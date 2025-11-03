Войти
Роскосмос: юбилей пилотируемого полета МКС - праздник для всего человечества

Международная космическая станция
Международная космическая станция.
Источник изображения: Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ ТАСС

Международная космическая станция "стала не просто научным проектом, а настоящим символом мирного сотрудничества разных стран в освоении космоса", подчеркнули в госкорпорации

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. 25-я годовщина прибытия на Международную космическую станцию (МКС) первой долговременной экспедиции является праздником для всего человечества. Орбитальная лаборатория за годы своего существования стала символом мирного сотрудничества стран в освоении космоса, заявили в Роскосмосе.

2 ноября 2000 года на МКС прибыла первая долговременная экспедиция - космонавты Сергей Крикалев и Юрий Гидзенко, а также астронавт Уильям Шеперд. С тех пор орбитальная лаборатория стала постоянно обитаемой.

"Четвертьвековой юбилей полета МКС в пилотируемом режиме - это праздник для всего человечества. Это символ нашей общей мечты о покорении космоса, о расширении границ человеческого знания и возможностей. 25 лет непрерывного присутствия человека на орбите - это лишь начало большого пути, который приведет нас к новым открытиям и достижениям в освоении Вселенной", - говорится в сообщении госкорпорации.

В Роскосмосе подчеркнули, что МКС стала полигоном для испытания технологий и материалов, которые находят применение в самых разных областях - от медицины и материаловедения до энергетики и сельского хозяйства.

"Международная космическая станция стала не просто научным проектом, а настоящим символом мирного сотрудничества разных стран в освоении космоса, доказав, что объединённые усилия могут привести к поистине грандиозным результатам", - отметили в госкорпорации.

  

