Конфликт на Украине: 250 истребителей, в число которых "скоро" войдут и "Рафали" ... как будет выглядеть "флот будущего", создания которого жаждет Зеленский? (Le Parisien, Франция)

Французские истребители Дассо «Рафаль» направляются в Сирию для нанесения ударов по позициям боевиков «Исламского государства» (запрещена в РФ).

Le Parisien: Киев хочет получить от западных стран истребители Gripen и Rafale

Зеленский ведет переговоры со Швецией, США и Францией насчет поставок истребителей, пишет Le Parisien. Киев ожидает получить 250 военных самолетов Gripen, Rafale и F-16. Однако есть загвоздка: они либо еще не построены, либо устарели лет так на сорок.

Виктор Кузен (Victor Cousin)

Глава Украины Владимир Зеленский намерен создать современный воздушный флот из 250 истребителей, для чего ведет переговоры со Швецией, Соединенными Штатами... но также и с Францией.

Отныне цель ясна и понятна. В начале недели Владимир Зеленский объявил о намерении создать для Украины воздушный флот из 250 современных истребителей. "Это глобальная цель: флот из 250 новых самолетов для будущего", — пояснил президент Украины в ходе брифинга с журналистами.

Анонсированная украинским лидером программа является частью долгосрочной стратегии Киева по модернизации военно-воздушных сил Украины и укреплению национальной безопасности. Но какую форму может принять этот флот?

Gripen — абсолютный приоритет

Киев решил поставить значительную часть своего будущего в авиационной сфере на шведскую фирму-производителя Saab и ее истребитель Gripen, который считается "самым современным боевым самолетом на авиарынке".

Что особенно важно, более бюджетные в обслуживании шведские истребители требуют от пилотов меньшей подготовки, чем их конкуренты, но при этом их можно адаптировать к украинскому оружию и рельефу местности благодаря способности самолетов взлетать и приземляться на обычных дорогах.

"Мы договорились со Швецией подписать контракт, и Украина получит 150 новых Gripen. Это долгосрочная перспектива, но очень хороший вариант", — подтвердил в начале недели Владимир Зеленский.

Более того, украинский генеральный штаб и генеральный директор Saab уже обсудили потенциальную возможность строительства завода по производству запчастей, который будет размещен непосредственно на территории Украины. "Это не так уж просто в условиях военного положения, но было бы просто прекрасно создать необходимые мощности, по крайней мере, для финальных этапов сборки и проведения испытаний на Украине", — заявил Микаэль Йоханссон в интервью Financial Times.

"Переговоры" с Францией о Rafale

Но для украинского президента на Gripen свет клином не сошелся. Зеленский пояснил, что ведет "параллельные обсуждения не только со Швецией", но и с Францией. Его цель: экипировать свой авиапарк 250 истребителями, в число которых "в ближайшее время" войдут новые Rafale.

Сегодня Париж вносит значительный вклад в касающиеся воздушного пространства аспекты поддержки Украины: ожидается, что в ближайшее время Киеву будет поставлена новая партия истребителей ПВО четвертого поколения Mirage 2000-5. Но ограниченные возможности Mirage 2000-5 класса "воздух-воздух" и "воздух-земля" могли бы подтолкнуть Киев приобрести настоящий флагман Франции в области истребителей — Rafale.

Согласившийся пообщаться с Le Journal du Dimanche источник, близкий к французскому производителю, подтверждает, что "обсуждения ведутся" и что Dassault "готова ответить на запрос Украины", но на данный момент пока не выдано разрешений на такую передачу самолетов.

Более того, не может быть и речи о том, чтобы Франция ослабила свой собственный воздушный флот, отказавшись от уже находящихся в эксплуатации самолетов Rafale. Скорее, Киеву будут поставлены новые истребители, передача которых будет профинансирована за счет средств из программы помощи НАТО под кодовым названием "PURL" (Prioritized Ukraine Requirements List) ("перечень первичных потребностей Украины" — прим. ИноСМИ).

Истребители F-16... в ожидании поставки F-35?

Получив в свое распоряжение 150 Gripen и пока что неопределенное количество Rafale, Киев, как ожидается, переключит внимание на американские истребители Lockheed Martin, в частности — на F-16. Сегодня военно-воздушные силы Украины ожидают поставок 30 истребителей F-16, обещанных Бельгией, что позволит разместить на территории страны в общей сложности 86 американских самолетов.

Проблема в том, что эти самолеты, введенные в эксплуатацию в конце 1980-х или 1990-х годов, часто считаются устаревшими, даже несмотря на то, что проведенная модернизация в середине срока службы позволила им вернуться к эксплуатационным стандартам высокого уровня. Не сомневаясь в снижении их потенциала, Киев мог бы, по мнению Kyiv Post, отдать предпочтение приобретению F-35 Lightning II пятого поколения в рамках реализуемой им долгосрочной стратегии.