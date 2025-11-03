В МО РФ указали на опасность линии Запада на создание новых блоков на смену АСЕАН

Савельев: видим опасность линии Запада на создание новых блоков на замену АСЕАН

Заместитель министра обороны РФ Олег Савельев 1 ноября принял участие в двенадцатом Совещании министров обороны стран-членов АСЕАН и партнеров по диалогу, которое прошло в Куала-Лумпуре. Заседание приурочено к 15-й годовщине образования «СМОА плюс».

В своем выступлении Савельев подчеркнул значимость многостороннего военного сотрудничества в АТР для поддержания стабильности в регионе, а также сделал акцент на вкладе Минобороны России в работу «СМОА плюс». Кроме того, он дал оценку текущей ситуации в сфере глобальной и региональной безопасности.

«Россия выступает за соблюдение принципа единой и неделимой безопасности, подразумевающего взаимоуважительное отношение между государствами и обеспечение странами своих интересов без ущерба безопасности других стран», — отметил замминистра.

По его словам, Россия видит опасность линии Запада на размывание и подмену асеаноцентричной безопасности новыми закрытыми блоками типа AUKUS, «Индо-тихоокеанская четверка», «QUAD», «SQUAD», «JAPHUS». Савельев уточнил, что деятельность данных блоков ведет к появлению в регионе новых разделительных линий и очагов напряженности.

«С учетом происходящего в настоящее время закрепления в Азии силового потенциала Североатлантического союза, полагаем вероятную трансформацию данных блоковых структур в ближайшей перспективе в «Индо-тихоокеанский альянс», прямой аналог НАТО», — сообщил замглавы Минобороны РФ.

На полях мероприятия также состоялись рабочие встречи Савельева с замминистра обороны Малайзии и министром обороны Лаоса. Обсуждены планы двустороннего военного сотрудничества на 2026 год, а также перспективы развития отношений в региональных многосторонних форматах, в первую очередь «СМОА плюс».

Ранее, 26 октября, вице-премьер РФ Алексей Оверчук сообщил, что Россию и страны АСЕАН объединяют общие интересы в сфере торговли на фоне введенных США пошлин. Он также добавил, что действия Вашингтона приводят к переформатированию цепочек поставок и попыткам выстраивания новых маршрутов.