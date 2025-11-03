Войти
Известия.ru

В МО РФ указали на опасность линии Запада на создание новых блоков на смену АСЕАН

1080
0
0
Источник изображения: Фото: REUTERS/Vincent Thian

Савельев: видим опасность линии Запада на создание новых блоков на замену АСЕАН

Заместитель министра обороны РФ Олег Савельев 1 ноября принял участие в двенадцатом Совещании министров обороны стран-членов АСЕАН и партнеров по диалогу, которое прошло в Куала-Лумпуре. Заседание приурочено к 15-й годовщине образования «СМОА плюс».


В своем выступлении Савельев подчеркнул значимость многостороннего военного сотрудничества в АТР для поддержания стабильности в регионе, а также сделал акцент на вкладе Минобороны России в работу «СМОА плюс». Кроме того, он дал оценку текущей ситуации в сфере глобальной и региональной безопасности.

«Россия выступает за соблюдение принципа единой и неделимой безопасности, подразумевающего взаимоуважительное отношение между государствами и обеспечение странами своих интересов без ущерба безопасности других стран», — отметил замминистра.

По его словам, Россия видит опасность линии Запада на размывание и подмену асеаноцентричной безопасности новыми закрытыми блоками типа AUKUS, «Индо-тихоокеанская четверка», «QUAD», «SQUAD», «JAPHUS». Савельев уточнил, что деятельность данных блоков ведет к появлению в регионе новых разделительных линий и очагов напряженности.

«С учетом происходящего в настоящее время закрепления в Азии силового потенциала Североатлантического союза, полагаем вероятную трансформацию данных блоковых структур в ближайшей перспективе в «Индо-тихоокеанский альянс», прямой аналог НАТО», — сообщил замглавы Минобороны РФ.

На полях мероприятия также состоялись рабочие встречи Савельева с замминистра обороны Малайзии и министром обороны Лаоса. Обсуждены планы двустороннего военного сотрудничества на 2026 год, а также перспективы развития отношений в региональных многосторонних форматах, в первую очередь «СМОА плюс».

Ранее, 26 октября, вице-премьер РФ Алексей Оверчук сообщил, что Россию и страны АСЕАН объединяют общие интересы в сфере торговли на фоне введенных США пошлин. Он также добавил, что действия Вашингтона приводят к переформатированию цепочек поставок и попыткам выстраивания новых маршрутов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Лаос
Малайзия
Россия
США
Компании
Минoбороны РФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.11 16:27
  • 11312
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 04.11 07:18
  • 15
"Цифровая война" - новая реальность
  • 04.11 03:54
  • 4
Российский проект СТР-40ДТ: новая жизнь самолета Як-40
  • 04.11 00:29
  • 63
МС-21 готовится к первому полету
  • 03.11 21:11
  • 1
В США жителям Чикаго дали совет при подлете российской ядерной «Булавы»
  • 03.11 19:17
  • 13
Основатель Amazon объявил о создании тяжелой космической ракеты
  • 03.11 19:12
  • 333
Космонавтика Илона Маска
  • 03.11 18:04
  • 3
ГРЦ Макеева начнет работу по созданию многоразовой ракеты-носителя "Корона" в 2023 году
  • 03.11 17:17
  • 0
Запад, как обычно, стреляет сразу по двум зайцам
  • 03.11 06:44
  • 3
О росте производства в богоспасаемой империи св. Николая II
  • 02.11 13:39
  • 178
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 01.11 02:30
  • 0
Ответ на ""Цифровая война" - новая реальность"
  • 31.10 19:12
  • 0
Комментарий к "Стало известно о сценарии ядерного «второго удара» России"
  • 31.10 14:08
  • 36
США планируют практически утроить ядерный арсенал к 2050 году
  • 31.10 01:33
  • 2
Бездорожный рабочий: в войска начали массово поставлять вездеходы «Пластун-ТТ»