Войти
Lenta.ru

Маск заявил, что администрация Байдена запретила спасать астронавтов с МКС. Они провели в космосе полгода вместо восьми дней

878
0
0
Фото: Nasa / Reuters
Фото: Nasa / Reuters.

Маск заявил, что администрация Байдена запретила ему спасать астронавтов с МКС

Предприниматель, миллиардер, основатель SpaceX Илон Маск заявил, что администрация экс-президента США Джо Байдена в прошлом году якобы запретила ему спасать застрявших на Международной космической станции (МКС) астронавтов до проведения президентских выборов.

Мне сказали, что из Белого дома поступили инструкции о том, что не следует предпринимать никаких попыток спасения до выборов

Илон Маск

основатель SpaceX

Комик и телеведущий Джо Роган, на чьем подкасте об этом высказался Маск, предположил, что для администрации Байдена это было бы плохим политическим шагом. Глава SpaceX пояснил, что не было прямых слов о плохом политическом шаге, «просто дали понять, что не заинтересованы в каких-либо операциях по спасению до выборов».

Маск добавил, что он не был удивлен таким решением, поскольку «был не на лучшем счету у администрации Байдена» из-за своей помощи в предвыборной кампании президента США Дональда Трампа, и согласился с мнением Рогана, что это сумасшествие.

В марте миллиардер также отмечал, что предложение администрации Байдена о возвращении астронавтов спустя пару месяцев их пребывания в космосе «было отклонено по политическим причинам».

Экипаж Starliner провел на МКС полгода вместо восьми дней

Корабль Starliner с астронавтами НАСА Бутчем Уилмором и Сунитой Уильямс отправился к МКС 5 июня 2024 года. Это был первый запуск Starliner, созданного компанией Boeing, с экипажем. Астронавты изначально должны были провести в космосе восемь суток, проверив возможность ручного управления космическим кораблем при стыковке с МКС и маневрировании во время обратного путешествия на Землю.

Проблемы начались уже через сутки — Starliner со второй попытки пристыковался к МКС. Оказалось, что у космического корабля вышли из строя 5 из 28 двигателей ориентации, также шла утечка жидкого гелия в его системах.

Затем миссию несколько раз продллевали — сначала каждый раз на несколько дней, а уже в конце августа было объявлено, что Starliner вернут на Землю без Уилмора и Уильямс, они останутся на Международной космической станции до февраля 2025 года. «Это позволит NASA и Boeing продолжить испытания Starliner во время его обратного полета, а также не подвергать рискам экипаж», — говорилось в заявлении НАСА. Илон Маск тогла заявлял, что если бы не его компания, единственным способом вернуть на Землю Уилмора и Уильямс было бы обратиться за помощью к России.

7 сентября Starliner отстыковался от МКС в беспилотном режиме. В декабре же стало известно, что корабль Crew-10 от SpaceX отправится на МКС в марте 2025 года и вернет на Землю экипаж Starliner.

Астронавт Барри Уилмор в марте высказался, что застрявший экипаж испытывает огромное уважение к Илону Маску и президенту США Дональду Трампу. «Мы ценим их. Мы ценим все, что они делают для нас, для пилотируемых космических полетов, для нашей страны», — сказал Уилмор.

Комментируя заявления Трампа и Маска касательно того, что экипаж Starliner «застрял» на МКС по политическим причинам, Уилмор заметил, что астронавты на околоземной орбите могут быть не посвящены во все тонкости и процессы, о которых знают политики. «И я уверен, что у них есть какие-то проблемы, с которыми они имеют дело, информация, которая у них есть, в которую мы не посвящены. Поэтому, когда я думаю о вашем вопросе, это часть жизни, мы с этим согласны», — уточнил астронавт. Маск также отреагировал на их видеообращение, добавив: «SpaceX могла бы отправить еще один Dragon и вернуть их домой еще шесть месяцев назад, но администрация [бывшего президента США Джо] Байдена (а не НАСА) отказалась предоставить разрешение на это».

В итоге Crew Dragon с астронавтами отправился на Землю 18 марта. Помимо Уильямс и Уилмора, он также вернул домой космонавта «Роскосмоса» Александра Горбунова и астронавта НАСА Ника Хейга.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
Boeing
NASA
SpaceX
КАПО Горбунова
Роскосмос
Персоны
Илон Маск
Трамп Дональд
Проекты
МКС
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.11 16:27
  • 11312
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 04.11 07:18
  • 15
"Цифровая война" - новая реальность
  • 04.11 03:54
  • 4
Российский проект СТР-40ДТ: новая жизнь самолета Як-40
  • 04.11 00:29
  • 63
МС-21 готовится к первому полету
  • 03.11 21:11
  • 1
В США жителям Чикаго дали совет при подлете российской ядерной «Булавы»
  • 03.11 19:17
  • 13
Основатель Amazon объявил о создании тяжелой космической ракеты
  • 03.11 19:12
  • 333
Космонавтика Илона Маска
  • 03.11 18:04
  • 3
ГРЦ Макеева начнет работу по созданию многоразовой ракеты-носителя "Корона" в 2023 году
  • 03.11 17:17
  • 0
Запад, как обычно, стреляет сразу по двум зайцам
  • 03.11 06:44
  • 3
О росте производства в богоспасаемой империи св. Николая II
  • 02.11 13:39
  • 178
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 01.11 02:30
  • 0
Ответ на ""Цифровая война" - новая реальность"
  • 31.10 19:12
  • 0
Комментарий к "Стало известно о сценарии ядерного «второго удара» России"
  • 31.10 14:08
  • 36
США планируют практически утроить ядерный арсенал к 2050 году
  • 31.10 01:33
  • 2
Бездорожный рабочий: в войска начали массово поставлять вездеходы «Пластун-ТТ»