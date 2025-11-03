В России спустили на воду самую загадочную подлодку. «Хабаровск» способен нести до 12 «Посейдонов»

В Северодвинске спустили на воду АПЛ «Хабаровск»

В Северодвинске спустили на воду атомную подводную лодку (АПЛ) «Хабаровск». Об этом сообщило Министерство обороны России.

Церемония вывода из эллинга «Хабаровска» состоялась на судостроительном предприятии АО «Производственное объединение "Севмаш"» под руководством министра обороны Андрея Белоусова. АПЛ была спроектирована АО «Центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин"» и предназначена для решения задач Военно-морского флота (ВМФ) с применением современного морского подводного оружия.

«Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в создании подлодки, за добросовестную и качественную работу. Кораблю еще предстоит пройти цикл морских испытаний. Желаю экипажу и сдаточной команде их успешного проведения», — заявил Белоусов. При этом глава военного ведомства обозначил подлодку как тяжелый атомный ракетный крейсер.

Министр подчеркнул, что АПЛ позволит успешно решать задачи по обеспечению безопасности морских границ России и защите ее национальных интересов в разных районах Мирового океана. Главнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев доложил главе Минобороны, что «Хабаровск» предназначен для деятельности в ледовых условиях Арктики как самостоятельно, так и в составе корабельных группировок Северного флота.

«Хабаровск» построили специально для «Посейдонов»

Telegram-канал «Милитарист» назвал «Хабаровск» самой загадочной подводной лодкой Военно-морского флота (ВМФ) России. Автор обратил внимание, что в настоящее время нет ни одной официальной фотографии или даже схемы субмарины, за исключением схематичных рисунков на закладной доске и на подарочных ручках, которые вручали участникам закладки субмарины в 2014 году. Из распространенного Минобороны видео также невозможно узнать какие-либо технические подробности лодки, поскольку ее винторулевая группа на момент спуска была спрятана в защитном чехле. «Все, что сейчас есть в интернете — это только предположительные варианты внешнего вида "Хабаровска"», — резюмирует канал.

АПЛ «Хабаровск» была специально спроектирована и построена для ядерного подводного комплекса «Посейдон». Об этом сообщил бывший начальник главного штаба Военно-морского флота (ВМФ) России адмирал Виктор Кравченко. Военный эксперт Владислав Шурыгин уточнил, что «Хабаровск» станет вторым носителем «Посейдонов». Первым и пока единственным носителем является АПЛ «Белгород», построенная на основе недостроенного корпуса ПЛАРК проекта 949А и вступившая в строй 8 июля 2022 года. В свою очередь, военкор Евгений Лисицын выяснил, что крейсер способен нести до 12 атомных торпед.

29 октября президент России Владимир Путин сообщил об успешном завершении испытаний беспилотного подводного аппарата с ядерной энергоустановкой «Посейдон». Известные данные о комплексе указывают на то, что беспилотник способен за 66 часов преодолеть 3,3 тысячи морских миль от Норвежского моря до Восточного побережья США при скорости 50 узлов.