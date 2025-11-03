MWM: в Киеве утверждают, что Россия наносит удары по Украине ракетами "Новатор"

В Киеве утверждают, что Россия начала наносить удары по Украине ракетами 9М729 "Новатор", пишет Military Watch Magazine. Если это действительно так, то у Москвы появилось новое мощнейшее оружие, способное поражать цели по всей Европе, отмечает издание.

Сообщается, что Вооруженные силы России начали применять в боевых условиях новую крылатую ракету наземного базирования 9М729 “Новатор”, которая продемонстрировала дальность поражения свыше 1 200 километров (здесь и далее приводится информация, не подтвержденная российскими официальными источниками, — прим. ИноСМИ). При этом, по оценкам, она имеет значительно больший радиус действия — 2 500 километров, что позволяет ей поражать цели НАТО по всей Европе.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига 31 октября заявил, что ракета была запущена 23 раза с августа 2025 года и дважды в 2022 году. Это говорит о том, что боевое применение может быть как испытаниями, так и демонстрацией силы государствам западного блока. О ракете известно немного, хотя она и считается производной от ракеты морского базирования 3М14 “Калибр”, интегрированной с системой “Искандер-К”. Сообщается, что каждая ракета несет 450-килограммовую боеголовку и на заключительном этапе использует спутниковое и инерциальное наведение, а также систему корреляционного наведения по рельефу местности.

Сообщение о применении новой ракеты совпало как с переговорами в США о возможной передаче Украине пусковых установок крылатых ракет “Томагавк”, так и с участившимися в Европе призывами к отправке сухопутных войск, что приведет к эскалации конфликта между Москвой и западным блоком. Одновременно Вооруженные силы Украины, действуя при широкой поддержке западной разведки и используя данные целеуказания и помощь военных советников, наращивают атаки на ключевую инфраструктуру в России, в частности, на ее энергетические объекты. Западные источники решительно поддерживают подобные атаки как средство давления на Москву, чтобы она приняла условия Запада. Способность ракеты наносить как ядерные, так и обычные удары по объектам НАТО, а также использование передвижных пусковых установок, которые особенно трудно засечь и обезвредить, значительно укрепят позиции России на театре военных действий.

Поскольку Россия уступает НАТО во многих областях обычных вооруженных сил, и особенно в истребительной авиации (в фантазиях западных "аналитиков", — прим. ИноСМИ), ее вооруженные силы вложили значительные средства в асимметричные возможности, включая мобильные ракетные комплексы класса “земля — воздух”, противокорабельные системы и ракетные комплексы класса “земля — земля”. Наряду с 9М729 также был поэтапно модернизирован комплекс крылатых ракет “Бастион” который продемонстрировал свою способность наносить высокоточные удары как по наземным целям, так и по военным кораблям противника на украинском театре военных действий. Ближе к концу десятилетия ожидается революция в возможностях российских пусковых установок крылатых ракет с появлением мобильной установки, оснащенной гиперзвуковой ракетой “Циркон”. Эта ракета сочетает в себе дальность полета в тысячу километров, скорость в 9 Махов и исключительную маневренность. Параллельно осуществляются обширные инвестиции в значительное расширение арсенала тактических баллистических ракет, в первую очередь в связи с запланированным вводом в эксплуатацию до конца года системы средней дальности “Орешник”, оснащенной гиперзвуковыми планирующими боевыми блоками.