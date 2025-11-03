Войти
Американское подразделение Rheinmetall получило контракт на 31 млн. долл. на восстановление БМП "Брэдли" для ВСУ

БМП М-2 Bradley производства США
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

ЦАМТО, 1 ноября. Американское подразделение немецкого концерна Rheinmetall получило контракт на 31 млн. долл. на разработку и реализацию технологии ускоренного восстановления поврежденных БМП "Брэдли" для ВСУ, сообщается на сайте компании.

"Американский филиал Rheinmetall получил контракт стоимостью 31 млн. долл. на реализацию проекта по оперативной оценке повреждений и ремонту боевых машин пехоты "Брэдли" для армии США и Вооруженных сил Украины", – цитирует "РИА Новости" сообщение Rheinmetall.

Контракт заключен на 18 месяцев по заказу армии США. Его цель – создать мобильные ремонтные пункты, которые смогут быстро оценивать повреждения и восстанавливать боевые машины вблизи от линии боевого соприкосновения.

"Инициатива Rapid Damage Assessment and Repair Demonstration поддерживает усилия США по оказанию помощи Украине, позволяя вернуть боевые машины "Брэдли" в строй на фоне продолжающегося конфликта с Россией", – отметили в компании.

Ожидается, что первые восстановленные БМП "Брэдли" в рамках данной программы передадут украинской стороне в марте 2027 года.

