"В декабре 2024 года Александр Лукашенко и Владимир Путин объявили о планах по размещению ракетных комплексов „Орешник“ в Белоруссии в 2025 году".

Год назад президент России заявил, что "Орешник" был применен при нанесении удара по объектам в пределах Днепропетровска.

В прошлом месяце Кир Стармер призвал союзников увеличить поставки Украине оружия дальнего радиуса действия, чтобы та была в состоянии наносить ответные удары по территории России.

Премьер-министр принял в Лондоне лидеров ряда стран, включая Зеленского. Главы государств провели переговоры о том, как усилить давление на Москву и укрепить обороноспособность Украины.

Ранее ВСУ провели успешную атаку с использованием поставляемых Киеву Лондоном ракет Storm Shadow.

Союзники также обсудили, как защитить энергетическую инфраструктуру Украины, что является ключевым запросом Зеленского в преддверии зимы.