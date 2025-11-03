Путин бряцает ядерным оружием после провала переговоров с США (The New York Times, США)

NYT: Россия посылает США сигнал о необходимости прислушаться к своей позиции

Испытания Россией нового оружия посылают США четкий сигнал о том, что они должны сесть за стол переговоров, пишет колумнист NYT. По его мнению, момент для тестирования "Буревестника" и "Посейдона" выбран неслучайно: он явно дает понять, что Белому дому придется прислушаться к аргументам Кремля.

Пол Зонне (Paul Sonne)

Похваляясь испытаниями нового оружия, Москва сигнализирует Вашингтону, что он должен покориться мощи Кремля и сесть за стол переговоров.

Сначала президент Трамп отказался от предложенного саммита в Будапеште для урегулирования украинского конфликта и вместо этого ввел против России санкции.

Затем президент Владимир Путин объявил, что Россия успешно испытала два грозных вида ядерного оружия Судного дня, предназначенных против США.

Аналитики говорят, что момент выбран неслучайно и что позиция Путина читается весьма однозначно: нравится им это или нет, но, учитывая серьезную угрозу, исходящую от ядерного арсенала России, США в итоге придется покориться мощи Москвы и начать переговоры.

Этот сигнал Кремль высылает США еще со времен холодной войны с ее политикой балансирования на грани, когда Советский Союз регулярно подчеркивал, что для двух крупнейших ядерных держав переговоры — насущная необходимость, а не возможность, которой можно пренебречь. Так, совсем недавно Москва подчеркнула, что попытки изолировать Россию, в том числе посредством недавних санкций США против российских производителей нефти, обречены на провал.

"Они пытаются донести следующее: вы не можете просто брать и вводить против нас санкции, когда заблагорассудится. Мы — крупная ядерная держава, и, хочешь не хочешь, а вести с нами переговоры вам придется", — объяснил старший научный сотрудник Немецкого совета по международным отношениям Андраш Рац.

Трамп вернулся в Белый дом в начале года с твердым намерением прекратить конфликт на Украине. Впоследствии Москва безуспешно пыталась расширить повестку дня и включить в нее деловые соглашения, энергетику и ядерные вопросы, чтобы заключить более выгодную для Кремля "комплексную сделку".

"Единственная сфера, в которой Россия находится с США почти на равных, — это, конечно, оружие массового уничтожения, — сказал Рац. — Таким образом, чтобы получить рычаги воздействия, они должны вписать в соглашение ядерную составляющую. Точно так же поступал СССР. Советская экономика была несравнима с американской по своим масштабам в мировой торговле. Однако реальным козырем в распоряжении Советов был их ядерный арсенал".

Пока что усилия Кремля успехом не увенчались, и Трамп дал понять, что не намерен заключать деловые или энергетические соглашения, пока боевые действия не прекратятся. Но ядерное оружие — это одна из тех областей, где Москва видит возможность привлечь внимание Вашингтона.

В сентябре Путин предложил России и США продлить ограничения на ядерное оружие большой дальности сроком на год, начиная с февраля 2026 года. Трамп назвал это "хорошей идеей".

На этой неделе Путин похвастался новым оружием, впервые представленным в 2018 году и предназначенным для преодоления противоракетной обороны США. Эти вооружения подаются как гарантия, что Москва сможет и впредь угрожать Вашингтону взаимно гарантированным уничтожением, независимо от планов на Трампа по созданию усиленного противоракетного щита под названием "Золотой купол".

В минувшие выходные Путин рассказал о проведенных 21 октября испытаниях крылатой низколетящей ракеты на ядерной тяге под названием "Буревестник", способной нести ядерные боеголовки. Затем, в среду, российский лидер заявил, что Москва испытала подводный беспилотник большой дальности "Посейдон" с ядерным двигателем.

Возможно, испытания были запланированы задолго до того, как отношения между Путиным и Трампом испортились.

"Я не думаю, что это так или иначе связано с недавними политическими событиями", — сказал аналитик из Женевы Павел Подвиг, руководитель проекта по изучению российских ядерных сил. Он отметил, что Путин мог выступить с прямой угрозой США, объявив о результатах испытаний, но предпочел этого не делать.

Однако это оружие не меняет стратегического баланса между США и Россией принципиальным образом.

"Россия с середины 60-х годов обладает возможностью уничтожить США с помощью ядерного оружия, — объяснил старший научный сотрудник Фонда Карнеги* за международный мир Джеймс Эктон. — Эта уязвимость — объективный факт, а не выбор".

"И тот факт, что Россия изобретает для этого новые и новые способы, не должен волновать нас больше, чем сама реальность ядерного равновесия", — сказал он.

Однако конструкции "Буревестника" и "Посейдона" (оба на ядерной тяге) особенно опасны. "Буревестник" называют "летающим Чернобылем" — это отсылка к электростанции на советской Украине, ставшей синонимом ядерной катастрофы после аварии в 1986 году.

Угроза ядерного заражения сама по себе может быть призвана побудить западных лидеров к действиям. "Я не исключаю, что это своего рода „стратегия безумца“, — рассуждает Рац. — Вы начинаете разрабатывать оружие Судного дня и создаете впечатление, что действительно готовы его применить".

Зампредседателя комитета по международным делам верхней палаты российского парламента Владимир Джабаров заявил в пятничном интервью, что испытания доказали западным лидерам, что они должны договариваться с Москвой.

"Самое главное — что мы продемонстрировали желание сесть за стол переговоров с Западом, завершить процесс конфронтации, который стал, по сути, бесконечным, и начать слушать и слышать друг друга, — сказал Джабаров. — Потому что, имея в своем арсенале такое оружие, как „Буревестник“, Россия фактически непобедима".

Джабаров напомнил требования, выдвинутые Кремлем перед началом спецоперации на Украине, и добавил, что, столкнувшись с таким оружием, как "Буревестник", Западу предстоит прийти к мысли, "что настала пора прислушаться к аргументам России".

Понял ли намек Вашингтон, неизвестно. После заявлений Путина Трамп написал у себя в социальных сетях, что США возобновят испытания ядерного оружия "на равноправной основе". Этот комментарий вызвал целый шквал домыслов о том, проведет ли Вашингтон свои первые ядерные испытания с 1992 года.

Однако Путин на этой неделе говорил лишь об испытаниях систем доставки, а не самих боеголовок. Последние ядерные испытания Москва провела в 1990 году.

*Организация признана в России иноагентом