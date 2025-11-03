Войти
«Военный кошмар для России и Китая». В США разрабатывают новейший сверхзвуковой самолет. На что он способен?

Фото: Lockheed Martin / Garry Tice / Reuters
NSJ: Сверхзвуковой самолет X-59 грозит военным кошмаром для России и Китая

В США ведутся испытания экспериментального сверхзвукового самолета Х-59. Ряд экспертов считает, что американская разработка станет серьезным вызовом и настоящим «военным кошмаром» для России и Китая. Об этом говорится в статье National Security Journal (NSJ).

Как отмечает обозреватель Крис Осборн, Х-59 способен развивать скорость 1,4 числа Маха в крейсерском режиме, имея при этом сравнительно низкий уровень шума. Самолет сможет перевозить войска, бронетехнику и боеприпасы в два раза быстрее, что позволит сократить сроки экспедиционных операций и даст возможность осуществлять маневры на обширных территориях в будущих конфликтах.

Истребители четвертого и пятого поколений уже обладают способностью летать на сверхзвуковых скоростях, однако из-за громкого хлопка во время преодоления звукового барьера внутренние сверхзвуковые коммерческие полеты пока невозможны. Эксплуатация таких лайнеров над жилыми районами была запрещена во многих странах, в том числе в США, еще около полувека назад. В НАСА как раз рассчитывают, что испытания позволят отменить действующий запрет

Осборн добавляет, что в случае дальнейшего развития технологии малошумного сверхзвукового самолета ею могут заинтересоваться Военно-воздушные силы США. Если танки и бронетранспортеры в будущем можно будет перемещать на самолете со скоростью 1,4 Маха из одного места в другое, тактика ведения боевых действий может кардинально измениться, заключает он.


Сверхзвуковой самолет X-59.
Источник: Lockheed Martin / Garry Tice / Reuters

Первый полет бесшумного сверхзвукового самолета X-59 попал на видео

В конце октября корпорация Lockheed Martin в сотрудничестве с НАСА провела первый испытательный полет экспериментального сверхзвукового самолета. Испытания прошли в районе завода Lockheed Martin в Палмдейле, полет прошел штатно.

X-59 был представлен в начале 2024 года в рамках программы QueSST. Отличительной способностью воздушного судна является то, что в силу своей конструкции оно при движении выше скорости звука не издает характерного хлопка.

О разработке собственной модели сверхзвукового бизнес-джета долгое время сообщала и компания Spike Aerospace. Изначально планировалось показать проект самолета еще в 2014 году на авиасалоне в Ошкоше (штат Висконсин), но разработчик не продемонстрировал даже экспериментальной версии бизнес-джета. Наиболее многообещающей долгое время казалась инициатива еще одной компании — Aerion Corporatio. Она занималась разработкой сверхзвукового бизнес-джета с 2004 года. Однако в мае 2021 года компания объявила о сворачивании проекта из-за нехватки финансирования. Между тем других претендентов на возрождение сверхзвуковой коммерческой авиации пока не наблюдается.

